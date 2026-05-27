Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'ডন ৩' বিতর্কে ১০ কোটি টাকা ও পারিশ্রমিকের ২৫% ছাড়ের প্রস্তাব দিলেন রণবীর! প্রত্যাখ্যান করলেন ফারহান, কেন জানেন?

    রণবীর সিং ২০২৬ সালের মার্চের প্রথম সপ্তাহে ফারহান আখতারের প্রযোজনা সংস্থাকে ১০ কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি তাঁর পারিশ্রমিকে ২৫ শতাংশ ছাড়েরও প্রস্তাব দিয়েছেন। তা প্রত্যাখ্যান করলেন ফারহান, কেন জানেন?

    May 27, 2026, 23:01:17 IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    'ডন ৩' ছবি নিয়ে রণবীর সিং এবং ফারহান আখতারের মধ্যে বিবাদ তুঙ্গে। সম্প্রতি, এফডব্লিউআইসিই (FWICE) এই বিষয়ে পদক্ষেপ করেছে এবং অসহযোগিতার জন্য রণবীরের বিরুদ্ধে একটি নির্দেশ জারি করেছে। এমন খবরও ছিল যে, রণবীরকে ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যান করা হয়েছে, কিন্তু পরে জানানো হয় যে তাঁকে ব্যান করা হয়নি। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, রণবীর ফারহান আখতারের প্রযোজনা সংস্থা এক্সেল এন্টারটেইনমেন্টকে একটি বড় ডিলের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

    'ডন ৩' বিতর্কে ১০ কোটি টাকা ও পারিশ্রমিকের ২৫% ছাড়ের প্রস্তাব দিলেন রণবীর! প্রত্যাখ্যান করলেন ফারহান, কেন জানেন?
    'ডন ৩' বিতর্কে ১০ কোটি টাকা ও পারিশ্রমিকের ২৫% ছাড়ের প্রস্তাব দিলেন রণবীর! প্রত্যাখ্যান করলেন ফারহান, কেন জানেন?

    বলিউড হাঙ্গামার খবর অনুযায়ী, রণবীর সিং ২০২৬ সালের মার্চের প্রথম সপ্তাহে ফারহান আখতারের প্রযোজনা সংস্থাকে ১০ কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি তাঁর পারিশ্রমিকে ২৫ শতাংশ ছাড়েরও প্রস্তাব দিয়েছেন। এক্সেল এন্টারটেইনমেন্ট যদি তাঁর সঙ্গে অন্য কোনও প্রকল্পে কাজ করে, তবে রণবীর তাঁর পারিশ্রমিকের ২৫ শতাংশ ছেড়ে দেবেন। তবে, রণবীর ভবিষ্যতের প্রকল্পে এক্সেলের সঙ্গে কাজ করার জন্য দরজা খোলাও রেখেছেন। কিন্তু ফারহান এবং রিতেশ সিধওয়ানি রণবীরের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, রণবীরের সঙ্গে এই ঘটনার পর ফারহান ভবিষ্যতে তাঁর সঙ্গে আর কাজ করতে চান না।

    প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ফারহান এবং রিতেশ খুব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, গত দুই বছরে তাঁদের সঙ্গে যা যা ঘটেছে, তার পর তাঁরা আর রণবীরের সঙ্গে কাজ করতে চান না। শ্যুটিংয়ে বিলম্ব, তর্ক-বিতর্ক এবং কোনও ধরনের অনিশ্চয়তা তাঁদের ব্যাপক আর্থিক ও পেশাগত ক্ষতির কারণ হয়েছে। তাই তাঁরা রণবীরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

    ফারহান আখতার ২০২৩ সালে রণবীর সিংকে নিয়ে 'ডন ৩'-এর ঘোষণা করেন। একটি টিজারও মুক্তি পায়। অমিতাভ বচ্চন ও শাহরুখ খানের পরিবর্তে রণবীরকে ডনের ভূমিকায় দেখে ভক্তরা অবাক হয়েছিলেন। অভিনেতা তাঁর ভক্তদের ছবিটি দেখার জন্য অনুরোধ করেন। তবে, হঠাৎ করেই প্রকল্পটি থেকে রণবীরের সরে যাওয়ার খবর সামনে আসে।

    এফডব্লিউআইসিই জানিয়েছে যে, ফারহান আখতার এপ্রিলে তাদের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে বলা হয়েছে যে, রণবীর তাদের প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে তিনটি ছবির জন্য চুক্তি করেছিলেন। 'ডন ৩'-এর শ্যুটিং শুরু হওয়ার তিন সপ্তাহ আগে রণবীর ছবিটি ছেড়ে দেন। ততদিনে প্রি-প্রোডাকশনের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে ৪৫ কোটি টাকা (প্রায় ১.৪৫ বিলিয়ন ডলার) ক্ষতি হয়। ফারহান এই ক্ষতির জন্য রণবীরের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। রণবীর সিং এই বিষয়ে নীরব রয়েছেন।

    Home/Entertainment/'ডন ৩' বিতর্কে ১০ কোটি টাকা ও পারিশ্রমিকের ২৫% ছাড়ের প্রস্তাব দিলেন রণবীর! প্রত্যাখ্যান করলেন ফারহান, কেন জানেন?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes