Brahmastra 2: ‘রামায়ণ’ মুক্তির আগেই নতুন চমক! 'ব্রহ্মাস্ত্র ২' নিয়ে বড় আপডেট দিলেন প্রযোজক নমিত মালহোত্রা

Brahmastra 2: ‘রামায়ণ’ মুক্তির আগেই নতুন চমক! 'ব্রহ্মাস্ত্র ২' নিয়ে বড় আপডেট দিলেন প্রযোজক নমিত মালহোত্রা
Brahmastra 2 Big Update: রণবীর কাপুরের 'রামায়ণ' সিনেমার জন্য ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। সবাই অভিনেতা রণবীরকে রামের ভূমিকায় দেখতে চান। সিনেমাটি এই বছর দিওয়ালিতে মুক্তি পাচ্ছে, কিন্তু এই সিনেমাটি মুক্তির আগেই ভক্তদের জন্য একটি সারপ্রাইজ এসেছে। 'রামায়ণ'-এর প্রযোজক এবং ভিএফএক্স কোম্পানির সিইও নমিত মালহোত্রা 'ব্রহ্মাস্ত্র ২' নিয়ে একটি বড় আপডেট দিয়েছেন।
উল্লেখ্য, নমিতও করণ জোহরের সাথে 'ব্রহ্মাস্ত্র পার্ট ১'-এর প্রযোজক ছিলেন। 'ব্রহ্মাস্ত্র'-এর মাধ্যমে দর্শকরা একটি ভিন্ন পৌরাণিক মহাবিশ্বের অভিজ্ঞতা পেয়েছিলেন। সিনেমাটি ২০২২ সালে মুক্তি পায়। প্রথম পার্টের মুক্তির সময়ই ঘোষণা করা হয়েছিল যে এর দ্বিতীয় পার্ট আসবে, কিন্তু আজ পর্যন্ত দ্বিতীয় পার্ট নিয়ে কোনও আপডেট আসেনি। অনেকেই ভেবেছিলেন যে দ্বিতীয় পার্ট হয়তো আর আসবে না।
ব্রহ্মাস্ত্র ২-এর আপডেট কী?
নমিত জানিয়েছেন যে 'রামায়ণ' মুক্তির পর 'ব্রহ্মাস্ত্র ২'-এর কাজ শুরু করা হবে। এর মানে হল, 'রামায়ণ'-এর পর ভক্তরা আবারও রণবীরকে একটি ভিন্ন গল্পে দেখতে পাবেন। 'ব্রহ্মাস্ত্র'-এর তারকা কাস্টের কথা বললে, প্রথম পার্টে প্রধান চরিত্রে ছিলেন রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট । এছাড়াও, সিনেমাটিতে ছিলেন যেমন নাগার্জুন, অমিতাভ বচ্চন, মৌনি রায়।
দ্বিতীয় পার্ট প্রসঙ্গে
এই সিনেমার যে সিক্যুয়েল আসবে, তাতে একটি ব্যাকস্টোরি দেখানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর আগেও রণবীর সিক্যুয়েল নিয়ে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। একটি ফ্যান ইন্টারঅ্যাকশনের সময় রণবীর বলেছিলেন, 'ব্রহ্মাস্ত্র ২'-এর কাজ চলছে। আমরা শীঘ্রই শুটিং শুরু করব।
'ব্রহ্মাস্ত্র'-এর বাজেট এবং বক্স অফিস কালেকশন
'ব্রহ্মাস্ত্র' একটি বিশাল বাজেটের সিনেমা ছিল। ৩৫০-৪০০ কোটি বাজেটে নির্মিত এই সিনেমাটি 'সেকনিক'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী ৪৩১ কোটি টাকা আয় করেছিল।
রণবীরের 'রামায়ণ' সিনেমার কথা বললে, এটিও একটি বিশাল বাজেটের সিনেমা। নমিত জানিয়েছিলেন যে দুটি পার্টই ৪০০০ কোটি টাকা বাজেটে তৈরি হচ্ছে। সিনেমাটিতে রণবীর রামের ভূমিকায়, সাই পল্লবী সীতার ভূমিকায়, সানি দেওল হনুমানের ভূমিকায়, রবি দুবে লক্ষ্মণের ভূমিকায় এবং যশ রাবণের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।