‘রামায়ণ’-এর নতুন ট্রেলারে রাবণ-জটায়ুর মহাযুদ্ধ, রণবীরের রাম রূপে মুগ্ধ সকলে! কী প্রতিক্রিয়া নেটপাড়ার?

‘রামায়ণ’-এর নতুন ট্রেলারে রাবণ-জটায়ুর মহাযুদ্ধ, রণবীরের রাম রূপে মুগ্ধ সকলে! কী প্রতিক্রিয়া নেটপাড়ার?
১৫ অক্টোবর প্রকাশ্যে এসেছে নীতেশ তিওয়ারির ‘রামায়ণ: রাইজ অফ দ্য লেজেন্ড’-এর নতুন ট্রেলার। রাবণ ও জটায়ুর আকাশপথে লড়াই, যশের রাবণ রূপ এবং পরশুরামের মুখোমুখি রণবীর কাপুরের রাম—সব মিলিয়ে ছবির ভিজ্যুয়াল ও অ্যাকশন দেখে উচ্ছ্বসিত অনুরাগীরা।
‘রামায়ণ’ নিয়ে দর্শকদের উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত এই মহাকাব্যিক ছবির নতুন ট্রেলার প্রকাশ্যে আসতেই সমাজমাধ্যমে শুরু হয়েছে আলোচনা। ১৫ অক্টোবর প্রকাশিত এই প্রোমোতে নজর কেড়েছে রাবণ ও জটায়ুর সংঘর্ষ, আগুনের বৃত্তের মধ্যে শিবের আরাধনায় মগ্ন রাবণ এবং ভগবান রামের সঙ্গে পরশুরামের মুখোমুখি হওয়ার দৃশ্য। ছবির বিশাল ক্যানভাস, চোখধাঁধানো ভিজ্যুয়াল ও অ্যাকশন সিকোয়েন্স দেখে মুগ্ধ নেটিজেনদের একাংশ।
এই ছবিতে ভগবান রামের চরিত্রে অভিনয় করছেন রণবীর কাপুর। সীতা হিসেবে দেখা যাবে সাই পল্লবীকে, লক্ষ্মণের ভূমিকায় রবি দুবে, রাবণের চরিত্রে যশ এবং হনুমানের ভূমিকায় সানি দেওলকে। ট্রেলারের বিশেষ কয়েকটি দৃশ্য ইতিমধ্যেই দর্শকদের নজর কেড়েছে।
বিশেষ করে রাবণ ও জটায়ুর আকাশপথে যুদ্ধের দৃশ্য নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন অনুরাগীরা। এক নেটিজেন এক্স-এ লিখেছেন, এই দৃশ্য প্রতিবারই তাঁর মধ্যে প্রবল উত্তেজনা তৈরি করে এবং গায়ে কাঁটা দেয়। অন্য এক দর্শকের কথায়, রাবণ-জটায়ুর লড়াই প্রেক্ষাগৃহে রীতিমতো বিস্ফোরণ ঘটাবে। উল্লেখ্য, ছবিতে জটায়ুর চরিত্রে কণ্ঠ দিয়েছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা অনুপম খের।
ট্রেলারের আরও একটি দৃশ্য ঘিরে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। আগুনের বৃত্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে শিবের মূর্তির সামনে প্রার্থনা করতে দেখা গিয়েছে যশের রাবণকে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের এই ঝলক ভাগ করে এক অনুরাগী দৃশ্যটিকে শতাব্দীর অন্যতম সেরা ফ্রেম বলে অভিহিত করেছেন।
অন্যদিকে, রণবীর কাপুরের রাম এবং ভগবান পরশুরামের মুখোমুখি হওয়ার দৃশ্যটিও দর্শকদের নজর কেড়েছে। এক নেটিজেনের অনুমান, এই দৃশ্য সিনেমার অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে উঠতে পারে। রামের চরিত্রে রণবীরের লুক দেখেও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন অনেকে। এক অনুরাগীর কথায়, এ যেন রামের যুগের সূচনা।
ছবির ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনা নিয়েও তুলনা টেনেছেন দর্শকদের একাংশ। হলিউডের পরিচালক জ্যাক স্নাইডারের সিনেমার অনুরাগীদেরও এই ছবির দিকে নজর রাখার পরামর্শ দিয়েছেন এক নেটিজেন। তাঁর মতে, দেবতা, পৌরাণিক কাহিনি, বিশাল ভিজ্যুয়াল এবং মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি নিয়ে এটি ভারতের অন্যতম উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও ব্যয়বহুল সিনেমা হতে চলেছে।
ট্রেলারের ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর ও দৃশ্যের প্রশংসা করে আর এক দর্শকের দাবি, এই প্রোমো ছবিকে ঘিরে উন্মাদনা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। দীপাবলিতে বক্স অফিসে বড়সড় সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনাও দেখছেন অনেকে।
নমিত মালহোত্রার প্রযোজনায় ডিএনইজি ও প্রাইম ফোকাস স্টুডিওজের ব্যানারে তৈরি হচ্ছে ‘রামায়ণ: রাইজ অফ দ্য লেজেন্ড’। ছবির সহ-প্রযোজক যশও। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন অরুণ গোভিল, রাকুল প্রীত সিং, বিবেক ওবেরয়, কুণাল কাপুর, শোভনা, সৌরভ সচদেব, ফয়সল মালিক এবং লারা দত্ত। অরুণ গোভিলকে দেখা যাবে রাজা দশরথের চরিত্রে এবং রাকুল প্রীত সিং অভিনয় করছেন শূর্পণখার ভূমিকায়।
মহর্ষি বাল্মীকির প্রাচীন মহাকাব্য ‘রামায়ণ’-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি হচ্ছে ছবিটি। এটি দুই পর্বের সিনেমা সিরিজ। প্রথম পর্বের মুক্তির তারিখ নিয়ে প্রকাশিত তথ্যের মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে—একদিকে ভারতে ৫ জানুয়ারি ২০২৬, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে ৬ নভেম্বর ২০২৬ মুক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বটি ২০২৭ সালের দীপাবলিতে মুক্তি পাওয়ার কথা।
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