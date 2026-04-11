আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের সঙ্গে দেখা করলেন রণবীর সিং! BJP-তে যাবেন দীপিকার বর?
শুক্রবার বিকেল প্রায় ৪টায় রণবীর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর সদর দফতরে যান এবং সেখানে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় কাটান। আর তারপর থেকেই তুঙ্গে জল্পনা।
বলিউড অভিনেতা রণবীর সিং এই মুহূর্তে তাঁর নতুন ছবি ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ-এর সাফল্য উপভোগ করছেন। সম্প্রতি তিনি অনন্ত আম্বানির জন্মদিন উদযাপনে অংশ নেন। এরপর তিনি নাগপুরে গিয়ে মোহন ভাগবত-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, রণবীর সিং সাদা কুর্তা-পাজামা পরে রয়েছেন। শুক্রবার বিকেল প্রায় ৪টায় তিনি বাবাসাহেব আম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পৌঁছন। সেখান থেকে সরাসরি মহল এলাকায় অবস্থিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর সদর দফতরে যান এবং সেখানে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় কাটান।
ইটাইমসের রিপোর্ট অনুযায়ী, রণবীর সিং ও মোহন ভাগবতের মধ্যে ‘ধুরন্ধর’ ছবি নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি আরএসএস-এর কাজকর্ম ও সামাজিক সেবামূলক কার্যকলাপ সম্পর্কেও তাঁকে অবহিত করা হয়। রণবীর রেশিমবাগে অবস্থিত ড. হেডগেওয়ার স্মৃতি মন্দির-এও যান এবং আরএসএস প্রতিষ্ঠাতা কেশব বালিরাম হেডগেওয়ার ও প্রাক্তন প্রধান মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর-কে শ্রদ্ধা জানান।
এই সাক্ষাৎ এমন সময়ে হয়েছে, যখন রণবীর সিংয়ের সাম্প্রতিক মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ধুরন্ধর ২ বক্স অফিসে দারুণ সাফল্য পেয়েছে। আর অনেকেই এটিকে প্রোপাগন্ডা ছবি বলে অভিহিত করছেন।
ধুরন্ধর ২-এর বক্স অফিস সাফল্য
আদিত্য ধর পরিচালিত এই ছবি ১৯ মার্চ মুক্তি পায় এবং ইতিমধ্যেই বিশ্বজুড়ে ১৬০০ কোটির বেশি আয় করেছে। যদিও ছবিটিকে ঘিরে ‘প্রোপাগান্ডা’ ছড়ানোর অভিযোগও উঠেছে।
সমর্থনে অ্যানিম্যাল পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা
এই বিতর্কের মধ্যে পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা প্রকাশ্যে ছবির সমর্থনে এগিয়ে আসেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন যে, অনেকেই আগে প্রোপাগান্ডা ভিত্তিক কাজ করে সফল হয়েছেন, কিন্তু এখন ‘ধুরন্ধর’-এর সমালোচনা করছেন। তিনি আদিত্য ধর ও রণবীর সিং-এর পাশে থাকার বার্তাও দেন এবং ছবিটিকে ‘অসাধারণ’ বলে প্রশংসা করেন।
