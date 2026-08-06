Ranbir Kapoor: চটি পরে 'রামায়ণ'-এর শ্যুটিং রণবীরের! ‘পর্দায় কেউ ধরতে পারবে না’, নিজেই বললেন নায়ক

Ranbir Kapoor: চটি পরে 'রামায়ণ'-এর শ্যুটিং রণবীরের! ‘পর্দায় কেউ ধরতে পারবে না’, নিজেই বললেন নায়ক
রণবীর কাপুর রামায়ণের শুটিং সম্পর্কিত একটি আকর্ষণীয় তবে বিতর্কিত তথ্য শেয়ার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন,খালি পায়ে নয়, বরং রাবারের চপ্পল পরে ছবিটির শুটিং করেছিলেন। রণবীর এমনটা করার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন।
পরিচালক নিতেশ তিওয়ারির বহু প্রতীক্ষিত ছবি 'রামায়ণ' (Ramayana)-এর ট্রেলার সামনে আসার পর থেকেই সোশাল মিডিয়ায় এটি নিয়ে চর্চা তুঙ্গে। কারো মতে রণবীর কাপুরকে 'রাম' অবতারে বেশ মানিয়েছে, আবার নেটিজেনদের একাংশ এই কাস্টিং নিয়ে প্রশ্নও তুলেছেন। তবে এই সব বিতর্কের মাঝেই শ্যুটিং সেটের এক অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও মজার তথ্য প্রকাশ্যে আনলেন খোদ রণবীর কাপুর। চলচ্চিত্রে ভগবান রামের ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে কীভাবে তিনি রবারের চটি পরে শ্যুট করেছেন, তা নিয়ে খোলামেলা কথা বললেন অভিনেতা।
রবারের চটি পরে কেন শ্যুটিং করতে হলো রণবীরকে?
একটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে (Screen Rant) দেওয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে রণবীর কাপুর জানান, ভক্তিমূলক গল্পের দৃশ্য হলেও বাস্তবে শ্যুটিংয়ের অভিজ্ঞতায় কিছুটা কারিগরি সাহায্য নিতে হয়েছে।
গল্প অনুযায়ী, ভগবান রামের ভাই ভরত তাঁর খড়ম (পাদুকা) সিংহাসনে রেখেছিলেন এবং রামের অনুপস্থিতিতে সেই খড়মই অযোধ্যার রাজপাঠ সামলেছে। ফলে কাহিনীর বড় একটি অংশে রামকে খালি পায়েই থাকতে হয়।
পাথুরে জমিতে অ্যাকশন দৃশ্যে অস্বস্তি: রণবীর জানান, বনবাসের দৃশ্য শ্যুট করার সময় উঁচুনীচু ও পাথুরে জমিতে খালি পায়ে অ্যাকশন দৃশ্য শুট করা অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টদায়ক ছিল।
ডিএনইজি (DNEG)-র ভিএফএক্স জাদু: যেহেতু ছবিটি অত্যাধুনিক ভিএফএক্স (VFX) প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি হচ্ছে, তাই সুরক্ষার স্বার্থে তাঁকে রবারের চটি পরতে দেওয়া হয়েছিল। এডিটিং টেবিলে ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে পা থেকে সেই রবারের চটি সহজেই মুছে ফেলা সম্ভব।
চটি গায়েব করা সহজ না কঠিন?
ভিএফএক্স প্রযুক্তির কারণে কলাকুশলীদের জন্য শারীরিক পরিশ্রম ও আঘাতের ঝুঁকি কিছুটা কমে যায় বলে মনে করেন রণবীর। তবে ভিএফএক্স টিমের সাথে ওঁর মজার কথোপকথনের বিষয় তুলে ধরে তিনি বলেন:
রণবীর কাপুরের বক্তব্য, ‘আমি ডিএনইজি (DNEG)-র টিমকে কৌতুহলবশত জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ভিএফএক্স-এ কারও পা থেকে চটি অদৃশ্য করে দেওয়া কতটা সহজ? তখন জানতে পারলাম, শুনতে যতটা সহজ মনে হয়, বাস্তবে ফ্রেম বাই ফ্রেম পা থেকে চটি মোছার কাজটি বেশ জটিল ও কঠিন!’
অন্যদিকে, রণবীরের রাম হওয়া নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় যে কটাক্ষ চলছে, সে প্রসঙ্গে ছবির প্রযোজক নমিত মালহোত্রা জানান, শুরু থেকেই পরিচালক নিতেশ তিওয়ারি এবং তাঁর প্রথম পছন্দ ছিলেন রণবীর কাপুর। শ্রীরামের চরিত্রের স্নিগ্ধতা ও গভীরতা বজায় রাখতে রণবীরের বিকল্প অন্য কাউকেই ভাবা যায়নি বলে জানান তিনি।
দুই পর্বে আসছে মহাকাব্যিক 'রামায়ণ'
উল্লেখ্য, নিতেশ তিওয়ারির 'রামায়ণ' সিনেমাটি দুই পর্বে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।চলতি বছরেই দীপাবলি বা দিওয়ালির শুভ উপলক্ষে মুক্তি পেতে চলেছে ছবিটির প্রথম ভাগ। পরবর্তী বছর মুক্তি পাবে ছবিটির দ্বিতীয় পর্ব। ছবিতে রণবীর কাপুরের বিপরীতে সীতার ভূমিকায় অভিনয় করছেন দক্ষিণী অভিনেত্রী সাই পল্লবী। ট্রেলারে রাম-সীতাকে ছাপিয়ে নজর কেড়েছেন ‘রাবণ’ যশ। থাকছেন রবি দুবে, সানি দেওলরা।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More