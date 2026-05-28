    'আমি কূটনীতি বুঝি না…', সেটে তাঁকে 'অভদ্র বলা নিয়ে মুখ খুললেন রণদীপ!

    বলিউড অভিনেতা রণদীপ হুডা সম্প্রতি চলচ্চিত্র জগতে তাঁকে 'রূঢ়' বা 'কঠিন' বলা নিয়ে কথা বলেছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, কেন বলিউডে তাঁর স্পষ্টভাষী ব্যক্তিত্বকে প্রায়শই ভুল বোঝা হত।

    May 28, 2026, 08:17:45 IST
    By Sayani Rana
    বলিউড অভিনেতা রণদীপ হুডা সম্প্রতি চলচ্চিত্র জগতে তাঁকে ‘অভদ্র’ বা ‘কঠিন’ বলা নিয়ে কথা বলেছেন। জুম-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, কেন বলিউডে তাঁর স্পষ্টভাষী ব্যক্তিত্বকে প্রায়শই ভুল বোঝা হত।

    রণদীপ জানিয়েছেন যে, এই ধারণাগুলোর বেশিরভাগই ভুল বোঝাবুঝি এবং হরিয়ানার মানুষের সরাসরি কথা বলার ধরণ থেকে তৈরি হয়েছে। তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে রাম গোপাল ভার্মার সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়া ছাড়া চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সঙ্গে তাঁর কখনও কোনও বিবাদ হয়নি।

    ছবির সেটে কীভাবে গুজব ছড়ায়, সে প্রসঙ্গে অভিনেতা বলেন, ‘আমি বুঝতে পারিনি যে সিনেমার ভেতরের কানাঘুষার মূল উৎস হল সহকারী পরিচালকেরাই। তাই যখন আপনি তৈরি হচ্ছেন এবং কিছু একটা ঠিক থাকছে না, যেমন হয়তো আপনার সাজগোজটা ঠিক হচ্ছে না বা সেটে যাওয়ার আগে কোনও কিছু ঠিকমতো গুছিয়ে নিতে পারছেন না, আর আপনি পাঁচ মিনিট সময় চেয়ে নেওয়ার পরেও একজন সহকারী পরিচালক প্রতি মিনিটে দরজায় টোকা দিয়ে বলছেন, ‘স্যার, তৈরি?’ তখন স্বাভাবিক ভাবেই আপনার ভেতরের জাট সত্তাটা বেরিয়ে আসে।’

    রণদীপ আরও জানান যে তাঁর স্পষ্টভাষী স্বভাবকে প্রায়শই আগ্রাসন বলে ভুল করা হতো। তিনি এও জানান যে, ইন্ডাস্ট্রিতে খুব বেশি মেলামেশা না করার কারণে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আচরণ নিয়ে গুঞ্জন বাড়তে থাকে।

    তাঁর কথায়, ‘আমার মনে হয়, বিষয়টাকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছিল। এছাড়াও, যেহেতু আমি লোকজনের সঙ্গে খুব বেশি মিশতাম না, তাই সেইসব কানাঘুষা ভিত্তিহীন হয়ে পড়েছিল। চলচ্চিত্র জগৎটা ভঙ্গুর অহংকার আর নিরাপত্তাহীনতায় ভরা। আমি কূটনীতি বুঝি না। হরিয়ানার ছেলে হওয়ায় আমি সরাসরি কথা বলতাম। বলতাম ‘আরে, কী ফালতু দৃশ্য লিখেছিস রে,’ কিন্তু আমি তো পরিচালকের সঙ্গে কথা বলছি, আর তিনি জানেন আমি কী বলতে চাইছি। অথচ এখন আমি হয়তো বলতে হত, ‘আরে ভাই, শোন, সব ঠিক আছে, কিন্তু এটা করতে আমি স্বচ্ছন্দ নই।’ কিন্তু আমার কথার অর্থ একই থাকে’।

    রণদীপকে সর্বশেষ ‘ইন্সপেক্টর অবিনাশ সিজন ২’- এ দেখা গিয়েছে। নীররাজ পাঠক পরিচালিত এই সিরিজে উর্বশী রাউতেলা, অমিত সিয়াল, অভিমন্যু সিং, শালিন ভানোট, রজনীশ দুগ্গাল এবং ফ্রেডি দারুওয়ালাও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। মুক্তির পর শো-টি মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছিল এবং বর্তমানে জিওহটস্টারে স্ট্রিমিং হচ্ছে।

    অভিনেতাকে এরপর স্যাম হারগ্রেভ পরিচালিত আমেরিকান অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার কমেডি ‘ম্যাচবক্স: দ্য মুভি’-তে দেখা যাবে। ছবিটিতে আরও অভিনয় করেছেন জন সিনা, জেসিকা বিয়েল, স্যাম রিচার্ডসন, আর্তুরো কাস্ত্রো, টেয়োনা প্যারিস, ড্যানাই গুরিরা, কোরি স্টল এবং বিল ক্যাম্প। এটি চলতি বছরের ৯ অক্টোবর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

