    Ranveer Singh: বিকিনি শ্যুটের আগে নার্ভাস হয়ে পড়েন রণবীর! অভিনেতার গোপন সিক্রেট ফাঁস সোনালীর

    Ranveer Singh First Bikini Shoot: অভিনেত্রী সোনালী রাউত রণবীর সিংয়ের প্রথম বিকিনি শ্যুটের কথা স্মরণ করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে অভিনেতা বেশ নার্ভাস ছিলেন। সোনালী বলেছিলেন যে রণবীর সিং যখন ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন ছিলেন তখন তিনি খুব লাজুক ছিলেন। তিনি বিকিনি শ্যুটের আগে খুব বেশি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন।

    Apr 15, 2026, 15:54:33 IST
    By Swati Das Banerjee
    এই মুহূর্তে বক্স অফিস মানেই রণবীর সিং। ‘ধুরন্ধর ২’ ইতিমধ্যেই প্রায় ৩০০০ কোটি টাকার বেশি, আয় করে ফেলেছে। কিন্তু যে রণবীর সিংকে এত এনার্জিটিক দেখায় একসময় সেই রণবীর ছিলেন ভীষণ লাজুক একজন মানুষ।

    সম্প্রতি ‘বিগ বস’ খ্যাত সোনালী রাউত রণবীর সিং-এর ক্যারিয়ারের একেবারে প্রথমদিকের একটি ফটোশুটের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ‘এই মুহূর্তে রণবীর যতটা চনমনে, আগে এতটা ছিলেন না। আমি রণবীরকে খুব কাছ থেকে চিনি। আমরা একটি সাহসী গ্ল্যামারাস শ্যুট করেছিলাম। আমি সেখানে বিকিনি পড়েছিলাম।’

    সোনালী বলেন, ‘রণবীর সেদিন ভীষণ নার্ভাস হয়েছিল। ও আমাকে বলেছিল এই প্রথমবার ও কোনও মেয়ের সঙ্গে এত গ্ল্যামারাস শুট করছে। বারবার পারফিউম মাখছিল, চুইংগাম চিবোচ্ছিল। সেই সময় ভীষণ মিষ্টি এবং নম্র স্বভাবের ছিল রণবীর।’


    স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সোনালী আরও বলেন, ‘সেই দিন ফটোগ্রাফার আমার কানে কানে বলেছিলেন যে সোনালী তুমি স্বচ্ছন্দ কিন্তু ও ভীষণ নার্ভাস হয়ে রয়েছে। প্লিজ ওকে একটু কম্ফোর্টেবল ফিল করাও।’ যদিও পরবর্তীকালে ওই একই ধরনের সাহসী পোজ দিতে দেখা দিয়েছিল বাণী কাপুরের সঙ্গে, কিন্তু সোনালীর সঙ্গে সেদিন শ্যুট করতে গিয়ে রণবীরের অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছিল!

    রণবীর সিং তাঁর ফিল্মি কেরিয়ার শুরু করেছিলেন ২০১০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ব্যান্ড বাজা বারাত' ছবি দিয়ে। এই ছবিতে রণবীর সিংয়ের সাথে অনুস্কা শর্মা অভিনয় করেছিলেন। রণবীর সিংয়ের প্রথম ছবিটি দর্শকদের খুব পছন্দ হয়েছিল।

