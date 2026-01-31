'বর্ডার ২' ঝড়ে কুপোকাত ‘মর্দানি ৩’! প্রথম দিনে রানির ছবি কত টাকা ঘরে তুলল?

'বর্ডার ২' ঝড়ে কুপোকাত ‘মর্দানি ৩’! প্রথম দিনে রানির ছবি কত টাকা ঘরে তুলল?
'বর্ডার ২' সিনেমা হলে মুক্তি পেয়েছে প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, ৩০ জানুয়ারি, রানি মুখোপাধ্যায়ের ছবি ‘মর্দানি ৩’ বক্স অফিসে মুক্তি পেয়েছে। শুরু থেকেই 'বর্ডার ২' বক্স অফিসে বেশ ভালো ব্যবসা করেছে। কিন্তু প্রথম দিনে রানি মুখোপাধ্যায়ের ছবি ‘মর্দানি ৩’ বক্স অফিসে খুব একটা ভালো ব্যবসা করতে পারেনি। তবে অষ্টম দিনে 'বর্ডার ২'-এর আয় কমেছে। ‘বর্ডার ২’ প্রথম সপ্তাহে ২২৪.২৫ কোটি টাকা আয় করেছে। অন্যদিকে, ‘মর্দানি ৩’ প্রথম দিনে একক অঙ্কে আয় করতে সক্ষম হয়েছে।
sacnilk.com এর তথ্য অনুযায়ী, সানি দেওলের ছবি 'বর্ডার ২' অষ্টম দিনে রাত ১০টা পর্যন্ত ১০.৩৩ কোটি টাকা (প্রাথমিক প্রতিবেদন) আয় করেছে। তবে ছবিটির আয় সপ্তম দিনের তুলনায় কমেছে, ‘বর্ডার ২’ ১১.২৫ কোটি টাকা আয় করেছিল।
'বর্ডার ২'-এর আয় (ভারতে নেট আয়)
দিন ১ ৩০ কোটি টাকা
দিন ২ ৩৬.৫ কোটি টাকা
দিন ৩ ৫৪.৫ কোটি টাকা
দিন ৪ ৫৯ কোটি টাকা
দিন ৫ ২০০ মিলিয়ন
দিন ৬ ১৩ কোটি টাকা
দিন ৭ ১১.২৫ কোটি টাকা
দিন ৮ ১০.৩৩ কোটি টাকা
‘মর্দানি ৩’ ছবিটি প্রথম দিনে ৩.৮১ কোটি টাকা আয় করেছে (প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে)। রানি মুখোপাধ্যায় অভিনীত আগের সিক্যুয়েল ২০১৪ সালে মুক্তি পেয়েছিল। প্রথম দিনের আয় ছিল ৩.৪০ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ২০১৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘মর্দানি ২’ প্রথম দিনে ৩.৮০ কোটি টাকা আয় করেছিল।
৮ম দিনে ‘বর্ডার ২’-এর দর্শক সংখ্যা ছিল সকালের শোতে ৬.৫৮ শতাংশ, বিকেলের শোতে ১৩.২৪ শতাংশ এবং সন্ধ্যার শোতে ১৬.৭১ শতাংশ। মর্দানির দর্শক সংখ্যা ছিল সকালের শোতে ৮.৯৭ শতাংশ, বিকেলের শোতে ১৪.৭৮ শতাংশ এবং সন্ধ্যার শোতে ১৭.১৩ শতাংশ।
(পাঠকদের প্রতি: এই প্রবন্ধে দেওয়া বক্স অফিসের পরিসংখ্যান বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন, বাণিজ্য বিশ্লেষক এবং সূত্রের উপর ভিত্তি করে। প্রকৃত পরিসংখ্যান উপরের অনুমান থেকে ভিন্ন হতে পারে। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা এগুলিকে সরকারি বলে নিশ্চিত করে না।)
