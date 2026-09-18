২য় বার বাবা হওয়ার আগে বড় পদক্ষেপ রণবীরের, নিলেন হাজার শিশুকন্যার শিক্ষার দায়িত্ব

রণবীর সিং-এর জন্য বছর ২০২৬ অসাধারণ কাটছে। তিনি 'ধুরন্ধর ২' হিসেবে তাঁর কেরিয়ারের মধ্যে সবচেয়ে বড় হিট ছবি উপহার দিয়েছেন। পাশাপাশি, তিনি ও বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাডুকোন দ্বিতীয়বার বাবা-মা হতে যাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে রণবীর মুম্বইয়ের খ্যাতনামা লালবাগচা রাজার দর্শন করতে গিয়েছেন বাপ্পার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে এবং আশীর্বাদ নিতে। দর্শন শেষে রণবীর সিংহ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন।
পুজো দিতে গিয়ে তিনি নিউজ১৮ কে বলেন, 'এখানে এসে খুব ভালো লাগে। গত বছর যেভাবে কেটেছে, আমার ও আমার পরিবারের জন্য, বাপ্পার দয়ায় সব আনন্দে ভরা ছিল। তাই এখানে এসেছি তাঁর দর্শন করতে, তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে, তাঁর আশীর্বাদ নিতে যাতে ভবিষ্যতেও আনন্দের উজ্জ্বল পথ অব্যাহত থাকে এবং তাঁর দয়া থাকে।'
রণবীর সিংহের সংকল্প প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন এবং গণেশ চতুর্থীর উৎসবে রণবীর 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর অধীনে ১,০০০ কন্যার শিক্ষা সহায়তার সংকল্প নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'গণেশ চতুর্থীর শুভ সুযোগে এবং আমাদের মর্যাদাপূর্ণ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনের উপলক্ষে, আমি সেবা সংকল্প অভিযানে যোগ দিয়ে ১,০০০ কন্যার পড়াশুনায় সহায়তা করার সংকল্প নিচ্ছি। আশা করি, এর ফলে বাপ্পা খুশি হবেন এবং তাঁর আশীর্বাদ সবসময় আমাদের মাথার উপর থাকবে।'
Home/Entertainment/২য় বার বাবা হওয়ার আগে বড় পদক্ষেপ রণবীরের, নিলেন হাজার শিশুকন্যার শিক্ষার দায়িত্ব