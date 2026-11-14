বাহুবলী, আরআরআরকে পিছনে ফেলে নতুন নজির রামায়ণের! ৯ দিনে রণবীরের ঝুলিতে ১১১১ কোটি

বাহুবলী, আরআরআরকে পিছনে ফেলে নতুন নজির রামায়ণের! ৯ দিনে রণবীরের ঝুলিতে ১১১১ কোটি
বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে রণবীর কাপুরের 'রামায়ণ'! মুক্তির মাত্র ৮ দিনের মাথায় বিশ্বজুড়ে ১০০০ কোটি টাকার বিশাল মাইলফলক পেরিয়ে নতুন ইতিহাস গড়েছে এই পৌরাণিক সিনেমাটি। তবে বক্স অফিসের শীর্ষস্থানের লড়াইয়ে রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ'-এর সঙ্গে চলছে হাড্ডাহাড্ডি টক্কর।
রণবীর কাপুরের ‘রামায়ণ: রাইজ অফ আ লেজেন্ড’ বক্স অফিসে দুর্দান্ত ব্যবসা করছে। দীপাবলির সপ্তাহান্তের পর এই পৌরাণিক সিনেমাটির আয়ের গতি আরও বেড়েছে এবং মাত্র ৯ দিনেই বিশ্বজুড়ে ১০০০ কোটি টাকার মাইলফলক পেরিয়ে নতুন এক রেকর্ড গড়েছে। তবে বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসের দৌড়ে শীর্ষে উঠতে সিনেমাটিকে এখনও কিছুটা পথ পাড়ি দিতে হবে। নবম দিনে 'রামায়ণ' বেশি আয় করলেও, সামগ্রিক আয়ের দিক থেকে আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ' এখনও এগিয়ে রয়েছে।
ট্রেড ট্র্যাকার স্যাকনিল্কের তথ্য অনুযায়ী, ভারতের বাজারে এখনও পর্যন্ত ‘রামায়ণ’-এর মোট গ্রস কালেকশন ৭৩২.৫০ কোটি টাকা। নবম দিনে বিদেশের বাজার থেকে ছবিটি আয় করেছে আরও ২৫ কোটি টাকা। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ছবির মোট গ্রস আয় দাঁড়িয়েছে ৩৭৮.৫০ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে বিশ্বজুড়ে ‘রামায়ণ’-এর সংগ্রহ ১১১১ কোটি টাকা।
মুক্তির মাত্র আট দিনের মধ্যেই ১০০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করেছিল ছবিটি। এই মাইলফলক ছুঁতে এর চেয়ে কম সময় নিয়েছে কেবল ‘পুষ্পা ২: দ্য রুল’ এবং ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’। দু’টি ছবিই সাত দিনে ১০০০ কোটির গণ্ডি পেরিয়েছিল। অন্যদিকে, ‘বাহুবলী ২’ এই অঙ্কে পৌঁছেছিল ১০ দিনে, ‘আরআরআর’-এর লেগেছিল ১৬ দিন এবং ‘কেজিএফ: চ্যাপ্টার ২’-এর ১৮ দিন। শাহরুখ খানের ‘জওয়ান’ ও ‘পাঠান’-এর ক্ষেত্রে সময় লেগেছিল যথাক্রমে ১৮ ও ২৭ দিন।
নবম দিনের আয়ের হিসেবে 'রামায়ণ' ছাড়িয়ে গিয়েছে প্রভাসের 'কল্কি ২৮৯৮ এডি' (৯ দিনে বিশ্বব্যাপী আয় ৭১৪.৫৩ কোটি রুপি) এবং শাহরুখ খানের 'পাঠান' (৬৯৬.৯৮ কোটি রুপি)-কে। অন্যদিকে, রণবীর সিং অভিনীত 'ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ' নবম দিনে 'রামায়ণ'-এর চেয়ে কম আয় করলেও, মোট আয়ের দিক থেকে এখনও শীর্ষে আছে। ভারতে সিনেমাটি ৮৫৭.১৯ কোটি রুপি আয় করেছে এবং নবম দিনে বিদেশ থেকে আরও ২৩ কোটি রুপি যোগ হওয়ায় এর বিশ্বব্যাপী মোট আয় দাঁড়িয়েছে ১১৫১.১৯ কোটি রুপিতে। ফলে বিশ্ব বক্স অফিসের দৌড়ে সিনেমাটি এখনও 'রামায়ণ'-এর চেয়ে এগিয়ে রয়েছে।
রামায়ণ সম্পর্কে কিছু তথ্য
নিতেশ তিওয়ারি পরিচালিত 'রামায়ণ' দীপাবলির উৎসবের আমেজে ২০২৬ সালের ৫ নভেম্বর মুক্তি পায়। সিনেমাটিতে ভগবান রামের চরিত্রে রণবীর কাপুর, সীতার চরিত্রে সাই পল্লবী এবং রাবণের চরিত্রে যশ অভিনয় করেছেন। এছাড়া হনুমানের চরিত্রে সানি দেওল এবং রাজা দশরথের চরিত্রে দেখা গিয়েছে অরুণ গোভিলকে। হিন্দি, তামিল, তেলেগু, কন্নড় এবং মালায়ালম ভাষায় মুক্তিপ্রাপ্ত এই সিনেমাটি দুটি পর্বে নির্মিত হচ্ছে, যার দ্বিতীয় পর্বটি ২০২৮ সালে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
আগামী ২০ নভেম্বর গোয়ায় শুরু হতে যাওয়া ৫৭তম ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (IFFI) ব্রিকস (BRICS) বিভাগের উদ্বোধন হবে 'রামায়ণ' প্রদর্শনের মাধ্যমে। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (PIB)-এর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই বিভাগে ব্রিকস-এর ১১টি সদস্য দেশ এবং সহযোগী দেশগুলোর সিনেমা প্রদর্শিত হবে, যার প্রথম সিনেমা হিসেবে থাকছে তারকাবহুল 'রামায়ণ'। এর মূল লক্ষ্য হল ভারতীয় দর্শকদের সামনে এই দেশগুলোর বৈচিত্র্যময় সিনেমা ও গল্প তুলে ধরা।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More