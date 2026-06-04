Lalit Modi: ‘বায়োপিকের কাজ চলছে…', সত্যি কি ললিত মোদীর ভুমিকায় দেখা যাবে রণবীরকে?

Lalit Modi: আগে ধুরন্ধর, এখন ডন 3-এর জন্য চর্চার মাধ্যমে খবরের শিরোনামে আছেন। এই বিতর্কের মধ্যেই অভিনেতাকে নিয়ে বড় কথা বলেন IPL-এর পূর্ব চেয়ারম্যান ললিত মোদী। তিনি জানান যে রণবীর সিং দুই বছর আগে নাকি লন্ডনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, রণবীর সিং ললিত মোদীর সামনে এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি তাঁর বায়োপিকে তাঁর ভূমিকায় অভিনয় করতে চান।
সম্প্রতি এএনআই থেকে বিশেষ সাক্ষাতকারে ললিত মোদী জানান যে প্রায় দুই বছর আগে রণবীর সিং লন্ডনে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সেই সময় রণবীর বলেছিলেন যে তিনি তাঁর বায়োপিকে তাঁর চরিত্রে অভিনয় করতে চান। এই সাক্ষাৎকারে ললিত মোদী রণবীরের কাজের প্রশংসা করে বলেন, রণবীর সিংহ যে ‘ধুরন্ধর’-এ কাজ করেছেন, তা অসাধারণ।
ললিত মোদী বায়োপিকের খবরে নিশ্চিত করে বলেন, ‘বায়োপিকের কাজ চলছে। এখন চিত্রনাট্য লেখা হচ্ছে। আমি ১০০ টি ইন্টারভিউ দিয়েছি। স্নেহা রজনীর অধীনে পূর্ণ একটি দল কাজ করছে। তবে তারা এখন গল্পের লেখা করছে।’
এরপর ললিত মোদীর কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তাঁর বায়োপিকে কে তাঁর ভূমিকায় অভিনয় করবে? তার উত্তরে ললিত মোদী বলেন, ‘রণবীর সিং-এর সঙ্গে দুই বছর আগে দেখা হয়েছিল এবং আমার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।’
ললিত মোদী রণবীর সম্পর্কে বলেন, ‘রণবীর আমার ভূমিকায় অভিনয় করতে চান। উনি আমার সাথে দেখা করেছিলেন। উনি আমার ভূমিকায় অভিনয় করলে আমার ভালো লাগবে। তবে এখন উনি ভীষণ ব্যস্ত। তবে আমি রণবীরের থেকে দীপিকাকে ভালো করে চিনতাম। ওঁকে পরে চিনেছি।’
রণবীরের কাজের প্রশংসা করেছেন প্রাক্তন IPL চেয়ারম্যান বলেন, ‘আমার মনে হয় উনি একজন মহান অভিনেতা। বিনা সন্দেহে উনি অসাধারণ। বিশেষ করে ‘ধুরন্ধর’ ছবিতে উনি যেভাবে অভিনয় করেছিলেন, তার তুলনা নেই।’
Home/Entertainment/Lalit Modi: ‘বায়োপিকের কাজ চলছে…', সত্যি কি ললিত মোদীর ভুমিকায় দেখা যাবে রণবীরকে?