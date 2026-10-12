‘দীপাবলির আগেই রাম-যুগ!’ প্রকাশ্যে রণবীর কাপুরের ‘রামায়ণ’-এর মুক্তির তারিখ, নবরাত্রির শুরুতেই বড় চমক
নবরাত্রির প্রথম দিনই বড় চমক। রণবীর কাপুর, যশ এবং সাই পল্লবী অভিনীত, রামায়ণের মুক্তির তারিখ ঘোষণা করলেন প্রযোজক।
দীর্ঘদিন ধরে জল্পনা ও কোটি কোটি দর্শকের তীব্র প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে সামনে এলো রণবীর কাপুর অভিনীত বহুচর্চিত ও বিগ-বাজেট ছবি ‘রামায়ণ’-এর মুক্তির দিনক্ষণ! শারদীয়া নবরাত্রির শুভ সূচনালগ্নে ছবির নির্মাতারা এক জমকালো পোস্টার প্রকাশের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন যে, নীতিশ তিওয়ারি পরিচালিত এই মহাকাব্যিক ছবি আগামী ৫ই নভেম্বর বিশ্বজুড়ে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে, যা দীপাবলির ঠিক তিন দিন আগে।
প্রকাশ্যে নতুন পোস্টার ও ‘রাবণ’ রূপী যশ:
ছবির মুক্তির তারিখ ঘোষণার পাশাপাশি একটি দুর্দান্ত নতুন পোস্টার শেয়ার করা হয়েছে, যেখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে রাবণ রূপে দেখা গেছে কন্নড় সুপারস্টার যশকে, আর সামনের সারিতে প্রভু রামের চরিত্রে রণবীর কাপুর, সীতার চরিত্রে সাই পল্লবী এবং লক্ষ্মণের চরিত্রে দেখা মিলেছে রবি দুবের!
সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবির পোস্টার শেয়ার করে ক্যাপশনে লেখা হয়েছে— ‘নবরাত্রির এই বিশেষ তিথিতে আমরা এক নতুন যুগের সূচনা উদযাপন করছি। এটা রামের যুগের আরম্ভ! নামিত মালহোত্রার ‘রামায়ণ পার্ট ১’ আগামী ৫ই নভেম্বর থেকে বিশ্বজুড়ে প্রিমিয়াম ফরম্যাটে দেখা যাবে। বিজয়া দশমী (২০শে অক্টোবর) থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে ছবির অ্যাডভান্স বুকিং।’
বিশ্বব্যাপী মুক্তি ও দীপাবলির মাস্টারস্ট্রোক:
ছবিটির প্রযোজক নামিত মালহোত্রা আগেই আভাস দিয়েছিলেন যে, ভারতে দীপাবলিকে কেন্দ্র করেই রামায়ণ মুক্তি পাবে, তবে এবার নিশ্চিত তারিখ সামনে এলো। বিদেশে ৬ই নভেম্বর বিশ্বজুড়ে বড় পরিসরে এটি মুক্তি পেলেও, ভারতীয় দর্শকদের জন্য ৫ই নভেম্বর থেকেই প্রেক্ষাগৃহ কাঁপাতে প্রস্তুত রণবীর-সাই পল্লবীর এই রাজকীয় ছবি।
কাস্টের চমক:
মহর্ষি বাল্মীকির মহাকাব্য নির্ভর দু-পর্বের এই আন্তর্জাতিক মানের ছবিতে বিশাল তারকাজোট বেঁধেছেন পরিচালক নীতিশ তিওয়ারি। রণবীর, যশ, সাই পল্লবী ও রবি দুবে ছাড়াও হনুমানের চরিত্রে সানি দেওল, দশরথের চরিত্রে অরুণ গোভিল, কৈকেয়ীর ভূমিকায় লারা দত্ত, সূর্পণখা রূপে রকুল প্রীত সিং এবং বিদ্যুৎজিহ্বার চরিত্রে দেখা যাবে বিবেক ওবেরয়কে। বিজয়া দশমীতে অ্যাডভান্স বুকিং খোলার ঘোষণার পর থেকেই বক্স অফিসে নতুন ইতিহাস গড়ার প্রহর গুনছেন সিনেমাপ্রেমীরা।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More