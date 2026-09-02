Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

সলমন সেটে, রণবীরের সঙ্গে ক্যাটরিনার রোম্যান্স-চর্চা! ‘অজব প্রেম’-এর সেটে কী চলত?

রণবীর কাপুর ও ক্যাটরিনা কাইফের প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে একসময় বলিউডে কম আলোচনা হয়নি। ‘অজব প্রেম কি গজব কাহানি’ ছবির শ্যুটিংয়ের সময়ই তাঁদের ঘনিষ্ঠতার খবর প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। এবার সেই সময়ের সেটের পরিবেশ এবং দুই তারকার বন্ডিং নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেতা দর্শন জারিওয়ালা।

Published on: Sep 2, 2026, 08:54:05 IST
By Tulika Samadder
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

যখন রণবীর কাপুর এবং ক্যাটরিনা কাইফ 'আজব প্রেম কি গজব কাহানি' ছবির শুটিং করছিলেন, তখন তাদের মধ্যে প্রেমের গুজব বলিউডের আনাচে-কানাচে। যদিও সেই সময় দুজনেই ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন। রণবীর প্রেম করছিলেন ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে, আর ক্যাটরিনা সম্পর্কে ছিলেন সলমন খানের সঙ্গে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে, দর্শন জরিওয়ালা 'আজব প্রেম কি গজব কাহানি' সেটে ক্যাটরিনা আর রণবীরের সম্পর্ক কেমন ছিল তা নিয়ে কথা বলেছেন।

আজব প্রেম কি গজব কাহানি-তে সলমন, ক্যাটরিনা, রণবীর।
আজব প্রেম কি গজব কাহানি-তে সলমন, ক্যাটরিনা, রণবীর।

সিদ্ধার্থ কাননের সঙ্গে কথোপকথনে দর্শনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, একই ছবিতে রণবীর-ক্যাটরিনা যখন কাজ করছিলেন এবং তাঁদের রোম্যান্সের খবর ছড়াচ্ছিল, ঠিক সেই সময় সলমন খানও ছবিতে ক্যামিও করতে এসেছিলেন। তখন সেটে তিনি কী দেখেছিলেন?

রণবীর-ক্যাটরিনার কেমিস্ট্রি নিয়ে কী বললেন দর্শন?

দর্শন জানান, একজন অভিনেতা তাঁর অভিনয়ের উপকরণ অনেক সময় নিজের জীবন এবং আশপাশের অভিজ্ঞতা থেকেই সংগ্রহ করেন। তাঁর কথায়, পর্দায় রণবীর ও ক্যাটরিনার যে কেমিস্ট্রি দেখা গিয়েছিল, সেটি যে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেও এসেছে, তা অস্বীকার করার কারণ নেই। সেটে উপস্থিত সকলেই তাঁদের সেই কেমিস্ট্রি দেখতে পেতেন বলেও ইঙ্গিত দেন অভিনেতা।

সলমনের ক্যামিও নিয়ে কী বললেন?

ছবিতে সলমন খানের অতিথি উপস্থিতি নিয়ে দর্শন জানান, পরিচালক রাজকুমার সন্তোষীই সলমনকে গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্সের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তবে সেই সময় সেটে ঠিক কী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা তাঁর জানা নেই। দর্শনের মতে, ছবির কাস্টিং বেশ ভালোভাবেই করেছিলেন সন্তোষী।

তিন তারকা একই সময়ে সেটে থাকলে কোনও অস্বস্তিকর পরিস্থিতি বা ইনসিকিউরিটি তৈরি হয়েছিল কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে দর্শন জানান, সেটে তখন অনেক মানুষ থাকতেন। ফলে এমন কোনও নির্দিষ্ট ঘটনা তাঁর নজরে পড়েনি।

ক্যাটরিনার হিন্দি উচ্চারণ নিয়ে মজার ঘটনা

ক্যাটরিনার হিন্দি উচ্চারণ নিয়েও একটি মজার ঘটনা শেয়ার করেন দর্শন। তাঁর দাবি, শ্যুটিংয়ের সময় ক্যাটরিনা ‘প্রেম’ শব্দটি ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারতেন না এবং ‘ফ্রেম’ বলে ফেলতেন। তা নিয়ে সেটে সবাই হাসাহাসি করতেন। তবে ক্যাটরিনা বিষয়টি খুব একটা খারাপভাবে নিতেন না। এমনকী রণবীরও নাকি তাঁর উচ্চারণ নিয়ে মজা করতেন।

‘অজব প্রেম কি গজব কাহানি’ পরিচালনা করেছিলেন রাজকুমার সন্তোষী। ছবির মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন রণবীর কাপুর ও ক্যাটরিনা কাইফ। মুক্তির পর ছবিটি দর্শকদের কাছ থেকে দারুণ সাড়া পায় এবং বক্স অফিসেও সফল হয়। আর ছবির শ্যুটিংয়ের সময় থেকেই রণবীর-ক্যাটরিনার সম্পর্ক নিয়ে বলিউডে জোর জল্পনা শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে একে-অপরকে ডেটও করেছিলেন দুজন।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/সলমন সেটে, রণবীরের সঙ্গে ক্যাটরিনার রোম্যান্স-চর্চা! ‘অজব প্রেম’-এর সেটে কী চলত?
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes