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    অভিনয় নিয়ে বিশেষ টিপস দেন সলমন, কেন সেই পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন রণদীপ?

    রণদীপ হুড্ডা বলছেন যে সলমন খান তাকে কেরিয়ার নিয়ে একটি পরামর্শ দিয়েছিলেন। তবে রণদীপ তার সেই পরামর্শ অনুসরণ করেননি, এর পেছনের কারণও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।

    Jun 30, 2026, 18:22:24 IST
    By Swati Das Banerjee
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    রণদীপ হুড্ডা তাঁর কেরিয়ারে অনেক ধরনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং তার বিপরীতমুখী পারফরম্যান্স সবসময় ভক্তদের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে। রণদীপ হলেন সেই প্রতিভাধর অভিনেতা যারা সবসময় তাদের পরিশ্রমের মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রে বিশেষ পরিচিতি অর্জন করেছেন। সম্প্রতি রণদীপ জানিয়েছেন যে সলমন খান তাঁকে একটি পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু রণদীপ কখনও তার এই পরামর্শ অনুসরণ করেননি। তিনি এর পেছনের কারণও বলেছেন।

    অভিনয় নিয়ে বিশেষ টিপস দেন সলমন, কেন সেই পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন রণদীপ?
    অভিনয় নিয়ে বিশেষ টিপস দেন সলমন, কেন সেই পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন রণদীপ?

    সলমন খান কী পরামর্শ দিয়েছিলেন?

    রণদীপ দ্য হলিউড রিপোর্টারের সাথে কথোপকথনে বলেছেন যে সলমন এবং তার পিতা তাকে একই পরামর্শ দিয়েছিলেন, যা হল সবসময় হিরোর মতো চরিত্রে অভিনয় করতে। রণদীপ বলেছেন, ‘ওঁদের প্রধান পরামর্শ ছিল যে এমন রোল না করলাম যাতে আমি হিরো মনে না হই। এটা একটি ভালো পরামর্শ ছিল... আমার বাবাও এমন কিছু বলেছেন। এছাড়াও তিনি বলেন যে আপনাকে একজনের মতো দেখতে হবে এবং একই ধরনের রোল করতে হবে যাতে একটি ইমেজ তৈরি হয় এবং তাকে স্টার বানানো যাবে।’

    রণদীপ কেন সলমনের পরামর্শ মানেননি?

    রণদীপ জানান যে তিনি একটি ভিন্ন পন্থা নিয়ে চলেন কারণ তিনি মনে করেন যে একটি একই চরিত্র বারবার করতে করতে বিরক্তি হওয়া শুরু হয়। তিনি চান যে প্রত্যেক প্রকল্পে তাকে একটি নতুন চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হোক যাতে তিনি একজন পারফর্মার হিসেবে বিবর্তিত হতে পারেন। তার অভিনয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে রণদীপ বলেছেন যে যখন মানুষ বলেন যে তাদের সহজে নকল করা যায় না, তখন তিনি এটি প্রশংসা হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে তিনি প্রতি চরিত্রের জন্য তার কণ্ঠস্বর, সুর এবং ডায়ালগ বলার স্টাইলে ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন করেন, যার ফলে প্রতিটি পারফরম্যান্স আলাদা এবং বিশেষ হয়ে ওঠে।

    রণদীপের কথা অনুযায়ী, একজনের পর্দার চিত্র অভিনেতাদের স্টার হতে সাহায্য করে, কিন্তু রণদীপ বলেন যে তিনি একটি নতুন পারফরম্যান্স দেওয়ার উপর বিশেষ ফোকাস করেন। তিনি বলেছেন যে তিনি কোনও আফসোস অনুভব করেন না যে তিনি ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে নতুন পরীক্ষার জন্য উন্মুক্ত রয়েছেন।

    রণদীপের চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে

    রণদীপের চলচ্চিত্র সম্পর্কে বললে, তার শেষ সিনেমা 'জাট' ছিল যেখানে সানি দেওলও লিড রোলে ছিলেন। এর আগে তিনি 'স্বাতন্ত্র্যবীর সাভরকর'-এ অভিনয় করেছিলেন যেটি তিনি নিজেই পরিচালনা করেছিলেন এবং প্রযোজনা করেছিলেন। এখন তিনি 'ম্যাচবক্স দ্য মুভি'-তে দেখা দেবেন। এটি একটি ইংরেজি সিনেমা যা এই বছর মুক্তি পাবে।

    Home/Entertainment/অভিনয় নিয়ে বিশেষ টিপস দেন সলমন, কেন সেই পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন রণদীপ?
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