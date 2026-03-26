ধুরন্ধর ২-তে শিখদের অপমানের অভিযোগ! মুখ খুললেন পরিচালক আদিত্য ধর
ধুরন্ধর ২ নিয়ে সম্প্রতি ক্ষোভ তৈরি হয়েছে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে। ছবির কিছু পোস্টারে অভিনেতা রণবীর সিং-কে পাগড়ি ও কড়া পরে সিগারেট খেতে দেখা যাচ্ছে। এবার এই নিয়ে মুখ খুললেন আদিত্য ধর।
বলিউড ছবি ধুরন্ধর ২-কে ঘিরে বিতর্কের মধ্যে এবার প্রতিক্রিয়া জানালেন পরিচালক আদিত্য ধর। শিখ সম্প্রদায়ের একাংশের আপত্তির জবাবে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া কিছু পোস্টার ভুয়ো এবং সেগুলি এআই দিয়ে এডিট করা হয়েছে।
সম্প্রতি অভিযোগ উঠেছে, ছবির কিছু পোস্টারে অভিনেতা রণবীর সিং-কে পাগড়ি ও কড়া (হাতের এক ধরনের ব্রেসলেট) পরে সিগারেট খেতে দেখা যাচ্ছে, যা শিখ ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ১৭ মার্চ ‘Sikh of Maharashtra’ (শিখ অফ মহারাষ্ট্র) নামের একটি সংগঠন ছবির নির্মাতাদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে।
এ নিয়ে এক্স (টুইটার)-এ নিজের প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন আদিত্য ধর। তিনি লেখেন, ‘ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ দেশ এবং বিদেশের দর্শকদের থেকে যে ভালোবাসা পাচ্ছে, তার জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তবে আমার নজরে এসেছে, কিছু অফিসিয়ালি প্রকাশিত প্রোমোশনাল কনটেন্টকে বিকৃত করে ভুল এবং বিভ্রান্তিকর বার্তা ছড়ানো হচ্ছে। এমনই একটি ভুয়ো ছবিতে দেখানো হয়েছে যে হামজা/জসকিরত পাগড়ি পরে ধূমপান করছে। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং আমাদের কোনো অফিসিয়াল রিলিজের অংশ নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে।’
নিজের এই পোস্টে রণবীর সিং আরও লেখেন, ‘আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমি শিখ সম্প্রদায়কে গভীরভাবে সম্মান করি। ছবিতে সবকিছু অত্যন্ত সংবেদনশীলতা এবং সম্মানের সঙ্গে দেখানো হয়েছে। এ ধরনের এডিটেড কনটেন্ট দুরভিসন্ধিমূলক এবং অসৎ। আমি দর্শকদের অনুরোধ করছি, শুধুমাত্র অফিসিয়াল কনটেন্টে বিশ্বাস রাখুন এবং ছবিটিকে তার আসল উদ্দেশ্য অনুযায়ী দেখুন, এআই-তৈরি ভুয়ো তথ্যের ফাঁদে পা দেবেন না।’
আদিত্য ধর জানান, ‘আমি শিখ সম্প্রদায়কে গভীরভাবে সম্মান করি। ছবিতে সব কিছুই অত্যন্ত সংবেদনশীলতা ও সম্মানের সঙ্গে দেখানো হয়েছে। এ ধরনের এডিটেড কনটেন্ট দুরভিসন্ধিমূলক এবং অসৎ। আমি দর্শকদের অনুরোধ করছি, শুধুমাত্র অফিসিয়াল কনটেন্টে বিশ্বাস রাখুন এবং ছবিটিকে তার আসল উদ্দেশ্য অনুযায়ী দেখুন, এআই-তৈরি ভুয়ো তথ্যের ফাঁদে পা দেবেন না।’
উল্লেখ্য, ধুরন্ধর ২ ছবিতে রণবীর সিং এক ভারতীয় গুপ্তচরের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, যার আসল পরিচয় জসকিরত সিং রাঙ্গি, যিনি একজন শিখ। পরিবারের ওপর হওয়া অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তিনি জেলে যান, পরে গুপ্তচর হিসেবে পাকিস্তানে। ছবিতে ‘হামজা’ নামের একটি চরিত্রকে ধূমপান করতে দেখা গেলেও, সেই দৃশ্য নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা ছড়ানো হচ্ছে বলে দাবি নির্মাতাদের।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।