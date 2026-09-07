এখনই আসবে না লাভ অ্য়ান্ড ওয়ার-এর টিজার! অপেক্ষা করতে হবে রণবীরের রামায়ণ মুক্তির

এখনই আসবে না লাভ অ্য়ান্ড ওয়ার-এর টিজার! অপেক্ষা করতে হবে রণবীরের রামায়ণ মুক্তির
রণবীর কাপুর, ভিকি কৌশল ও আলিয়া ভাটের ছবি ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’-এর টিজার সেপ্টেম্বরে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নির্মাতারা এখন তাঁদের কৌশল পরিবর্তন করেছেন।
কিংবদন্তী পরিচালক সঞ্জয় লীলা বনশালির সিনেমা 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' ঘোষণার পর থেকেই আলোচনায় রয়েছে। এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে দেখা যাবে রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট এবং ভিকি কৌশলকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনজনেরই লুক ফাঁস হয়ে গেলেও, নির্মাতারা এখনও কোনো টিজার বা আনুষ্ঠানিক পোস্টার প্রকাশ করেননি। যদিও ছবিটির মুক্তির তারিখ আগে ২০২৭ সালের জানুয়ারি মাস নাগাদ বলে জানানো হয়েছিল, তবে সম্প্রতি আরও কিছু নতুন তথ্য সামনে এসেছে ছবিখানা ঘিরে, চলুন তা দেখে নেওয়া যাক।
দর্শকদের আরও একটু অপেক্ষা করতে হবে
যদিও ভিকি কৌশল, রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভাট ছবিটির কাজ শেষ করেছেন, তবুও এর ফার্স্ট লুক দেখার জন্য দর্শকদের আরও কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে। প্রতিবেদন অনুসারে, 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'-এর ফার্স্ট লুক এই বছরের নভেম্বরে মুক্তি পেতে পারে। মিড-ডে-র একটি প্রতিবেদন অনুসারে, টিজারটি মূলত ২৮ সেপ্টেম্বর মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও, নির্মাতারা এখন তা পিছিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। নির্মাতারা ছবিটির টিজার রামায়ণের সঙ্গেই মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন, যা আরও বেশি লাভজনক হবে।
যে কারণে টিজার মুক্তির তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে
জানা গিয়েছে, এই বছর দিওয়ালিতে 'রামায়ণ - পার্ট ১' মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। যেহেতু ছবিটিতে রণবীর কাপুর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন, তাই রণবীর কাপুরের ভক্তদের কাছে 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'-এর টিজার পৌঁছে দেওয়ার জন্য এটি একটি বুদ্ধিদীপ্ত উপায় হতে পারে। এছাড়াও, 'রামায়ণ' নিয়ে ব্যাপক আলোচনার কারণে টিজারটি আরও বেশি দর্শকের কাছে পৌঁছবে। এই কারণেই, নির্মাতারা প্রথমে রণবীর কাপুরের জন্মদিনে এটি মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করলেও, লাভ অ্যান্ড ওয়ারের টিজার এখন নভেম্বরে মুক্তি পাবে।
শেষ মুহূর্তে এই পরিকল্পনা পরিবর্তনের কারণ কী?
প্রতিবেদন অনুসারে, ছবিটির টিজার মুক্তি পিছিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা গত সপ্তাহেই শুরু হয়েছিল। সিনেমার ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র অনুযায়ী, ‘এখন বনশালি স্যার সিনেমাটির টিজার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দিতে চান। এর জন্য 'রামায়ণ - পার্ট ১' হবে উপযুক্ত সুযোগ ও মঞ্চ। এটি ভারতীয় সিনেমার অন্যতম বড় একটি সিনেমা, এবং রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট প্রধান চরিত্রে অভিনয় করায়, প্রেক্ষাগৃহে টিজারটি মুক্তি দিলে তা দর্শকদের উপর একটি শক্তিশালী প্রভাব ফেলবে।’
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