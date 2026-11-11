দিওয়ালিতে রণবীরের পরিবারে শোকের ছায়া! ৯৬ বছর বয়সে চলে গেলেন অভিনেতার দাদু

দিওয়ালিতে রণবীরের পরিবারে শোকের ছায়া! ৯৬ বছর বয়সে চলে গেলেন অভিনেতার দাদু
দিওয়ালির আনন্দের মধ্যেই শোকের ছায়া নেমে এসেছিল রণবীর সিংয়ের পরিবারে। উৎসবের দিনই ৯৬ বছর বয়সে প্রয়াত হন অভিনেতার মাতামহ ডঃ রাম হিঙ্গোরানি। সোশ্যাল মিডিয়ায় দাদুর মৃত্যুর খবর জানিয়েছেন রণবীরের মামাতো বোন সৌম্যা হিঙ্গোরানি।
দীপাবলির উৎসবের মাঝেই রণবীর সিংয়ের পরিবারে শোকের ছায়া। ৯৬ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন অভিনেতার দাদু (মায়ের বাবা) ডঃ রাম হিঙ্গোরানি। পরিবারের সদস্যরা যখন লক্ষ্মীপুজোয় ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি আবেগঘন পোস্টের মাধ্যমে এই খবর জানিয়েছেন রণবীরের মামাতো বোন সৌম্যা হিঙ্গোরানি।
দাদুর সঙ্গে কাটানো কিছু মুহূর্তের ছবি শেয়ার করে সৌম্যা লেখেন, ৯৬ বছরের এক বর্ণময় জীবন কাটিয়েছেন তিনি। তাই শোক করার বদলে তাঁর জীবন উদযাপন করা উচিত। দীপাবলির দিনই শান্তিতে পৃথিবী ছেড়ে দিদার কাছে চলে গিয়েছেন তাঁর দাদু। লক্ষ্মীপুজোর সময়ই ছিল তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত। সৌম্যার বিশ্বাস, তাঁর দাদু-দিদা এখন একসঙ্গে বসে হুইস্কিতে চুমুক দিতে দিতে পরিবারের সকলকে দেখে খুশি হচ্ছেন। পোস্টের শেষে দাদুর কাছে আবদার করেছেন, তাঁর জন্য যেন এক স্কুপ আইসক্রিম তুলে রাখা হয়।
দাদুর সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল রণবীরের। বিভিন্ন সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর সঙ্গে ছবি এবং নাচের ভিডিয়ো ভাগ করে নিয়েছেন অভিনেতা। এমনকী দাদুর জন্মদিনেও বিশেষ পোস্ট করেছিলেন তিনি। ফলে এই মৃত্যু যে অভিনেতার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক, তা বলাই বাহুল্য।
এর আগেও পরিবারের এক প্রিয়জনকে হারানোর যন্ত্রণা পেয়েছেন রণবীর। ২০১৮ সালে প্রয়াত হন তাঁর দিদা। সে বছর ‘পদ্মাবত’ ছবির জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিতে সেটি দিদার উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। পুরস্কার গ্রহণের মঞ্চে রণবীর জানিয়েছিলেন, মৃত্যুর আগে শেষবার তাঁর দিদা অভিনেতার ‘খলি বালি’ গানটি দেখছিলেন। সেটিই ছিল পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আগে তাঁর শেষ দেখা।
কাজের দিক থেকে, ‘ধুরন্ধর’ ও ‘ধুরন্ধর ২’-এর সাফল্যের পর এবার ‘প্রলয়’ ছবিতে দেখা যাবে রণবীরকে। কিছুদিন আগেই ছবির শুটিং শুরু করেছেন। দ্বিতীয় কন্যাসন্তানের জন্মের পর পিতৃত্বকালীন বিরতিও নিয়েছিলেন তিনি। রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামী বছর থেকে ফের ছবির কাজে মন দেবেন রণবীর। যদিও ‘প্রলয়’-এর মুক্তির তারিখ এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।
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