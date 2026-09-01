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কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত বক্স অফিসে ২.৫ কোটি পার! জিতকে নিয়ে কী লিখল রাণা

পথিকৃৎ বসু পরিচালিত এবং 'নন্দী মুভিজ' ও 'জিৎজ ফিল্মওয়ার্কস' প্রযোজিত ‘কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত’ মন জিতে নিয়েছে দর্শকদের। বক্স অফিস আয়ও নেহাত মন্দ নয়। জিৎকে নিয়ে কী লিখলেন রাণা সরকার। 

Published on: Sep 1, 2026, 18:04:22 IST
By Tulika Samadder
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বক্স অফিসে জিৎ কামব্যাক করেছে ‘কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত’ দিয়ে। দর্শকদের কাছ থেকে বেশ প্রশংসা পেয়েছে এই ছবি। পথিকৃৎ বসু পরিচালিত এবং 'নন্দী মুভিজ' ও 'জিৎজ ফিল্মওয়ার্কস' প্রযোজিত ‘কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত’-এর বক্স অফিস আয়ও নেহাত মন্দ নয়। আর এতদিন জিতের ‘সমালোচনা করা’ প্রযোজক রাণা সরকার এবার পোস্ট করলেন অভিনেতার হয়ে।

‘কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত’ নিয়ে কী লিখলেন রাণা সরকার?
‘কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত’ নিয়ে কী লিখলেন রাণা সরকার?

রাণা লেখেন, ‘কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত‘ বক্সঅফিসে যথেষ্ট ভালো করেছে। হ্যাঁ মানছি একজন সুপারস্টারের সিনেমা হিসেবে আরও বেশি ব্যবসা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেটা হয়নি তার দোষ সিনেমার বা সুপারস্টারের না।’

‘বহুদিন পর জিৎ-এর একটা সিনেমা ২.৫ কোটির বেশি ব্যবসা করলো বক্সঅফিসে এবং সিনেমাটা OTT/টিভি চ্যানেলেও দেখা যাবে, যেগুলো বিগত ৩-৪ টে সিনেমার ক্ষেত্রে হয়নি। আমার ধারণা এবার জিৎ-এর কামব্যাক হওয়ার পর পরবর্তী যে সিনেমা আসবে সেটা অবশ্যই আরও বেশি ব্যবসা করবে। আমরা অপেক্ষা করব পরবর্তী সিনেমার জন্য।’, আরও লেখেন রাণা নিজের পোস্টে।

‘কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত’-এ বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছেন টোটা রায়চৌধুরী, চন্দন সেন, কৌশিক সেন, লোকনাথ দে, সুপ্রভাত দাস, দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, রজতাভ দত্ত, দুর্বার শর্মা। ছবিতে বিভিন্ন লুকে ধরা দিয়েছেন জিৎ। তাঁর অ্যাকশন, ডায়লগ ডেলিভারি, সবই এই ছবিকে নিয়ে গিয়েছে এক আলাদা উচ্চতায়। এমনকী বহু দক্ষিণী ছবিকে মাত দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এটি। স্বাধীন ভারতে প্রশাসন ও সরকারি দুর্নীতি ক্রমশ যেভাবে সমাজের ভেতরে ঢুকে দেশকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা রয়েছে ছবি জুড়ে।

শেষের দিকে এসে হল পেতে বেশ সমস্যা হয়েছে জিতের। কারণ ‘টক্সিক’ প্রাইম টাইমে সব হল দখল করেছে। এর আগে জিতের ছবির মুখোমুখি ছিল আওয়ারাপন ২ ও বাটোয়ারা ১৯৪৭। তবে দর্শকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই শো বাড়াতে বাধ্য হয়েছেন হল মালিকরা। কদিন আগে জিতের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন দেব-ও। নিজের বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ে জিতের পাশে বসে ছবি দেখেছেন। নিজের ভক্তদের অনুরোধ করেছেন যেন ‘কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত’ নিয়ে কোনো নেতিবাচক পোস্ট না করা হয়। আর সব মিলিয়ে জিতের ছবি ঘিরে বেশ ইতিবাচক আবহ।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত বক্স অফিসে ২.৫ কোটি পার! জিতকে নিয়ে কী লিখল রাণা
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