'ধুরন্ধর' ফ্লপ হলে 'ডন ৩' ছাড়তেন না রণবীর? অবশেষে মুখ খুললেন অভিনেতা

'ধুরন্ধর' ফ্লপ হলে 'ডন ৩' ছাড়তেন না রণবীর? অবশেষে মুখ খুললেন অভিনেতা
'ডন ৩' নিয়ে রণবীর সিং এবং ফারহান আখতারের মধ্যকার বিতর্ককে ঘিরে অনেক কিছুই ঘটছে। ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ (FWICE) রণবীরকে ব্যান করেছিল, যা সম্প্রতি তুলে নেওয়া হয়েছে। এখন, এই সব কিছুর মধ্যে নতুন তথ্য সামনে আসছে।
'ডন ৩' নিয়ে রণবীর সিং এবং ফারহান আখতারের মধ্যকার বিতর্ককে ঘিরে অনেক কিছুই ঘটছে। ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ (FWICE) রণবীরকে ব্যান করেছিল, যা সম্প্রতি তুলে নেওয়া হয়েছে। এখন, এই সব কিছুর মধ্যে নতুন তথ্য সামনে আসছে।
প্রতিবেদন অনুসারে, ফারহান 'প্রডিউসার্স গিল্ড অফ ইন্ডিয়া'-র সঙ্গে যোগাযোগ করেন, যার পরে একটি মধ্যস্থতার বৈঠক হয়। এই আলোচনাটি ইন্ডাস্ট্রির কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সলমন খান, করণ জোহর, আলিয়া ভাট এবং আরও অনেক তারকা উপস্থিত ছিলেন। তবে, রণবীর প্রাথমিক কিছু আলোচনা এড়িয়ে যান।
এরপর দুই পক্ষ আবারও বৈঠকে বসে, যেখানে আমির খান, অনীল কাপুর, রোহিত শেট্টি, রাজকুমার হিরানী, প্রযোজক সিদ্ধার্থ রায় কাপুর-সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।
মিটিং চলাকালীন রণবীর প্রজেক্টটি ছেড়ে দেওয়ার কারণ জানান। তিনি দাবি করেন যে, তিনি চিত্রনাট্য নিয়ে পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং এটি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি ফারহানের অবসরের জন্যও অপেক্ষা করছিলেন, যিনি সেই সময়ে অন্যান্য প্রজেক্ট এবং কনসার্টের ব্যস্ততায় ছিলেন।
রণবীর আরও দাবি করেন যে, তাঁর পারিশ্রমিক নিয়ে কোনও দর কষাকষি করা হয়নি এবং তা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছবিটির বাজেট, যা প্রাথমিকভাবে ৩০০-৫০০ কোটি ধরা হয়েছিল, পরে তা কমিয়ে ১৫০ কোটি করা হয়।
অভিনেতা আরও জানান যে, তিনি এই প্রকল্পের জন্য কোনও সাইনিং অ্যামাউন্টও পাননি। রণবীরের দাবির পর ফারহান আখতার এবং প্রযোজক রিতেশ সিধওয়ানি একটি চ্যাট শেয়ার করেছেন, যেখানে রণবীর স্ক্রিপ্টগুলোর প্রতি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। তাঁরা এও দাবি করেছেন যে, তাঁরা অভিনেতার পারিশ্রমিক কমাননি।
এরপর রিতেশ সরাসরি রণবীরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ধুরন্ধর' ব্লকবাস্টার না হলে তিনি কি ছবিটি ছেড়ে দিতেন? প্রতিবেদন অনুসারে, রণবীর বলেন যে হ্যাঁ, তেমনটা হলে তিনি ছবিটি ছাড়তেন না।
ফারহান এবং রিতেশ রণবীরের কাছে ৪৫ কোটি টাকা দাবি করেছেন, কারণ তাঁদের মতে প্রি-প্রোডাকশন পর্যায়ে তাঁরা ইতিমধ্যেই এই পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন। মিটিং চলাকালীন, রণবীর মীমাংসা হিসেবে ১০ কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেন। তিনি ভবিষ্যতের প্রোজেক্টগুলোর জন্য ২৫ শতাংশ ছাড়েরও প্রস্তাব দেন। তবে, ফারহান এবং রিতেশ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।
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