    Ranveer Singh: ‘ভালো মানুষ হওয়াই আপনাকে…’, রণবীরের ব্যবহারে মুগ্ধ ক্রিকেটার ভীমা খুন্তি

    Ranveer Singh:  রণবীর সিং-এর মতো সেলিব্রিটিরা তাঁদের ভক্তদের সঙ্গে খুব ভালোভাবে মেশেন। সম্প্রতি তাঁর একটি নতুন ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, যেখানে তাঁকে হুইলচেয়ার ক্রিকেটার ভীমা খুন্তির সঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

    Apr 11, 2026, 17:21:57 IST
    By Swati Das Banerjee
    Ranveer Singh With Bhima Khunti: রণবীর সিং সম্প্রতি 'ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ'-এর সাফল্য উপভোগ করছেন। অভিনেতার অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে এবং সকলে তাঁর প্রশংসা করেছেন। সম্প্রতি রণবীরের একটি ভিডিও সামনে এসেছে, যেখানে তিনি হুইলচেয়ার ক্রিকেটার ভীমা খুন্তির সঙ্গে দেখা করছেন। ভীমাও রণবীরের প্রশংসা করেছেন।

    রণবীরের ব্যবহারে মুগ্ধ ক্রিকেটার ভীমা খুন্তি
    খুব সম্প্রতি জামনগরে অনন্ত আম্বানির জন্মদিন উদযাপন করে যখন রণবীর মুম্বইয়ের দিকে রওনা দিচ্ছিলেন, তখন বিমানবন্দরে তাঁর সঙ্গে ভীমা খুন্তির দেখা হয়। রণবীর তাঁর সঙ্গে হাত মেলান এবং কথা বলেন। এরপর ভীমা তাঁকে একটি ক্রিকেট জার্সি দেন এবং রণবীরের অটোগ্রাফ চান।

    রণবীরকে 'রিয়েল স্টার' বলে প্রশংসা করে ভীমা বলেন, ‘কখনও কখনও জীবন আপনাকে এমন মুহূর্ত দেয় যা আপনি ভুলতে পারবেন না। আজ তেমনই একটি দিন ছিল। আমি রণবীর সিং-এর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়েছি। আমি অনেকের সঙ্গে দেখা করেছি, কিন্তু আজ আমি যে সরলতা এবং সম্মান পেয়েছি তা সত্যিই বিশেষ। সুপারস্টার হওয়া এক জিনিস, কিন্তু একজন ভালো মানুষ হওয়াই আপনাকে আসল তারকা বানায়। এই মুহূর্তটি আমার সঙ্গে সবসময় থাকবে।’

    ক্রিকেটার ভীমা খুন্টির সঙ্গে
    এই ভিডিওতে প্রতিক্রিয়াও দিয়ে একজন লিখেছেন, শাহরুখ খানের পর যাকে 'কিং' উপাধি দেওয়া উচিত, তিনি হলেন রণবীর সিং। আরেকজন লিখেছেন যে রণবীর যেভাবে সবার সঙ্গে মেশেন, তা সত্যিই বিরল। আবার একজন লিখেছেন যে সাফল্যের পরেও এত বিনয়ী থাকাটা খুব ভালো গুণ।

    'ধুরন্ধর ২'-এর বক্স অফিস কালেকশন:

    আদিত্য ধর পরিচালিত ‘ধুরন্ধর ২’ ছবিতে রণবীর সিং ছাড়াও আর মাধবন, সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, সারা অর্জুন, রাকেশ বেদি আরও অনেকে অভিনয় করেছেন। ছবিটি বিশ্বব্যাপী এখন পর্যন্ত ১,৬৭১ কোটি টাকা আয় করেছে। ছবিটি ১৯ মার্চ মুক্তি পেয়েছিল এবং এটি ভারতের এ যাবৎকালের চতুর্থ সর্বোচ্চ আয়কারী চলচ্চিত্র। 'ধুরন্ধর ২'-এর আগে, 'পুষ্পা ২: দ্য রুল' তৃতীয় স্থানে রয়েছে। 'বাহুবলী ২' দ্বিতীয় স্থানে এবং প্রথম স্থানে রয়েছে আমির খানের 'দঙ্গল'।

