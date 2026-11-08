দিওয়ালির আনন্দ থেকে দূরে হাসপাতালে রণজয়, নাকে অক্সিজেনের নল! আচমকা কী হল ‘প্রতিজ্ঞা’ নায়কের?

দিওয়ালির আনন্দ থেকে দূরে হাসপাতালে রণজয়, নাকে অক্সিজেনের নল! আচমকা কী হল ‘প্রতিজ্ঞা’ নায়কের?
দীপাবলির দিনেই টলিউডে উদ্বেগের খবর। গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি অভিনেতা রণজয় বিষ্ণু। জ্বর নিয়েই ধারাবাহিকের শুটিং করছিলেন তিনি। শুটিং শেষ করে বাড়ি ফেরার পরই শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। এবার অভিনেতার অসুস্থতা নিয়ে মুখ খুললেন তাঁর ধারাবাহিকের নায়িকা অভিকা মালাকার।
দীপাবলির উৎসবের মধ্যেই অনুরাগীদের মন খারাপ করে দিলেন টলিউড অভিনেতা রণজয় বিষ্ণু। অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে নিজের ছবি ভাগ করে নিয়েছেন অভিনেতা। নাকে অক্সিজেনের নল, হাতে মেডিক্যাল মনিটর। সেই ছবি দেখেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন অনুরাগীরা। কিন্তু হঠাৎ কী এমন হল যে হাসপাতালে ভর্তি হতে হল তাঁকে? এবার রণজয়ের শারীরিক অবস্থা নিয়ে মুখ খুললেন তাঁর সহ-অভিনেত্রী অভীকা মালাকার।
জ্বর নিয়েই শুটিং চালিয়ে যাচ্ছিলেন রণজয়
রণজয়ের ধারাবাহিকের নায়িকা অভীকা মালাকার ‘এই সময় অনলাইন’-কে জানিয়েছেন, গত দু'দিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন অভিনেতা। কিন্তু অসুস্থতার মধ্যেও কাজ বন্ধ রাখেননি তিনি। শনিবারও প্রবল জ্বর নিয়ে শুটিংয়ে হাজির হয়েছিলেন। তবে শারীরিক অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে, স্বাভাবিকভাবে কাজ করতেও সমস্যা হচ্ছিল তাঁর। শুটিং শেষ করে বাড়ি ফেরার পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। এরপর পরিবারের সদস্য ও বন্ধুরা মিলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান।
অভীকা আরও জানিয়েছেন, বর্তমানে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন রণজয়। তাঁর একাধিক শারীরিক পরীক্ষাও চলছে। তবে এখনও রিপোর্ট হাতে আসেনি। পরীক্ষার ফলাফল পাওয়ার পরই জ্বরের আসল কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবেন চিকিৎসকেরা।
স্নানের দৃশ্যের শুটিং থেকেই কি অসুস্থতা বাড়ল?
অভিনেতার অসুস্থতা নিয়ে মুখ খুলেছেন তাঁর বন্ধু, অভিনেতা ও পরিচালক তথাগত মুখোপাধ্যায়ও। তাঁর ধারণা, একটানা কাজের চাপ এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণেও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন রণজয়। তথাগত জানিয়েছেন, জ্বর থাকা সত্ত্বেও শুটিং চালিয়ে যাচ্ছিলেন অভিনেতা। এমনকী, অসুস্থ শরীরেই একটি স্নানের দৃশ্যের শুটিং করেছিলেন তিনি। তথাগতের অনুমান, সেই কারণেও শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হয়ে থাকতে পারে।
যদিও চিকিৎসকদের রিপোর্ট সামনে না আসা পর্যন্ত অসুস্থতার প্রকৃত কারণ নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব নয়। আপাতত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন রণজয়। কবে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবেন অভিনেতা, সেদিকেই তাকিয়ে তাঁর অনুরাগী ও সহকর্মীরা।
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