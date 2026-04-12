crown
    রণবীরের রামায়ণ পরিচালক নীতেশ তিওয়ারি-র ১টি সিনেমা ২২০০ কোটি আয় করে, নাম জানেন?

    রণবীর কাপুরের ‘রামায়ণ’ নির্মাণকারী পরিচালক নিতেশ তিওয়ারি পরিচালনা করেছেন একাধিক দুর্দান্ত সিনেমা। এই তালিকায় এমন একটি ছবিও রয়েছে যার নামে ২০০০ কোটিরও বেশি আয়ের রেকর্ড রয়েছে। প্রায় এক দশক ধরে এই রেকর্ড এখনও কেউ ভাঙতে পারেনি।

    Apr 12, 2026, 17:54:42 IST
    By Tulika Samadder
    পরিচালক নিতেশ তিওয়ারি গত দেড় দশক ধরে হিন্দি সিনেমার জগতে সক্রিয়। নিজের কেরিয়ারে তিনি বহু চমৎকার গল্প, স্ক্রিনপ্লে ও সংলাপ লেখার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সিনেমাও পরিচালনা করেছেন। আর বেশিরভাগই বক্স অফিসে সফল। দেখে নিন সেই ছবির তালিকা

    রামায়ণ পরিচালক নীতেশ তিওয়ারির একটি সিনেমা ২২০০ কোটি টাকা আয় করেছিল।
    চিল্লার পার্টি

    নীতেশ তিওয়ারি সলমন খানের প্রযোজনায় তৈরি ‘চিল্লার পার্টি’ ছবিটি পরিচালনা করেন। এই সিনেমাটি ২০১১ সালে মুক্তি পায়। IMDb-তে ছবিটির রেটিং ৭.৫।

    ভূতনাথ রিটার্নস

    ২০১৪ সালে নীতেশ তিওয়ারি ‘ভূতনাথ রিটার্নস’ পরিচালনা করেন। এই ছবিতে তিনি অমিতাভ বচ্চনকে পরিচালনা করেন। IMDb-তে ছবিটির রেটিং ৬.৫।

    দঙ্গল

    পরিচালক হিসেবে নীতেশ তিওয়ারির সবচেয়ে বড় সাফল্য ‘দঙ্গল’। আমির খানের এই ছবিটি ফোগাট বোনদের জীবনের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত এবং বিশ্বজুড়ে বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। ছবিটির বিশ্বব্যাপী আয় প্রায় ২২০০ কোটি টাকা। গত প্রায় ১০ বছরে এই রেকর্ড এখনও কেউ ভাঙতে পারেনি। IMDb-তে ছবিটির রেটিং ৮.৩।

    ছিছোড়ে

    ২০১৯ সালে নীতেশ তিওয়ারি আরেকটি দুর্দান্ত ছবি ‘ছিছোড়ে’ পরিচালনা করেন। এই ছবিতে সুশান্ত সিং রাজপুত প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। প্রয়াত অভিনেতার শেষ ছবি ছিল এটি। শ্রদ্ধা কাপুরের অভিনয়ও প্রশংসিত হয়। IMDb-তে ছবিটির রেটিং ৮.৩।

    বাওয়াল

    বরুণ ধাওয়ান এবং জাহ্নবী কাপুরকে নিয়ে নীতেশ তিওয়ারি ‘বাওয়াল’ ছবিটি নির্মাণ করেন। ২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিটি দর্শকদের কাছ থেকে ভালো সাড়া পায়। IMDb-তে ছবিটির রেটিং ৬.৬।

    রামায়ণের প্রথম ও দ্বিতীয় পার্ট

    এখন রণবীর কাপুরকে নিয়ে তাঁর কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় ও ব্যয়বহুল প্রকল্প ‘রামায়ণ’ তৈরি করছেন নীতেশ তিওয়ারি। এই ছবির জন্য পরিচালক ব্যাপক পরিশ্রম করেছেন। এতে রণবীরের পাশাপাশি সাঁই পল্লবীর মতো অভিনেত্রীও অভিনয় করছেন।

    নীতেশের ‘রামায়ণ’ দুটি ভাগে মুক্তি পাবে। প্রথম অংশটি এই বছরের দীপাবলির সময় মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে, আর দ্বিতীয় অংশটি আগামী বছরের দীপাবলিতে আসবে। এই ছবির জন্য বিশেষজ্ঞদের দিয়ে বিস্তৃত গবেষণা করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, ‘রামায়ণ’ বক্স অফিসে নতুন রেকর্ড গড়বে।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

