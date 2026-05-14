    Ranbir Kapoor: ‘রামায়ণ’ মুক্তির আগেই অযোধ্যায় জমি কিনলেন রণবীর, কত কোটি খরচ করলেন অভিনেতা?

    Ranbir Kapoor: রণবীর কাপুরের 'রামায়ণ' এই বছর দিওয়ালিতে মুক্তি পেতে চলেছে। এর আগে, রণবীর অযোধ্যায় জমি কিনেছেন। জেনে নিন এই বিষয়ে সম্পূর্ণ আপডেট।

    May 14, 2026, 20:41:40 IST
    By Swati Das Banerjee
    Ranbir Kapoor: এই বছর রণবীর কাপুরকে 'রামায়ণ' ছবিতে দেখা যাবে। ছবিতে রণবীর ভগবান রামের চরিত্রে অভিনয় করবেন। এবার এই ছবির মুক্তির মধ্যেই অভিনেতাকে নিয়ে এমন একটি খবর সামনে এসেছে যা বেশ আলোচিত। রণবীর অযোধ্যায় 'দ্য হাউস অফ অভিনন্দন লোধা'-র একটি প্রিমিয়াম রিয়েল এস্টেট প্রজেক্ট 'দ্য সরযু'-তে জমি কিনেছেন। প্রায় ৩.৩১ কোটির বিনিময়ে এই জমি কিনেছেন তিনি।

    ‘রামায়ণ’ মুক্তির আগেই অযোধ্যায় জমি কিনলেন রণবীর
    জানা গিয়েছে এই জমিটি ২,১৩৪ বর্গফুট, এটি ৭৫ একর জায়গা জুড়ে অবস্থিত। এটি সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'দ্য সরযূ বাই হোয়াবল'। এতে একটি ক্লাবহাউস, ৩৫টিরও বেশি লাইফস্টাইল সুবিধা এবং পাঁচ একর জুড়ে একটি নিরামিষ বিলাসবহুল হোটেল থাকবে। এটি পরিচালনা করবে 'দ্য লীলা'।

    জমি কেনার বিষয়ে রণবীর কাপুর কী বলেছেন?

    রণবীর কাপুর বলেছেন, 'আমি বিশ্বাস করি অযোধ্যা আমাকে বেছে নিয়েছে এবং আমি কেবল এর উত্তর দিয়েছি। অযোধ্যা আমাদের ইতিহাসে গভীরভাবে প্রোথিত এবং আমাদের সাংস্কৃতিক বুননের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সরযূ নদীর তীরে এই জমিটি আমার জন্য একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছে, যা দিয়ে আমি বলতে পারি যে এটি আমার পরিবারের ঐতিহ্যের অংশ হবে। HoABL তাদের সম্পূর্ণ ডিজিটাল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই যাত্রাটিকে অত্যন্ত সহজ এবং স্বচ্ছ করে তুলেছে।'

    রণবীরের 'রামায়ণ'

    ‘রামায়ণ’ পরিচালনা করবেন নীতেশ তিওয়ারি। ছবিতে রণবীর রামের চরিত্রে অভিনয় করছেন। অন্যদিকে, সাই পল্লবী সীতার চরিত্রে। যশ রাবণের চরিত্রে, রবি দুবে লক্ষ্মণের চরিত্রে এবং সানি দেওল হনুমানের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এছাড়াও ছবিতে রয়েছেন কাজল আগরওয়াল, রকুল প্রীত সিং, লারা দত্ত, অরুণ গোভিল।

    এই ছবিটি ভারতের এ পর্যন্ত নির্মিত সবচেয়ে ব্যয়বহুল ছবি। ছবির প্রযোজক নমীত মালহোত্রা নিজেই জানিয়েছিলেন যে এই ছবিটি ৪০০০ কোটি টাকা বাজেটে নির্মিত হয়েছে। এটি দুটি পার্টের মোট বাজেট।

    রণবীর নিজেই একটি অনুষ্ঠানে বলেছিলেন যে তিনি আগে এই ছবিটি করতে অস্বীকার করেছিলেন। রণবীর বলেছিলেন যে আমি প্রথমে এই চরিত্রের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না কারণ আমার মনে হয়েছিল আমি ন্যায়বিচার করতে পারব না, কিন্তু তারপর আমার মেয়ে রাহা হয়। এই চরিত্রটি সেই সময়েই এসেছিল, তাই এটি আমার জীবনের একটি সুন্দর কাকতালীয় ঘটনা ছিল।

    কবে আসবে ছবিটি?

    'রামায়ণ'-এর প্রথম পার্ট এই বছর দিওয়ালির উপলক্ষে মুক্তি পাবে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় পার্ট আগামী বছর দিওয়ালিতে মুক্তি পাবে। ভক্তরা এই ছবিটি দেখার জন্য খুবই উত্তেজিত।

