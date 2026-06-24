ডন-বিতর্কের পর মাস্কে মুখ ঢাকলেন রণবীর! সানগ্লাস, মাথায় টুপি, কেন এত নীরবতা?

ডন-বিতর্কের পর মাস্কে মুখ ঢাকলেন রণবীর! সানগ্লাস, মাথায় টুপি, কেন এত নীরবতা?
‘ধুরন্ধর’-এর সাফল্যের পর আবারও চর্চার কেন্দ্রে রণবীর সিং। মঙ্গলবার তাঁকে হানসাল মেহতার অফিসে দেখা যায়। কিন্তু মাস্কে ঢেকে রেখেছিলেন মুখ। আর সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই নেটপাড়ার মনে প্রশ্ন, বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘প্রলয়’ নিয়ে কি বড় কোনও ঘোষণা আসতে চলেছে?
বলিউড তারকা রণবীর সিংকে সম্প্রতি মুম্বইয়ে পরিচালক হনসল মেহতার অফিস থেকে বের হতে দেখা গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে জনসমক্ষে আড়ালে রাখার পর অভিনেতার এই উপস্থিতি অনুরাগীদের মধ্যে নতুন কৌতূহল তৈরি করেছে।
ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়োতে দেখা যায়, কালো টি-শার্ট, ব্লেজার ও ট্রাউজার্সে সজ্জিত রণবীর সম্পূর্ণ মুখ ঢেকে অফিস থেকে বের হচ্ছেন। ফেস মাস্ক, সানগ্লাস এবং টুপিতে তিনি প্রায় অচেনা। পাপারাজ্জিদের সঙ্গে কোনও কথাবার্তাও বলেননি তিনি।
‘প্রলয়’ নিয়ে কি আসছে বড় আপডেট?
রণবীরের এই উপস্থিতির পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। অনেকের ধারণা, তাঁর আগামী ছবি ‘প্রলয়’ নিয়ে শিগগিরই কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা আসতে পারে। বিশেষ করে ৬ জুলাই অভিনেতার জন্মদিনকে ঘিরে অনুরাগীদের প্রত্যাশা আরও বেড়েছে।
একাংশের মতে, তিনি হয়তো ছবির নতুন লুক প্রস্তুত করছেন বলেই নিজেকে আড়ালে রাখছেন। আবার কেউ কেউ মনে করছেন, ‘প্রলয়’-এর প্রথম ঝলক বা বিশেষ আপডেট তাঁর জন্মদিনেই প্রকাশ পেতে পারে।
কী নিয়ে তৈরি হচ্ছে ‘প্রলয়’?
রণবীর সিংয়ের আগামী ছবি ‘প্রলয়’ একটি জম্বি সারভাইভাল থ্রিলার। ভারতীয় সিনেমায় খুব কম দেখা যাওয়া এই ঘরানার ছবিতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত এক পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সংগ্রামকে তুলে ধরা হবে।
ছবিটি পরিচালনা করছেন নবাগত পরিচালক জয় মেহতা, যিনি হানসাল মেহতার পুত্র। ইতিমধ্যেই প্রকল্পটি বলিউডের অন্যতম আলোচিত এবং প্রতীক্ষিত ছবির তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে।
৩০০ কোটির মেগা প্রজেক্ট
শোনা যাচ্ছে, প্রায় ৩০০ কোটি টাকার বিশাল বাজেটে তৈরি হচ্ছে ‘প্রলয়’। ছবির ভিজ্যুয়াল স্কেল এবং জম্বি জগতকে বাস্তবসম্মত করে তুলতে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি ও ভিএফএক্স বিশেষজ্ঞদেরও যুক্ত করা হয়েছে।
চিত্রনাট্য লিখেছেন জয় মেহতা এবং বিশাল কাপুর। প্রযোজনায় রয়েছে হনসল মেহতার ট্রু স্টোরি ফিল্মস, রণবীর সিংয়ের ‘মা কসম ফিল্মস’ এবং অ্যাপ্লস এন্টারটেনমেন্ট।
নায়িকা হিসেবে কি থাকছেন কল্যাণী?
বিভিন্ন মহলের জল্পনা, ছবিতে রণবীরের বিপরীতে দেখা যেতে পারে দক্ষিণী অভিনেত্রী কল্যানী প্রিয়দর্শনকে। যদি এই খবর সত্যি হয়, তবে এটি হবে তাঁর বলিউডে বড় অভিষেক। যদিও নির্মাতাদের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনও ঘোষণা করা হয়নি।
‘প্রলয়’ নিয়ে বাড়তে থাকা উত্তেজনার মধ্যেই এখন সকলের নজর রণবীর সিংয়ের জন্মদিনে—সেদিনই কি মিলবে ছবির প্রথম বড় চমক, সেটাই দেখার।
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হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More