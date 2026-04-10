    জন্মের পর মেয়েকে প্রথম সর্বসমক্ষে আনলেন রণদীপ, কী নাম রাখলেন মেয়ের?

    রণদীপ হুডা ও তাঁর স্ত্রী লিন ল্যাশরাম তাঁদের মেয়ের মুখ ও নাম প্রকাশ করেছেন। মেয়ের নাম প্রকাশের পাশাপাশি তাঁরা মেয়ের নামের অর্থও জানিয়েছেন।

    Apr 10, 2026, 13:03:35 IST
    By Swati Das Banerjee
    বলিউড অভিনেতা রণদীপ হুডা এবং তাঁর স্ত্রী লিন লাইশরাম এক কন্যা সন্তানের বাবা-মা হয়েছেন। এবার রণদীপ তাঁর মেয়ের মুখ ও নাম প্রকাশ করেছেন। রণদীপ ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট শেয়ার করে তাঁর মেয়ের ছবি ও নাম ভক্তদের জানিয়েছেন। ভক্তরা রণদীপের এই পোস্টে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

    জন্মের পর প্রথম কন্যাসন্তানকে সর্বসমক্ষে আনলেন রণদীপ
    রণদীপ তাঁর ছোট্ট পরীর নাম রেখেছেন ‘নিওমিকা’। নাম জানানোর পাশাপাশি রণদীপ প্রকাশ্যে এনেছেন মেয়ের মুখ। রণদীপ ইনস্টাগ্রামে যে পোস্টটি শেয়ার করেছেন তাতে তিনি দুটি ছবি শেয়ার করেছেন। এই দুটি ছবিতে রণদীপের স্ত্রী লিন ছোট্ট নিওমিকা-কে কোলে নিয়ে আছেন। প্রথম ছবির সাথে রণদীপ একটি অডিও-ও শেয়ার করেছেন। এই অডিওতে রণদীপকে তাঁর মেয়েকে তার নাম ধরে ডাকতে শোনা যাচ্ছে।

    মেয়ের নামের অর্থ কী?

    রণদীপ তাঁর মেয়ের মুখ ও নাম প্রকাশ করে ক্যাপশনে লিখেছেন - 'আমাদের পৃথিবীর এক নতুন কেন্দ্র। নিওমিকা নামের অর্থ ঐশ্বরিক আশীর্বাদ, স্বাধীনতা এবং আকাশের মতো অসীম।' রণদীপের এই পোস্টে সেলিব্রিটি থেকে শুরু করে তাঁর ভক্তরা অভিনেতাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

    ২০২৩ সালে রণদীপ এবং লিন লাইশরামের বিয়ে হয়েছিল। রিপোর্ট অনুযায়ী, এই দম্পতি গত মাসে বাবা-মা হয়েছেন এবং আজ মেয়ের জন্মর ১ মাস পূর্তিতে মেয়ের মুখমণ্ডল ও নাম প্রকাশ করেছেন। রণদীপ হুডা এবং লিন লাইশরাম ২০২৩ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। রণদীপ এবং লিন মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে ঐতিহ্যবাহী মেইতেই রীতিনীতি মেনে বিয়ে করেছিলেন।

    রণদীপকে 'সরবজিৎ', 'হাইওয়ে', 'ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন মুম্বাই', 'কিক', 'সুলতান', 'আমি ও চার্লস' এবং 'স্বাধীনতা বীর সাভারকর'-এর মতো সিনেমাগুলির জন্য পরিচিত। রণদীপ তাঁর ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন অস্কার-মনোনীত ছবি 'মনসুন ওয়েডিং' দিয়ে। এই ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন মীরা নায়ার।

    সম্প্রতি রণদীপের মা-ও অভিনয় জগতে পা রেখেছেন। কিছুদিন আগে রণদীপ ভক্তদের জানিয়েছিলেন যে তাঁর মা আশা হুডা-ও অভিনয় শুরু করেছেন। রণদীপের মা হরিয়ানভি ছবি 'সাঙ্গী'-তে অভিনয় করেছেন। এই ছবিটি আঞ্চলিক ওটিটি অ্যাপ 'স্টেজ'-এ মুক্তি পেয়েছে। ছবিতে রণদীপ হুডা-র মা দিদিমার চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

