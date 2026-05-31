Ranveer Singh: ‘ডন ৩’ বিতর্কের মাঝেই জোয়াকে বিশেষ প্রস্তাব দিলেন রণবীর, বরফ গলল কি?

Ranveer Singh: রণবীর সিং ‘ডন ৩’ নিয়ে ব্যাপক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। এই বিতর্ক কমার কোনও লক্ষণ নেই। বলা হচ্ছে যে, রণবীর ফারহান আখতারকে এই বিষয়টি ঠিক করতে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অভিনেতার এই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তার চেয়েও বেশি, রণবীর জোয়া আখতারকেও সহযোগিতা করার প্রস্তাব দিয়েছেন, কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হয়নি।
রণবীরের প্রস্তাব
ফিল্মমেকার এ বি পি নিউজের রিপোর্ট অনুযায়ী, সম্প্রতি ফারহান আখতারকে রণবীর একটি প্রস্তাব নিয়ে যোগাযোগ করেছিলেন। রণবীর ফারহানকে একটি অন্য সিনেমায় একসাথে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এছাড়াও, তিনি জোয়া আখতারকেও আগাম একসাথে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যাঁর সাথে তিনি ‘গালি বয়’ সিনেমায় কাজ করেছেন।
রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এই প্রস্তাবটি ফারহান আখতার এবং তাঁর প্রোডাকশন পার্টনার রিতেশ সিদ্ধওয়ানিকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা সাথে সাথে এটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। ফারহানের পাশাপাশি, জোয়াও রণবীরের সাথে কাজ করতে ইচ্ছুক নন।
কী নিয়ে বিতর্ক?
রণবীর সিং-এর ‘ডন ৩’ ছবিতে অভিনয় করার কথা ছিল, যার ঘোষণা বেশ আগে করা হয়েছিল। কিন্তু পরে অভিনেতা সিনেমাটি ছেড়ে দেন। এরপর ফারহান এবং রীতেশ অভিনেতার বিরুদ্ধে লিগ্যাল কেস দায়েরের দাবি করেন। তাঁদের দাবি, রণবীরের এমন আচরণের কারণে তাঁদের ৪৫ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।
