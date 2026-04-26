Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বক্স অফিসে 'ধুরন্ধর ২'-এর দাপট অব্যাহত! ৩৮তম দিনে কত আয় করল রণবীরের ছবি?

    পরিচালক আদিত্য ধরের ছবি 'ধুরন্ধর ২' প্রতিদিনই বক্স অফিসে নতুন নতুন জাদু দেখাচ্ছে। ছবিটি প্রথম দিন থেকেই বক্স অফিসে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। 'ধুরন্ধর ২' এতটাই বক্স অফিসে প্রভাব ফেলেছে যে এর দাপটে অনেক বড় ছবিও ম্লান হয়ে গিয়েছে।

    Apr 26, 2026, 08:58:06 IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ২০২৬ সালের মার্চে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়ে ছিল 'ধুরন্ধর ২'। শুধু ভারতেই নয়, পাকিস্তানেও আলোচনায় রয়েছে এই ছবি। যদিও সপ্তাহের কর্মদিবসগুলোতে এর আয় কিছুটা কম হলেও, সপ্তাহান্তে এটি আবার স্বমহিমায় বক্স অফিসে নিজের ম্যাজিক দেখাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে, 'ধুরন্ধর ২'-এর শনিবারের প্রাথমিক পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে এসেছে। তাহলে দেখে নেওয়া যাক ৩৮তম দিনে 'ধুরন্ধর ২' কত আয় করেছে।

    'ধুরন্ধর ২'-এ রণবীর সিংয়ের শক্তিশালী অভিনয় সবাইকে অবাক করে দিচ্ছে। শুধু 'ধুরন্ধর ২'-এর গল্পই নয়, এর গানগুলোইও স্যোশাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে। অক্ষয় কুমারের 'ভূত বাংলা' বর্তমানে 'ধুরন্ধর ২'-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রয়েছে। তা সত্ত্বেও, 'ধুরন্ধর ২' ভালো ব্যবসা করেছে। 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ'-এর শনিবারের সংগ্রহের হিসাব প্রকাশ্যে এসেছে। 'ধুরন্ধর ২' অগ্রিম বুকিংয়ে ৪৩.০০ কোটি টাকা আয় করেছে। মুক্তির প্রথম দিনে এটি ১০২.৫৫ কোটি টাকা আয় করে। স্যাকনিল্ক-এর তথ্য অনুযায়ী, শনিবার 'ধুরন্ধর ২' ২.৯৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছে। ভারতে 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ'-এর এখনও পর্যন্ত সংগ্রহ ১,১২৭.১৪ কোটি টাকায় (নেট কালেকশন)। আশা করা হচ্ছে, চূড়ান্ত পরিসংখ্যান আরও ভালো হবে।

    ধুরন্ধর ২' সম্পর্কে

    'ধুরন্ধর ২' হল ২০২৫ সালের হিট ছবি 'ধুরন্ধর'-এর সিক্যুয়েল। 'ধুরন্ধর' গত ডিসেম্বরে মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটিতে দেখানো হয়েছিল, হামজা পাকিস্তানের লিয়ারি এলাকায় একটি বেলুচ গ্যাং-এ অনুপ্রবেশ করে একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে নির্মূল করে। এই সিক্যুয়েলে দেখানো হয়েছে, কীভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতি জাসকিরাত হামজায় পরিণত হয়। রণবীর, সারা অর্জুন, অর্জুন রামপাল, আর. মাধবন, রাকেশ বেদি, দানিশ পান্ডোর এবং অন্যান্য অভিনেতারা ছবিটিতে তাদের নিজ নিজ চরিত্রে পুনরায় অভিনয় করেছেন।

    News/Entertainment/বক্স অফিসে 'ধুরন্ধর ২'-এর দাপট অব্যাহত! ৩৮তম দিনে কত আয় করল রণবীরের ছবি?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes