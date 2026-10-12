Ranbir Kapoor in Kolkata: দশেরায় কলকাতায় রণবীর কাপুর! বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর, কোথায় হাজির হবেন ‘রাম’?

Ranbir Kapoor in Kolkata: দশেরায় কলকাতায় রণবীর কাপুর! বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর, কোথায় হাজির হবেন ‘রাম’?
Ranbir Kapoor in Kolkata: রাবণ দহনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কলকাতায় পা দিচ্ছেন পর্দার রাম রণবীর কাপুর। ৫ই নভেম্বর মুক্তি পাবে রামায়ণের প্রথম পর্ব। তার আগে তিলোত্তমায় নায়ক।
টানা ১৪ বছর ধরে সাফল্যের সাথে আয়োজন করার পর, চলতি বছরও কলকাতার সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্কে পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহত্তম বিজয়া দশমী ও রাবণ দহন মহোৎসবের আয়োজন করতে চলেছে সল্টলেক সাংস্কৃতিক সংসদ (Salt Lake Sanskritik Sansad)। আর সেই অনুষ্ঠানেই যোগ দেবেন পর্দার ‘রাম’ রণবীর কাপুর। সোমবার বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর।
সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ‘দশেরাও ভালো হবে। সল্টলকে সেন্ট্রাল পার্কে রামায়ণের অরিজিন্যাল টিম আসছে, রণবীর কাপুর থাকছেন’।
চলতি বছরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এই অনুষ্ঠানের অফিশিয়াল থিম রাখা হয়েছে— ‘রামের অযোধ্যা’। আগামী ১৫ই অক্টোবর মহাধুমধামে শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে শুরু হয়ে টানা ৬ দিনব্যাপী চলা এই জমকালো আয়োজনের মহাসমাপ্তি ঘটবে ২০শে অক্টোবর রাবণ দহন ও সামাজিক মিলনোৎসবের মধ্য দিয়ে।
মহোৎসবের মূল আকর্ষণ ও চোখধাঁধানো চমক:
প্রকাণ্ড শ্রী রাম মূর্তি ও ৬০ ফুটের রাবণ: সেন্ট্রাল পার্কের ময়দানে শোভা পাবে ভগবান শ্রী রামের সুবিশাল ও নান্দনিক মূর্তি। এর সাথে বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে ৬ ফুট উঁচু বিশালাকার রাবণের পুতুল দহন সম্পন্ন হবে।
হাই-টেক ড্রোন লাইট শো: আকাশে আলোর জাদুতে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের আপ্লুত করতে আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ ড্রোন শোয়ের।
‘রামায়ণ’ সিনেমার তারকা ও ভিআইপি অতিথির উপস্থিতি: আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই মহোৎসবে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এছাড়া তারকা আকর্ষণ হিসেবে যোগ দেবেন বহু প্রতীক্ষিত মেগা বাজেটের চলচ্চিত্র ‘রামায়ণ’-এর তারকারা। রণবীরের পাশাপাশি রামায়ণে লিড রোলে অভিনয় করেছেন দক্ষিণী সুপারস্টার যশ (রাবণ), সাই পল্লবী (সীতা), হনুমান (সানি দেওল), রবি দুবে (লক্ষ্ণণ)।
সল্টলেক সাংস্কৃতিক সংসদের ট্রাস্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ললিত বেরিওয়ালের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই সুবিশাল আয়োজনে প্রায় ৭০ লাখেরও বেশি মানুষের পদধূলি ও সমাগম ঘটবে বলে আশা করছেন উদ্যোক্তারা।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More