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এখনই আসবে না লাভ অ্য়ান্ড ওয়ার-এর টিজার! অপেক্ষা করতে হবে রণবীরের রামায়ণ মুক্তির

রণবীর কাপুর, ভিকি কৌশল ও আলিয়া ভাটের ছবি ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’-এর টিজার সেপ্টেম্বরে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নির্মাতারা এখন তাঁদের কৌশল পরিবর্তন করেছেন।

Published on: Sep 7, 2026, 13:26:11 IST
By Tulika Samadder
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কিংবদন্তী পরিচালক সঞ্জয় লীলা বনশালির সিনেমা 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' ঘোষণার পর থেকেই আলোচনায় রয়েছে। এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে দেখা যাবে রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট এবং ভিকি কৌশলকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনজনেরই লুক ফাঁস হয়ে গেলেও, নির্মাতারা এখনও কোনো টিজার বা আনুষ্ঠানিক পোস্টার প্রকাশ করেননি। যদিও ছবিটির মুক্তির তারিখ আগে ২০২৭ সালের জানুয়ারি মাস নাগাদ বলে জানানো হয়েছিল, তবে সম্প্রতি আরও কিছু নতুন তথ্য সামনে এসেছে ছবিখানা ঘিরে, চলুন তা দেখে নেওয়া যাক।

রামায়ণ সিনেমার মাঝে আসবে 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'-এর টিজার।
রামায়ণ সিনেমার মাঝে আসবে 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'-এর টিজার।

দর্শকদের আরও একটু অপেক্ষা করতে হবে

যদিও ভিকি কৌশল, রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভাট ছবিটির কাজ শেষ করেছেন, তবুও এর ফার্স্ট লুক দেখার জন্য দর্শকদের আরও কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে। প্রতিবেদন অনুসারে, 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'-এর ফার্স্ট লুক এই বছরের নভেম্বরে মুক্তি পেতে পারে। মিড-ডে-র একটি প্রতিবেদন অনুসারে, টিজারটি মূলত ২৮ সেপ্টেম্বর মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও, নির্মাতারা এখন তা পিছিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। নির্মাতারা ছবিটির টিজার রামায়ণের সঙ্গেই মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন, যা আরও বেশি লাভজনক হবে।

যে কারণে টিজার মুক্তির তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে

জানা গিয়েছে, এই বছর দিওয়ালিতে 'রামায়ণ - পার্ট ১' মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। যেহেতু ছবিটিতে রণবীর কাপুর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন, তাই রণবীর কাপুরের ভক্তদের কাছে 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'-এর টিজার পৌঁছে দেওয়ার জন্য এটি একটি বুদ্ধিদীপ্ত উপায় হতে পারে। এছাড়াও, 'রামায়ণ' নিয়ে ব্যাপক আলোচনার কারণে টিজারটি আরও বেশি দর্শকের কাছে পৌঁছবে। এই কারণেই, নির্মাতারা প্রথমে রণবীর কাপুরের জন্মদিনে এটি মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করলেও, লাভ অ্যান্ড ওয়ারের টিজার এখন নভেম্বরে মুক্তি পাবে।

শেষ মুহূর্তে এই পরিকল্পনা পরিবর্তনের কারণ কী?

প্রতিবেদন অনুসারে, ছবিটির টিজার মুক্তি পিছিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা গত সপ্তাহেই শুরু হয়েছিল। সিনেমার ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র অনুযায়ী, ‘এখন বনশালি স্যার সিনেমাটির টিজার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দিতে চান। এর জন্য 'রামায়ণ - পার্ট ১' হবে উপযুক্ত সুযোগ ও মঞ্চ। এটি ভারতীয় সিনেমার অন্যতম বড় একটি সিনেমা, এবং রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট প্রধান চরিত্রে অভিনয় করায়, প্রেক্ষাগৃহে টিজারটি মুক্তি দিলে তা দর্শকদের উপর একটি শক্তিশালী প্রভাব ফেলবে।’

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/এখনই আসবে না লাভ অ্য়ান্ড ওয়ার-এর টিজার! অপেক্ষা করতে হবে রণবীরের রামায়ণ মুক্তির
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