Ranbir Kapoor: কাজল-রানিদের পুজোয় হাজির রণবীর, মা দুর্গার আর্শীবাদ নিয়ে গান ধরলেন, হু হু করে ভাইরাল ভিডিয়ো

Ranbir Kapoor: কাজল-রানিদের পুজোয় হাজির রণবীর, মা দুর্গার আর্শীবাদ নিয়ে গান ধরলেন, হু হু করে ভাইরাল ভিডিয়ো
নর্থ বোম্বে সর্বজনীন দুর্গাপুজোয় হাজির হয়েছিলেন রণবীর কাপুর। সেখানে বন্ধু অয়ন মুখোপাধ্যায়ের সাথে ফ্রেমবন্দি হলেন নায়ক।
দুর্গাপুজোর মহাসপ্তমীর সন্ধ্যায় মুম্বইয়ের ঐতিহ্যবাহী নর্থ বম্বে সর্বজনীন দুর্গাপুজো মণ্ডপে হাজির হয়ে অনুরাগীদের চমকে দিলেন বলিউড তারকা রণবীর কাপুর। মুখোপাধ্যায় ও সমর্থ পরিবারের আয়োজিত প্রায় আট দশকের পুরোনো এই পুজো মণ্ডপে উপস্থিত হয়ে তিনি আশীর্বাদ নেওয়ার পাশাপাশি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু তথা পরিচালক অয়ন মুখোপাধ্যায়ের সাথে দেখা করেন। তবে অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ হয়ে ওঠে মঞ্চে দাঁড়িয়ে গায়িকা হর্ষদীপ কৌরের সাথে রণবীরের আইকনিক গান ‘কাবিরা’ গাওয়ার মুহূর্তটি।
মঞ্চে রণবীর-হর্ষদীপের 'কাবিরা' ও নস্টালজিয়া:
পুজো মণ্ডপে রণবীর লাল ও সোনালি কাজের প্রথাগত কুর্তা এবং সাদা পাজামা পরে উপস্থিত হন। মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা ও প্রণাম জানানোর পর তিনি পাপারাজ্জি ও অতিথিদের সাথে ছবি তোলেন।
দর্শকদের সাথে গলা মেলালেন গানটিতে: অয়ন মুখোপাধ্যায়ের ২০১৩ সালের ব্লকবাস্টার ছবি ‘ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি’ (Yeh Jawaani Hai Deewani)-র জনপ্রিয় গান ‘কাবিরা’ চলাকালীন মঞ্চে ওঠেন রণবীর। হাতে মাইক নিয়ে হর্ষদীপ কৌরের সাথে সুর মেলান এবং মাইকটি দর্শকদের দিকে ঘুরিয়ে সবাইকে সাথে গাইতে বলেন। কঠিন সুরের অংশগুলিতে গায়িকাকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে গানটি উপভোগ করতে দেখা যায় তাঁকে।
রণবীরের এই সহজ-সরল ও আকর্ষণীয় পারফরম্যান্সের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই নস্টালজিক হয়ে পড়েন নেটিজেনরা। ভক্তরা কমেন্ট বক্সে লাল হৃদয়ের ইমোজি দিয়ে তাঁর লুক ও নম্রতার দারুণ প্রশংসা করেন।
রণবীর কাপুরের আসন্ন ও সম্প্রতি কাজ:
২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘তু ঝুঠি ম্যায় মক্কার’ এবং সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার বিতর্কিত হিট ছবি ‘অ্যানিমাল’ (Animal)-এর পর রণবীরকে বেশ কিছুদিন বড় পর্দায় দেখা যায়নি। তবে খুব শীঘ্রই তিনি বড় পর্দায় মেগা প্রজেক্ট ‘রামায়ণ’ নিয়ে ফিরছেন। নিতেশ তিওয়ারির বহুপ্রতীক্ষিত এই পৌরাণিক ছবিতে রণবীরকে দেখা যাবে ভগবান রামের চরিত্রে। এতে সীতার ভূমিকায় সাই পল্লবী এবং রাবণের চরিত্রে অভিনয় করছেন কন্নড় সুপারস্টার যশ। দীপাবলি উপলক্ষে সিনেমাটি ৫ নভেম্বর প্রেক্ষাগৃহে আসতে চলেছে এবং এর দ্বিতীয় অংশটি ২০২৭ সালের দীপাবলিতে মুক্তি পাবে।
এছাড়াও সঞ্জয় লীলা বনশালির পরিচালনায় এই ছবিতে আলিয়া ভাট এবং ভিকি কৌশলের সাথে দেখা যাবে রণবীরকে, যা ২০২৭ সালের জানুয়ারিতে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More