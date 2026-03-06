Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বিজয়-রশ্মিকার রিসেপশনে খালি পায়ে হাজির রামচরণ! জুতো না পরার রহস্যটা কী?

     বিজয় দেবরাকোন্ডা এবং রশ্মিকা মন্দানার বিয়ের রিসেপশনে চাঁদের হাট বসেছিল হায়দরাবাদে। কিন্তু সব লাইমলাইট কেড়ে নিলেন দক্ষিণী সুপারস্টার রাম চরণ। কারণ, এই জমকালো পার্টিতে তিনি যখন প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর পায়ে ছিল না কোনো জুতো!

    Published on: Mar 06, 2026 10:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    গ্ল্যামার আর আভিজাত্যে মোড়া রশ্মিকা-বিজয়ের রিসেপশনের রাত। চারিদিকে ঝলমলে আলো আর দামি সব জুতো-পোশাকের বাহার। তার মাঝেই সম্পূর্ণ খালি পায়ে হেঁটে আসলেন রাম চরণ! দক্ষিণী সুপারস্টার রামচরণ হঠাৎ কেন খালি পায়ে হাজির বিয়ে বাড়িতে? কোনও ফ্যাশন স্টেটমেন্ট নয়, বরং এক কঠোর আধ্যাত্মিক ব্রত পালনের জন্যই এই সিদ্ধান্ত ‘আরআরআর’ (RRR) খ্যাত এই অভিনেতার।

    বিজয়-রশ্মিকার রিসেপশনে খালি পায়ে হাজির রামচরণ! জুতো না পরার রহস্যটা কী (Instagram)
    বিজয়-রশ্মিকার রিসেপশনে খালি পায়ে হাজির রামচরণ! জুতো না পরার রহস্যটা কী (Instagram)

    কেন এই ব্রত?

    রাম চরণ প্রতি বছরই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ‘আয়াপ্পা দীক্ষা’ পালন করেন। এটি কেরালার সবরিমালা মন্দিরে যাওয়ার আগে পালন করা একটি ৪১ দিনের কঠিন ব্রত। এই নিয়ম অনুযায়ী, ভক্তদের কালো পোশাক পরতে হয় এবং খালি পায়ে থাকতে হয়। এছাড়া আমিষ খাবার ত্যাগ করা এবং মেঝেতে ঘুমানোর মতো আরও অনেক নিয়ম কঠোরভাবে মানতে হয়।

    কর্তব্য ও ভক্তি:

    বিজয় এবং রশ্মিকা তাঁর খুব কাছের বন্ধু। তাই ব্রত চলাকালীন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে তিনি আসলেও, নিজের আধ্যাত্মিক নিয়ম ভাঙতে চাননি তিনি। ফর্মাল স্যুট পরলেও পায়ের জুতো বর্জন করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, সাফল্যের শিখরে থাকলেও শিকড় এবং সংস্কৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অটুট।

    নেটপাড়ায় প্রশংসা:

    রাম চরণের এই সরলতা দেখে মুগ্ধ নেটিজেনরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই লিখেছেন, ‘নিজের সংস্কৃতি আর ধর্মকে এভাবে সবার সামনে তুলে ধরার সাহস কেবল রাম চরণের মতোই মানুষের থাকে।’ রিসেপশনের ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, বিজয় ও রশ্মিকাও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে রামচরণকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। তারকার সঙ্গে পৌঁছেছিলেন তাঁর স্ত্রী উপাসনাও। দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সবথেকে প্রভাবশালী দম্পতিদের মধ্যে অন্যতম রাম চরণ এবং উপাসনা। বিজয়-রশ্মিকার রিসেপশনে উপাসনা বেছে নিয়েছিলেন এমন এক লুক যা ঐতিহ্যে ভরপুর। পেশায় সফল উদ্যোক্তা উপাসনা এদিন নিজের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানানসই অত্যন্ত মার্জিত পোশাকে ধরা দেন। লাল সালোয়ার স্যুটে মোহময়ী নতুন মা।

    রাম চরণকে খালি পায়ে দেখা গেছে এই প্রথম নয়। বিগত বছরগুলিতে, রাম চরণকে অনেক বড় অনুষ্ঠানে খালি পায়ে দেখা গেছে। এমনকি রাম চরণও অস্কার ২০২৩-এ অংশ নিতে একইভাবে খালি পায়ে পৌঁছেছিলেন। স্বামী রাম চরণ যখন খালি পায়ে আধ্যাত্মিক ব্রত পালন করছিলেন, উপাসনা তখন তাঁর যোগ্য জীবনসঙ্গিনী হিসেবে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এই দম্পতির মধ্যে যে সাধারণ জীবনযাপন এবং সংস্কৃতির প্রতি টান রয়েছে, তা তাঁদের সাজগোজের মাধ্যমেই ফুটে ওঠে। উপাসনা কেবল একজন তারকার স্ত্রী নন, বরং অ্যাপোলো হাসপাতালের অন্যতম ডিরেক্টর হিসেবে তাঁর নিজের একটি শক্তিশালী পরিচয় রয়েছে, যা তাঁর আত্মবিশ্বাসী সাজে স্পষ্ট ধরা পড়ে।

    News/Entertainment/বিজয়-রশ্মিকার রিসেপশনে খালি পায়ে হাজির রামচরণ! জুতো না পরার রহস্যটা কী?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes