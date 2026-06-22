রণবীরের টি-শার্টে লেখা ‘My Wife's an Alpha’! আলিয়ার বর খুব ‘ভালো’, মত নেটপাড়ার

রণবীরের টি-শার্টে লেখা ‘My Wife's an Alpha’! আলিয়ার বর খুব ‘ভালো’, মত নেটপাড়ার
মুম্বইয়ের রাস্তায় সাধারণ পোশাকে দেখা মিলল রণবীর কাপুরের। তবে তাঁর কালো টি-শার্টে লেখা একটি বার্তাই কেড়ে নিল সব নজর। ‘My Wife's an Alpha’ লেখা সেই টি-শার্টকে ঘিরে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। ভক্তদের মতে, এটি স্ত্রী আলিয়া ভাট এবং তাঁর আসন্ন ছবি ‘আলফা’-র প্রতি রণবীরের বিশেষ সমর্থনেরই প্রকাশ।
বলিউডের পাওয়ার কাপল রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাটকে নিয়ে ভক্তদের আগ্রহের শেষ নেই। এবার মুম্বইয়ের রাস্তায় এক সাধারণ উপস্থিতিতেই খবরের শিরোনামে উঠে এলেন রণবীর। কারণ, তাঁর পরা একটি টি-শার্টে ছিল স্ত্রী আলিয়া ভাটের প্রতি ভালোবাসা ও সমর্থনের বিশেষ বার্তা, যা মুহূর্তেই নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়।
‘My Wife’s an Alpha’ টি-শার্টে চমক
সোমবার বিকেলে মুম্বইয়ের একটি ভবনে প্রবেশ করার সময় পাপারাজ্জিদের ক্যামেরায় ধরা পড়েন রণবীর কাপুর। কালো টি-শার্ট, ট্র্যাক প্যান্ট, ক্যাপ এবং সানগ্লাসে অভিনেতাকে দেখা গেলেও সবার নজর কেড়ে নেয় তাঁর টি-শার্টের লেখা।
টি-শার্টের বাম পাশে বড় সাদা অক্ষরে লেখা ছিল, ‘My Wife’s an Alpha’। আর এতেই নেটপাড়ার মন কাড়লেন রণবীর। ভক্তদের মতে, এটি শুধু স্ত্রী আলিয়া ভাটের প্রতি স্নেহের প্রকাশ নয়, একই সঙ্গে আলিয়ার আসন্ন স্পাই-অ্যাকশন ছবি ‘আলফা’-র প্রচারও করছেন ‘ভালো বর’-এর মতো।
পাপারাজ্জিদের দেখে হাসলেন রণবীর
গাড়ি থেকে নামার পর রণবীরকে বেশ স্বচ্ছন্দ মেজাজে দেখা যায়। তিনি হালকা হাসি দিয়ে এবং হাত নেড়ে উপস্থিত আলোকচিত্রীদের শুভেচ্ছা জানান।
ভিডিয়োটি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশংসার বন্যা বয়ে যায়। এক ব্যবহারকারী লেখেন, ‘রণবীর সত্যিই অসাধারণ একজন মানুষ।’ অন্য একজনের মন্তব্য, ‘আলিয়ার সবচেয়ে বড় চিয়ারলিডার।’ অনেকেই মনে করিয়ে দিয়েছেন, এর আগেও নিজেদের ছবির প্রচার ও সাফল্যের সময় রণবীর ও আলিয়া একে অপরকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছেন। সেই ধারাবাহিকতারই আরেকটি উদাহরণ এই টি-শার্ট।
আসছে ‘আলফা’
‘আলফা’ হল যশ রাজ ফিল্মসের জনপ্রিয় স্পাই ইউনিভার্সের সপ্তম ছবি। শিব রাওয়াইল পরিচালিত এই অ্যাকশন-থ্রিলারে আলিয়া ভাটকে দেখা যাবে এক দক্ষ গুপ্তঘাতকের চরিত্রে, যিনি একটি বিপজ্জনক মিশনে নামেন।
ছবিতে আলিয়ার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন শর্বরী ওয়াঘ, ববি দেওল, অনিল কাপুর-সহ আরও অনেকে। মুক্তির আগেই ছবিটি নিয়ে দর্শকদের মধ্যে তুমুল কৌতূহল তৈরি হয়েছে।
রণবীর ও আলিয়ার সম্পর্ক
২০১৭ সালে 'ব্রহ্মাস্ত্র' সিনেমার শুটিংয়ের সময় রণবীর ও আলিয়ার সম্পর্কের সূচনা হয়। দীর্ঘদিন প্রেম করার পর, ২০২২ সালের ১৪ এপ্রিল তাঁরা মুম্বইয়ে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। একই বছরের নভেম্বরে তাঁরা তাঁদের প্রথম কন্যাসন্তান, রাহা কাপুরকে স্বাগত জানান। খুব জলদি দুজনকে দেখা যাবে ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ সিনেমায়। যা পরিচালনা করবেন সঞ্জয় লীলা বনশালি।
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