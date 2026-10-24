৭০ কোটির ওপেনিংয়ের লক্ষ্য! মুক্তির আগেই রামায়ণের প্রি বুকিংয়ে বড় লাফ, এখনো পর্যন্ত কত টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছে?

৭০ কোটির ওপেনিংয়ের লক্ষ্য! মুক্তির আগেই রামায়ণের প্রি বুকিংয়ে বড় লাফ, এখনো পর্যন্ত কত টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছে?
মুক্তির আগেই বক্স অফিসে নজর কাড়ছে নীতেশ তিওয়ারির ‘রামায়ণ: রাইজ অফ আ লেজেন্ড’। ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত ছবিটির অগ্রিম বুকিং থেকে ব্লক সিট-সহ মোট আয় ৮.২৭ কোটি টাকা। ব্লক সিট বাদ দিলে সেই অঙ্ক ৬.২৫ কোটি। পাশাপাশি, একদিনে প্রকৃত টিকিট বিক্রির আয় বেড়েছে ৭৩ শতাংশ।
মুক্তির আগেই বক্স অফিসে নিজের জমি শক্ত করতে শুরু করেছে রণবীর কাপুর অভিনীত ‘রামায়ণ: রাইজ অফ আ লেজেন্ড’। নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত এই পৌরাণিক ছবিকে ঘিরে দর্শকের আগ্রহ বাড়ছে ক্রমশ। অগ্রিম টিকিট বুকিংয়ের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানেও মিলেছে সেই ইঙ্গিত। বিশেষ করে, সিনেমা হলের তরফে সাময়িকভাবে আটকে রাখা আসন বা ব্লক সিটের হিসাব বাদ দেওয়ার পরেও টিকিট বিক্রির অঙ্ক উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।
অগ্রিম বুকিংয়ে কত আয় রামায়ণের?
বাণিজ্যিক পরিসংখ্যান সংস্থা স্যাকনিল্কের তথ্য অনুযায়ী, ২৩ অক্টোবর ২০২৬, সকাল ১১টা ৪২ মিনিট পর্যন্ত ছবিটির জন্য ৩,৯৬৪টি শোয়ে ১.৪৭ লক্ষেরও বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছে। ব্লক সিটের হিসাব ধরে অগ্রিম বুকিং থেকে মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৮.২৭ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ব্লক সিট বাদ দিলে আয়ের পরিমাণ ৬.২৫ কোটি টাকা।
এর আগের ২৪ ঘণ্টায় ব্লক সিট বাদ দিয়ে ছবিটির অগ্রিম বুকিং থেকে আয় হয়েছিল ৩.৬১ কোটি টাকা। পরবর্তী হিসাব অনুযায়ী, তা বেড়ে হয়েছে ৬.২৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ, এই সময়ে আয় বৃদ্ধির হার প্রায় ৭৩ শতাংশ। সব আসন ধরে মোট আয় ৫.৪৪ কোটি থেকে বেড়ে ৮.২৭ কোটি টাকা হয়েছে, যা প্রায় ৫২ শতাংশ বৃদ্ধি।
অন্যদিকে, ব্লক সিটের মূল্য ১.৮৩ কোটি থেকে বেড়ে হয়েছে ২.০২ কোটি টাকা। ফলে মোট আয়ের তুলনায় ব্লক সিটের অংশীদারিও কমেছে। নতুন করে যুক্ত হওয়া ২.৮৩ কোটি টাকার আয়ের প্রায় ৯৩ শতাংশই এসেছে ব্লক না করা আসনের নিশ্চিত টিকিট বিক্রি থেকে। অর্থাৎ, অগ্রিম বুকিংয়ের বৃদ্ধিতে দর্শকের প্রকৃত চাহিদার বড় ভূমিকা রয়েছে।
বাড়ছে শো-পিছু টিকিট বিক্রিও
শুধু আয়ের অঙ্ক নয়, টিকিট বিক্রির গতিতেও ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। আগের ২৪ ঘণ্টায় ব্লক সিট-সহ মোট টিকিট বুকিং ছিল ৯২,৭৫৫টি। ২৩ অক্টোবরের হিসাবে তা বেড়ে প্রায় ১.৪৭ লক্ষ হয়েছে। একই সময়ে ছবিটির ট্র্যাক করা শোয়ের সংখ্যা ৩,৫৩৩ থেকে বেড়ে ৩,৯৬৪ হয়েছে।
শোয়ের সংখ্যা যেখানে প্রায় ১২ শতাংশ বেড়েছে, সেখানে ব্লক সিট-সহ মোট টিকিট বুকিং বেড়েছে প্রায় ৫৮ শতাংশ। ফলে প্রতি শোয়ে গড় টিকিট বিক্রির পরিমাণ ২৬ থেকে বেড়ে ৩৭ হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও ট্র্যাক করা শোয়ের সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে যায়নি। অর্থাৎ, দর্শকদের জন্য আরও আসন বুক করার সুযোগ রয়েছে।
বড় ওপেনিংয়ের পথে রণবীরের রামায়ণ?
বাণিজ্য মহলে ছবিটির প্রথম দিনের আয় ৭০ কোটি টাকা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে বলে আলোচনা চলছে। তবে এই লক্ষ্যে পৌঁছনো সহজ হবে না। কারণ, ৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ছবিটি মুক্তি পাবে। ফলে প্রথম দিনেই জাতীয় ছুটির সম্পূর্ণ সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। যদিও ৬০ কোটি টাকার ওপেনিংও ছবিটিকে বক্স অফিসে শক্তিশালী জায়গায় পৌঁছে দিতে পারে।
তুলনার জন্য, ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’-এর মুক্তির আগে প্রথম দিনের অগ্রিম বুকিংয়ে ৯.৫০ লক্ষেরও বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই তুলনায় ‘রামায়ণ’-এর বর্তমান বুকিং এখনও অনেকটা পিছিয়ে। তবে ছবিটির জন্য আরও বেশি শো এবং আসন বরাদ্দ করা হলে অগ্রিম টিকিট বিক্রির পরিমাণ বাড়তে পারে।
বৃহস্পতিবার রাতের মধ্যে পিভিআর আইনক্স এবং সিনেপোলিসের মতো বড় মাল্টিপ্লেক্স চেনগুলিতে ছবিটির অগ্রিম বুকিং ৫০ হাজার টিকিটের গণ্ডি পেরিয়েছিল। আইম্যাক্স ও ফোরডিএক্সের মতো প্রিমিয়াম স্ক্রিনে আগ্রহ তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে, সাধারণ মাল্টিপ্লেক্সগুলিতে বুকিং এখনও ধীরে ধীরে বাড়ছে।
বাণিজ্য মহলের অনুমান, দেশের প্রথম সারির তিনটি মাল্টিপ্লেক্স চেনে প্রথম দিনের জন্য ৩.৫ লক্ষ টিকিট বিক্রি হলে তা ভালো সূচনা হিসেবে বিবেচিত হবে। সেই সংখ্যা ৫ লক্ষে পৌঁছলে ছবিটির প্রি-দীপাবলি ওপেনিং আরও শক্তিশালী হতে পারে। মুক্তির আগের শেষ সপ্তাহে, অর্থাৎ ২৯ অক্টোবরের আশপাশ থেকে, দেশজুড়ে শোয়ের সংখ্যা ও স্ক্রিন বরাদ্দ বাড়লে বুকিংয়ে আরও গতি আসার সম্ভাবনা রয়েছে।
এ ছাড়া, ৪ নভেম্বর পেইড প্রিভিউয়ের ব্যবস্থা থাকায় নিয়মিত মুক্তির আগেই ছবিটির ব্যবসা শুরু হতে পারে। ৯ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা উৎসবের মরশুমও পরবর্তী দিনগুলিতে বক্স অফিসের আয় বাড়াতে সাহায্য করতে পারে।
কারা রয়েছেন রামায়ণে?
বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনি অবলম্বনে তৈরি এই ছবিতে রামের চরিত্রে অভিনয় করেছেন রণবীর কাপুর। সীতার ভূমিকায় রয়েছেন সাই পল্লবী, লক্ষ্মণের চরিত্রে রবি দুবে, রাবণের ভূমিকায় যশ এবং হনুমানের চরিত্রে সানি দেওল।
দুই পর্বে নির্মিত এই ছবির প্রথম ভাগ হিন্দি, তামিল, তেলুগু, কন্নড় এবং মালয়ালম ভাষায় মুক্তি পাওয়ার কথা। দ্বিতীয় পর্বটি ২০২৭ সালের দীপাবলিতে মুক্তি পাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। নমিত মালহোত্রার প্রাইম ফোকাস স্টুডিয়োজ, ডিএনইজি এবং যশের মনস্টার মাইন্ড ক্রিয়েশনস যৌথভাবে ছবিটি প্রযোজনা করছে।
এখন নজর মুক্তির আগের শেষ সপ্তাহের বুকিংয়ের দিকে। অগ্রিম টিকিট বিক্রির বর্তমান গতি বজায় থাকলে ‘রামায়ণ’ কত বড় ওপেনিং করতে পারে, তা নিয়ে বাণিজ্য মহলে আগ্রহ আরও বাড়বে।
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হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More