'রামায়ণ'-এর শুটিং শুরু করলেন রণবীর, এবার কাজ করার কথা দীপিকার সঙ্গে! কোন ছবি?
রণবীর কাপুরের ছবি ‘ব্রহ্মাস্ত্র’-এর গল্পটি ছিল অনন্য। ছবিটির প্রথম পর্ব ২০২২ সালে মুক্তি পায়, এবং তারপর থেকে দ্বিতীয় পর্বের কাজ এখনো শুরুই হয়নি।
ভক্তরা রণবীর কাপুরের ছবি ‘রামায়ণ’-এর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। ছবিতে রণবীরকে ভগবান রামের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। এখন রণবীরের ভক্তদের জন্য আরও একটি সুখবর রয়েছে। ২০২২ সালে মুক্তি পাওয়া রণবীরের ছবি ‘ব্রহ্মাস্ত্র পার্ট ১’-এর দ্বিতীয় পর্ব তৈরি হতে চলেছে বলে শোনা যাচ্ছে। পরিচালক অয়ন মুখার্জি এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
‘ব্রহ্মাস্ত্র ২’-এর কাজ শুরু হতে চলেছে
খবর অনুযায়ী, রণবীর ২০২৭ সালের জানুয়ারির মধ্যে নীতেশ তিওয়ারির ‘রামায়ণ পার্ট ২’-এর শুটিং শেষ করবেন। এরপর রণবীর ‘ব্রহ্মাস্ত্র ২’-এর কাজ শুরু করবেন। ছবিতে রণবীর দুটি চরিত্রে অভিনয় করবেন: শিব এবং দেব।
‘অমৃতা হিসেবে দীপিকার আগমন ঘটতে পারে’
এমন খবরও রয়েছে যে, সিক্যুয়েলের জন্য অয়ন দীপিকা পাডুকোনের সঙ্গে কথা বলবেন। অয়ন অমৃতার চরিত্রের জন্য দীপিকার সঙ্গে আলোচনা করছেন। অমৃতা এমন একটি চরিত্র যা এই ছবিতে একটি নতুন সংযোজন হবে। রিপোর্ট অনুযায়ী, অয়ন এবং তার টিম মনে করে যে এই চরিত্রের জন্য দীপিকা একদম উপযুক্ত। তবে, এ বিষয়ে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা পাওয়া যায়নি।
ইশা চরিত্রে ফিরছেন আলিয়া
এছাড়াও, আলিয়া ভাট আবারও ইশা চরিত্রে ফিরবেন। আলিয়া এবং রণবীরকে আবারও একসঙ্গে দেখা যাবে। 'ব্রহ্মাস্ত্র ২' প্রথম পর্বের মতোই বড় করে তৈরি করা হবে, তবে এবার কিছু নতুন চরিত্র থাকবে এবং এটি প্রথম পর্বের চেয়েও আরও বেশি জাঁকজমকপূর্ণ হবে।
রণবীরের ছবি 'রামায়ণ'
উল্লেখ্য যে, রণবীর বর্তমানে তার আসন্ন ছবি 'রামায়ণ'-এর প্রচারে ব্যস্ত। নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত এই ছবিতে রাম চরিত্রে রণবীর, সীতা চরিত্রে সাই পল্লবী, লক্ষ্মণ চরিত্রে রবি দুবে এবং রাবণ চরিত্রে যশ অভিনয় করেছেন। ছবিটি এই বছর দিওয়ালিতে মুক্তি পাবে।
৪০০০ কোটি টাকার 'রামায়ণ'
রামায়ণ ভারতের সবচেয়ে ব্যয়বহুল সিনেমা। ছবিটির প্রযোজক নমিত মালহোত্রা নিজেই জানিয়েছেন যে, তিনি এই ছবিটি জাঁকজমকপূর্ণভাবে বানাতে চেয়েছিলেন এবং দুটি পর্বের সম্মিলিত খরচ ছিল ৪০০০ কোটি টাকা। রামায়ণের দ্বিতীয় পর্ব আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৭ সালের দিওয়ালিতে মুক্তি পাবে।
রণবীরের 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'
এছাড়াও, সঞ্জয় লীলা বনশালি পরিচালিত 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' ছবিতেও দেখা যাবে রণবীরকে। এই ছবিতে রণবীরের সঙ্গে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন আলিয়া ভাট এবং ভিকি কৌশল। এই ছবিটি দেখার জন্য ভক্তরাও খুব উত্তেজিত। আলিয়া এবং রণবীর দুজনের সঙ্গেই প্রথমবারের মতো কাজ করেছেন ভিকি কৌশল।
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