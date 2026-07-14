ধুরন্ধরের ভরাডুবি জাপানে, মাছি তাড়াচ্ছে হল মালিকরা! ৮০টা স্ক্রিনে মাত্র ৯০০ দর্শক ১ম দিন দেখল রণবীরের ছবি
ধুরন্ধর ফ্র্যাঞ্চাইজির বিশ্বব্যাপী আয় ৩১০০ কোটি ছাড়িয়ে গেলেও, এর জাপান রিলিজ হোঁচট খেয়েছিল, উদ্বোধনী দিনে মাত্র ৯০০ দর্শক হাজির হল রণবীর সিং-এর ছবি দেখতে।
বলিউডের পাওয়ার হাউস রণবীর সিং (Ranveer Singh) অভিনীত ‘ধুরন্ধর’ (Dhurandhar) ফ্র্যাঞ্চাইজি ভারতীয় বক্স অফিসে এক অভূতপূর্ব ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এই ফ্র্যাঞ্চাইজির দুটি ছবি মিলিয়ে বিশ্বজুড়ে বক্স অফিসে ৩,১০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যবসা করেছে। তবে ভারতের এই ব্লকবাস্টার অ্যাকশন ড্রামাটি কিন্তু জাপানের (Japan) দর্শকদের মন জয় করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো।
বিপুল প্রচার এবং হাইপ থাকা সত্ত্বেও, গত ১০ই জুলাই জাপানে মুক্তি পাওয়ার পর থেকে ছবিটির বক্স অফিস পারফরম্যান্স অত্যন্ত হতাশাজনক।
প্রথম দিনে মাত্র ৯০০ জন দর্শক!
ট্রেড রিপোর্ট অনুযায়ী, ১০ই জুলাই জাপানের প্রায় ৮০টি স্ক্রিনে মুক্তি পেয়েছিল বিপুল বাজেটের এই ছবি। তবে মুক্তির প্রথম তিন দিন (শুক্রবার, শনিবার এবং রবিবার) ধুরন্ধর জাপানের ‘টপ ২৫’ ছবির তালিকায় নিজের নামটুকুও তুলতে পারেনি।
মুক্তির প্রথম দিন দুপুর ২টো পর্যন্ত ৫৭টি লোকেশনে মাত্র ৪৪৯ জন দর্শক টিকিট কেটেছিলেন। দিনের দ্বিতীয় ভাগে পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র উন্নতি হয়নি। প্রথম দিন শেষে ৮০টি লোকেশন মিলিয়ে মোট টিকিটের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৯০০! ছবির এমন দুর্বল ওপেনিং উইকএন্ডের ট্রেন্ড দেখে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, জাপানের বাজারে রণবীরের এই ছবি মুখ থুবড়ে পড়েছে।
টপ ১০-এর তালিকায় জায়গা পেল না ‘ধুরন্ধর’
জাপানের মাটিতে সর্বোচ্চ ওপেনিং ডে ফুটফল (সর্বাধিক দর্শক সমাগম) পাওয়া ভারতীয় ছবিগুলোর প্রথম ১০-এর তালিকাতেও জায়গা করতে পারল না ‘ধুরন্ধর’। এই তালিকায় ঢুকতে গেলে ছবিটিকে সলমন খানের ‘টাইগার ৩’ (১,৩০০ ফুটফল)-কে টপকাতে হতো, যা রণবীর সিংয়ের ছবি করতে পারেনি। এর আগে অল্লু অর্জুনের ‘পুষ্পা ২’ ছবিটির ক্ষেত্রেও একই হাল হয়েছিল।
উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত জাপানে সবচেয়ে বড় ওপেনিং পাওয়া ভারতীয় ছবি হলো যশ অভিনীত ‘আরআরআর’ (RRR), যার প্রথম দিনের ফুটফল ছিল ৮,২৩০।
জাপানে সেরা ১০টি ভারতীয় ওপেনারের তালিকা:
১. আরআরআর (৮,২৩০)
২. সাহো (৬,৫১০)
৩. কল্কি ২৮৯৮ এডি (৩,৭০০)
৪. পাঠান (২,২২০)
৫. সালার (২,২০০)
৬. জওয়ান (১,৯৬০)
৭. রঙ্গস্থলাম (১,৬১০)
৮. দেবরা (১,৫৫০)
৯. বাহুবলী ২ (১,৩৮০)
১০. টাইগার ৩ (১,৩০০)
ভারত ও বিশ্বজুড়ে ‘ধুরন্ধর’-এর অবিশ্বাস্য রেকর্ড
জাপানে ব্যবসা করতে না পারলেও, ভারত এবং গ্লোবাল বক্স অফিসে এই ছবিটির দাপট ছিল দেখার মতো।
ধুরন্ধর ১ (ডিসেম্বর ২০২৫): ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম ছবিটি বিশ্বজুড়ে ১,৩০৭ কোটি টাকার বেশি ব্যবসা করেছিল।
ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ: এই সিক্যুয়েল ছবিটি বিশ্বজুড়ে ১,৮১৩ কোটি টাকার কালেকশন করে আমির খানের ‘দঙ্গল’-এর ঠিক পরেই অল-টাইম দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়কারী ভারতীয় ছবি হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে।
ছবি নেপথ্যে
আদিত্য ধরের লেখা ও পরিচালনায় এই ফ্র্যাঞ্চাইজিটি যৌথভাবে প্রযোজনা করেছে জিও স্টুডিওস এবং বি৬২ স্টুডিওস। ছবিতে রণবীর সিং ছাড়াও অক্ষয় খন্না, সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, আর মাধবন ও সারা অর্জুনের মতো এক ঝাঁক তারকা অভিনয় করেছেন।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More