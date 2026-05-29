মেয়ে রাহার জন্য আরও ভালো মানুষ হিসেবে রণবীরকে গড়ে তুলেছে ‘রামায়ণ’! 'খারাপ অভ্যাসগুলো বদলে গিয়েছে…', যা বললেন নায়ক

মেয়ে রাহার জন্য আরও ভালো মানুষ হিসেবে রণবীরকে গড়ে তুলেছে ‘রামায়ণ’! 'খারাপ অভ্যাসগুলো বদলে গিয়েছে…', যা বললেন নায়ক
অভিনেতা রণবীর কাপুর বর্তমানে তাঁর আসন্ন ছবি ‘রামায়ণ’- এর মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন। এই ছবিতে তাঁকে ভগবান রামের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে।
অভিনেতা রণবীর কাপুর বর্তমানে তাঁর আসন্ন ছবি ‘রামায়ণ’- এর মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন। এই ছবিতে তাঁকে ভগবান রামের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে। সম্প্রতি টপ ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা জানিয়েছেন, কীভাবে এই ছবিতে কাজ করা তাঁকে ব্যক্তিগত ও আবেগগত ভাবে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে। তিনি জানিয়েছেন যে, এই কাজটি শুধু জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিই বদলে দেয়নি, বরং তাঁর মেয়ে রাহার জন্য তাঁকে একজন আরও ভালো বাবা হতেও সাহায্য করেছে।
ভগবান রামের ভূমিকায় অভিনয় করার প্রসঙ্গে রণবীর জানান যে, এমন একটি আইকনিক চরিত্রের প্রতি তিনি সুবিচার করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে শুরুতে তাঁর মনে সংশয় ছিল। তিনি জানান, এই চরিত্রটি করার জন্য তিনি যথেষ্ট যোগ্য কি না, তা নিয়েও তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয় এই প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসায় পরিণত হয়েছে।
তিনি বললেন, ‘আমি বুঝিনি যে এটা আমার কেরিয়ার-নির্ধারক কোনও পদক্ষেপ হবে, কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে আমার জীবন-নির্ধারক ছিল, জানেন, এটা আমার জীবন বদলে দিয়েছে। এটা আমাকে রামায়ণ, ভগবান রামের যাত্রাপথ বোঝার আরও কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছে। আমার মনে হয়, এটা আমার জীবনে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। জানেন, আমার খারাপ অভ্যাসগুলো বদলে গিয়েছে, আমার মূল্যবোধ বদলে গিয়েছে, জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি, ক্ষতিকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি, ত্যাগকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি—সবকিছুই বদলে গিয়েছে, এবং আমার মনে হয়, আমার জীবনে এটার সত্যিই খুব প্রয়োজন ছিল।’
অভিনেতা আরও বলেন, কীভাবে তাঁর জীবনে বাবা হওয়া এবং রামায়ণে কাজ করার ঘটনা একই সঙ্গে ঘটেছিল, যা এই অভিজ্ঞতাকে তাঁর জন্য আরও অর্থবহ করে তুলেছে। তিনি যোগ করেন, ‘এটা আমার জীবনের এক মধুর কাকতালীয় ঘটনা ছিল। রাহা আমাকে একজন ভালো মানুষে পরিণত করেছে এবং রামায়ণও চেয়েছিল আমি রাহার জন্য আরও ভালো মানুষ হই, তাই সবকিছুই জুড়ে ছিল। যেমনটা আমি বললাম, আমি সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় ছিলাম যখন আমাদের সত্য, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ইতিহাসের উপর সবচেয়ে খাঁটি উপায়ে এত বড় মাপের একটি ছবি তৈরি হচ্ছিল। এটা ছিল এক আশীর্বাদ এবং আমি সারাজীবন এর জন্য কৃতজ্ঞ থাকব।’
২০২২ সালে রণবীর ও আলিয়া ভাটের কন্যা রাহা জন্ম হয়। ২০২৩ সালে বড়দিনের উৎসবে এই দম্পতি পাপারাজ্জি ও ভক্তদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেন এবং তার ছবিগুলো দ্রুত অনলাইনে ভাইরাল হয়ে যায়। যদিও এই দম্পতি পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় রাহার মুখ ঘন ঘন শেয়ার না করার সিদ্ধান্ত নেন, তবুও তারা প্রায়শই পিতৃত্ব-মাতৃত্ব নিয়ে কথা বলেন এবং মাঝে মাঝে ভক্তদের তাঁদের পারিবারিক জীবনের ঝলক দেখান।
নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত 'রামায়ণ' ছবিটির প্রযোজনা করছেন যশ এবং নমিত মালহোত্রা। ভগবান রামের ভূমিকায় রণবীর কাপুর ছাড়াও এই ছবিতে অভিনয় করেছেন সীতা চরিত্রে সাই পল্লবী, রাবণের ভূমিকায় যশ, লক্ষ্মণের ভূমিকায় রবি দুবে এবং ভগবান হনুমানের ভূমিকায় সানি দেওল। ছবিটি ৪০০০ কোটি টাকা বাজেটে নির্মিত হচ্ছে , যা এটিকে এখন পর্যন্ত নির্মিত সবচেয়ে ব্যয়বহুল ভারতীয় চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম করে তুলেছে। 'রামায়ণ' দুটি পর্বে বিভক্ত একটি মহাকাব্য হিসেবে পরিকল্পনা করা হয়েছে, যার প্রথম পর্ব ২০২৬ সালের দীপাবলিতে এবং দ্বিতীয় পর্ব ২০২৭ সালের দীপাবলিতে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।