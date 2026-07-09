অংশুলার রিসেপশনে 'গুন্ডে' ম্যাজিক! 'তুনে মারি এন্ট্রিয়াঁ'-তে নাচ রণবীর-অর্জুনের
কাপুর পরিবারের আনন্দঘন সন্ধ্যায় যেন ফিরে এল ২০১৪ সালের গুন্ডে ছবির জাদু। অংশুলা কাপুর ও রোহান থাক্কারের বিবাহোত্তর সংবর্ধনায় 'তুনে মারি এন্ট্রিয়াঁ' গানে একসঙ্গে নেচে অতিথিদের চমকে দিলেন রণবীর সিং ও অর্জুন কাপুর। মুহূর্তের মধ্যেই সেই ভিডিও ভাইরাল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।
অংশুলা কাপুর ও রোহান থাক্কারের রিসেপশন পরিণত হয়েছিল বলিউডের এক জমজমাট মিলনমেলায়। তারকাখচিত এই অনুষ্ঠানে বহু চেনা মুখ উপস্থিত থাকলেও সবার নজর কেড়ে নেন রণবীর সিং ও অর্জুন কাপুর। ২০১৪ সালের জনপ্রিয় ছবি গুন্ডে-র সুপারহিট গান ‘তুনে মারি এন্ট্রিয়াঁ’-তে তাঁদের নাচ মুহূর্তের মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়।
গত ৬ জুলাই বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর মঙ্গলবার রাতে মুম্বইয়ে আয়োজিত হয় নবদম্পতির সংবর্ধনা। সেই অনুষ্ঠানে কাপুর পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি বলিউডের বহু তারকা উপস্থিত ছিলেন। তবে সন্ধ্যার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হয়ে ওঠে রণবীর ও অর্জুনের পারফরম্যান্স।
ডান্স ফ্লোরে তুনে মারি এন্ট্রিয়াঁ বাজতেই দু'জনের উচ্ছ্বাসে যেন ফিরে আসে গুন্ডে ছবির স্মৃতি। এক দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও গানটি এখনও বিয়ে ও উৎসবের অন্যতম জনপ্রিয় ট্র্যাক। দুই অভিনেতার সহজাত রসায়ন এবং প্রাণখোলা নাচ দেখে অতিথিরাও উচ্ছ্বাসে সামিল হন।
শুধু সিনেমার পর্দাতেই নয়, বাস্তব জীবনেও রণবীর সিং ও অর্জুন কাপুরের বন্ধুত্ব বহু পুরনো। গুন্ডে ছবিতে একসঙ্গে কাজ করার পর থেকেই তাঁদের বন্ধুত্বের নানা মুহূর্ত বারবার অনুরাগীদের নজর কেড়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একে অপরের পাশে দাঁড়ানো, মজার খুনসুটি কিংবা একসঙ্গে মঞ্চ মাতানো—সব মিলিয়ে এই জুটি আজও দর্শকদের কাছে সমান জনপ্রিয়।
উদযাপন অবশ্য গুন্ডে-তেই থেমে থাকেনি। পরে জনপ্রিয় গায়ক হিমেশ রেশামিয়াও মঞ্চে যোগ দেন। তাঁর সঙ্গে রণবীর ও অর্জুন মুঝকো ইয়াদ সাতায়ে তেরি-সহ একাধিক জনপ্রিয় গানে গলা মেলান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদেরও সেই পরিবেশনার সঙ্গে গাইতে ও নাচতে দেখা যায়, যা রিসেপশনকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।
এছাড়াও ভাইরাল হওয়া একাধিক ভিডিয়োতে দেখা যায়, নিজের সাম্প্রতিক ছবি ধুরন্ধর-এর গানের তালে দারুণ মেজাজে নাচছেন রণবীর। অনুষ্ঠানের প্রায় পুরো সময় জুড়েই তাঁকে জময়ে উপভোগ করতে দেখা গিয়েছে।
রিসেপশনে উপস্থিত ছিলেন বনি কাপুর, জাহ্নবী কাপুর, খুশি কাপুর, শানায়া কাপুর, ববি দেওল, রেখা, আলিয়া ভাট, বরুণ ধাওয়ান, রাকুল প্রীত সিং, জ্যাকি ভগনানি, অরি, জ্যাকি শ্রফ, রীতেশ দেশমুখ ও জেনেলিয়া ডি'সুজাসহ বলিউডের একঝাঁক তারকা।
কাজের ক্ষেত্রে, রণবীর সিং বর্তমানে ধুরান্ধর-এর সাফল্য উপভোগ করছেন। খুব শীঘ্রই তিনি পরিচালক জয় মেহতার জম্বি থ্রিলার প্রলয়-এর শুটিং শুরু করবেন। আগামী সেপ্টেম্বরে ছবির কাজ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে এবং অস্ট্রেলিয়ায় এর বড় অংশের শুটিং হবে।
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