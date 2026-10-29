১০০ মিটার দূরে ৩ বাঘ, সামনে ‘শেরনি’ আলিয়া! প্রপোজ করার সময় নিজেকে ‘ইঁদুর’ মনে হচ্ছিল রণবীরের

১০০ মিটার দূরে ৩ বাঘ, সামনে ‘শেরনি’ আলিয়া! প্রপোজ করার সময় নিজেকে ‘ইঁদুর’ মনে হচ্ছিল রণবীরের
আলিয়া ভট্টকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার সময় পাশে ছিল তিন-তিনটি বাঘ! হাঁটু গেড়ে বসে প্রেমিকাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন রণবীর কাপুর। সম্প্রতি ‘কৌন বনেগা ক্রোড়পতি’-তে এসে সেই রোম্যান্টিক মুহূর্তের অজানা কাহিনি শোনালেন অভিনেতা। নিজের সঙ্গে আলিয়ার তুলনা টানতে গিয়ে কী বললেন তিনি?
রণবীর কাপুর ইদানীং তাঁর চলচ্চিত্র 'রামায়ণ'-এর বেশ জোরকদমে প্রচার করছেন। সম্প্রতি রণবীর 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' শো-তে গিয়েছিলেন। অমিতাভ বচ্চনের এই শো-তে তিনি রবি দুবে এবং সাই পোল্লবীর সাথে এসেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে রণবীর আলিয়াকে প্রপোজ করার গল্পও শোনান।
কীভাবে রণবীর প্রপোজ করেছিলেন আলিয়াকে
রণবীর বলেন, ‘আমি আগে থেকেই আমাদের গাইড এবং ড্রাইভারকে বকশিস দিয়ে রেখেছিলাম, যাতে তারা মাঝপথে গাড়িটি থামায়। আমি সঙ্গে আংটি নিয়ে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম হাঁটু গেড়ে বসব এবং গাইড দূর থেকে ছবি তুলবে—কারণ মেয়েদের ছবি তোলার খুব শখ থাকে, ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করার জন্য।’
রণবীর আরও জানান যে, তিনি যখন প্রপোজ করছিলেন তখন কাছেই বেশ কয়েকটি সিংহ ছিল। এতে বিগ বি (অমিতাভ বচ্চন) মন্তব্য করেন, ‘হ্যাঁ, প্রমাণ তো থাকা দরকার!’
রণবীর আলিয়াকে বললেন 'সিংহী' এবং নিজেকে 'ইঁদুর'
রণবীর বলেন, 'মাত্র ১০০ মিটার দূরে ৩টি কেশরী সিংহ দাঁড়িয়ে ছিল, আর আমার সিংহী আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল। আমি একটি ইঁদুরের মতো হাঁটু গেড়ে বসে জিজ্ঞেস করলাম, 'বেবি, তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে'?’ রণবীর জানান যে, ওই মুহূর্তটি তাঁর জীবনের একটি দুর্দান্ত সময় ছিল এবং এটি তিনি সারা জীবন ভুলবেন না।
রণবীর-আলিয়ার ভালোবাসার গল্প
রণবীর ও আলিয়ার বাগদান হয়েছিল কেনিয়ার মাসাইমারা-তে। তাঁরা সেখানে ঘুরতে গিয়েছিলেন, আর সেখানেই রণবীর তাঁকে সারপ্রাইজ প্রপোজ করেন। এরপর ২০২২ সালের ১৪ এপ্রিল মুম্বাইয়ের নিজ বাড়িতে তাঁরা বিয়ে করেন, যেখানে কেবল পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন। একই বছরের ৬ নভেম্বর তাঁদের কন্যাসন্তানের জন্ম হয়।
রণবীরের সিনেমা 'রামায়ণ'
রণবীরের 'রামায়ণ' সিনেমাটির কথা বললে, এটি পরিচালনা করেছেন নিতেশ তিওয়ারি। চলচ্চিত্রে রণবীর রাম, সাই পল্লবী সীতা, যশ রাবণ, রবি দুবে লক্ষ্মণ এবং সানি দেওল হনুমানের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এ ছাড়া ছবিতে অরুণ গোভিল, রকুল প্রীত সিং, তারা দত্ত, কাজল আগরওয়াল ও কুণাল কাপুরসহ আরও অনেক অভিনেতা রয়েছেন। সিনেমাটি ৫ নভেম্বর মুক্তি পাচ্ছে।
৪০০০ কোটি টাকার সিনেমা
ছবিটির প্রযোজক নামিত মালহোত্রা নিজেই একটি পডকাস্টে জানিয়েছিলেন যে, দুটি পর্ব মিলিয়ে ছবিটির মোট বাজেট ৪০০০ কোটি টাকা। এই বাজেটের কারণে 'রামায়ণ' ভারতের সবচেয়ে ব্যয়বহুল চলচ্চিত্রে পরিণত হয়েছে। ভক্তরা সিনেমাটি দেখার জন্য বেশ মুখিয়ে আছেন।
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হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More