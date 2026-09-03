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Abhika Malakar Birthday: অভিকার সঙ্গে প্রেম-গুঞ্জনে ঢেলেছেন জল! ‘ছুটি’-র জন্মদিনে আদুরে বার্তা রণজয়ের

সদ্যই মাত্র পাঁচ মাসের বিয়ে ভেঙার খবর এসেছে রণজয় বিষ্ণু আর শ্য়ামৌপ্তি মুদলির। আর তাতে নাম জড়ায় সদ্য কৈশোরে পা রাখা অভিকার। যদিও প্রেম-গুঢ্জনে আগেই ঢেলেছেন জল। এখন নিজের সিরিয়ালের নায়িকাকে জন্মদিনে কী বললেন রণজয়?

Published on: Sep 3, 2026, 18:08:59 IST
By Tulika Samadder
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রণজয় বিষ্ণু ও শ্যামৌপ্তি মুদলি-র সংসার ভাঙায় কদিন আগেই নাম জড়ায় হাঁটুর বয়সী নায়িকা অভিকা মালাকারের। যদিও অভিকার সঙ্গে নাম জড়ানোয় বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন রণজয়। কড়া ভাষায় প্রতিবাদ করেছিলেন। ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।

অভিকার জন্মদিনে রণজয়ের শুভেচ্ছা।
অভিকার জন্মদিনে রণজয়ের শুভেচ্ছা।

অভিকাকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করে নিলেন। ক্যাপশনে লিখলেন, ‘হ্যাপি বার্থ ডে ছুটি মালাকার। খুব ভালো থাক, সুস্থ থাক। আরো ভালো কাজ কর। এটা সবেমাত্র শুরু। সবসময় নিজের দর্শকের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবি।’

অভিকার উদ্দেশে রণজয় আরও লেখেন, ‘বিনম্র থাক, লক্ষ্যে অবিচল থাক... নিজের লক্ষ্য অর্জন কর... আর গড়ে তোল তোর নিজস্ব এক সাম্রাজ্য।’ রণজয়ের পোস্ট করা ছবিতে দেখা গেল প্রতিজ্ঞা-র সেটে সকলে মিলে অভিকার জন্মদিনের কেক কেটেছেন।এমনকী, জন্মদিনের সেই কেকের ক্রিম দেখা গেল অভিকার সারা মুখে।

ব্যক্তিগত জীবনে হামেশাই বিতর্কের মুখে পড়েন অভিনেতা রণজয়। গত মাসে খবর আসে, মাত্র পাঁচ মাসেই ভাঙতে বসেছে তাঁর আর শ্যামৌপ্তি মুদলির বিয়ে। দুজনে চলতি বছরের ভ্য়ালেন্টাইন্স ডে-র দিন সাত পাকে পাধা পড়েছিলেন। আর যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়ায় রণজয় আর অভিকার জুটি জনপ্রিয়তা পেয়েছে, তাই কিছু মানুষ দুজনের নাম নিয়ে শুরু করে কাদা ছোড়াছুড়ি।

বাধ্য হয়ে ভিডিয়ো দিয়ে বিরক্তি জাহির করেন রণজয়। অভিকার সঙ্গে প্রেমের এই গুঞ্জন সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে স্পষ্ট করেন। তিনি আরও বলেন, কারও সঙ্গে কিছু লুকোনোর থাকলে সোশ্যাল মিডিয়ায় এত ছবি দিতেন না।

রণজয় বলেছিলেন, ‘রোম্যান্টিক সিরিয়াল হলে দর্শকের উচ্ছ্বাস থাকতেই পারে, সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু তা বলে লোকে সেটা নিয়ে নিজে স্পেকুলেসান করে লেখা শুরু করল সেটা তো হবে না। তাতে কি সত্যি পালটে যাবে? আমি যদি কারুর (অভিকার) সাথে প্রেম করি তাহলে তো লুকিয়ে প্রেম করব, তাহলে কি রোজ ছবি দেব? আমার বুদ্ধি কি হাঁটুর নীচে? আমি কি ওপেনলি প্রেম করব। এটা অটোরিটি আছে (চ্যানেল, প্রোডাকশন হাউজ) তারা চায় আমরা ছবি দিই, সেখানে তো আমি বলার জায়গায় নেই যে ছবি দেব না….আমি কি পাগল, আমি তো সুস্থ একটা লোক।’

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/Abhika Malakar Birthday: অভিকার সঙ্গে প্রেম-গুঞ্জনে ঢেলেছেন জল! ‘ছুটি’-র জন্মদিনে আদুরে বার্তা রণজয়ের
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