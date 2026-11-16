মুখ ঢাকা নীল কাপড়ে, বড় দাড়ি, রুক্ষ চেহারা! ‘প্রলয়’-এর সেট থেকে ফাঁস রণবীরের ছবি, গল্প নিয়ে মিলল বড় ইঙ্গিত

মুখ ঢাকা নীল কাপড়ে, বড় দাড়ি, রুক্ষ চেহারা! ‘প্রলয়’-এর সেট থেকে ফাঁস রণবীরের ছবি, গল্প নিয়ে মিলল বড় ইঙ্গিত
‘ধুরন্ধর’-এর সাফল্যের পর এবার ‘প্রলয়’ নিয়ে চর্চায় রণবীর সিং। শুটিং সেট থেকে কয়েকটি ছবি ফাঁস হতেই নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে অনুরাগীদের মধ্যে। মুখ ঢাকা নীল কাপড়ে, বড় দাড়ি আর রুক্ষ চেহারায় ধরা দিয়েছেন অভিনেতা। তাঁর এই লুক দেখে অনেকেরই মনে পড়ছে ‘ধুরন্ধর’-এর কথা।
‘ধুরন্ধর’-এর সাফল্যের পর রণবীর সিংয়ের পরবর্তী ছবির দিকে তাকিয়ে অনুরাগীরা। ‘ডন ৩’ নিয়ে হতাশার মধ্যেই ‘প্রলয়’ ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন প্রত্যাশা। ছবির সেট থেকে একের পর এক ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই দর্শকদের কৌতূহল বাড়ছে। সদ্য প্রকাশ্যে আসা কয়েকটি ছবিতে রণবীরকে দেখা গিয়েছে একেবারে রুক্ষ, কঠিন মেজাজের অবতারে। তাঁর এই লুক দেখে অনেকেরই মনে পড়ছে ‘ধুরন্ধর’-এর চরিত্রের কথা।
আবার রাফ অ্যান্ড টাফ লুকে রণবীর
ফাঁস হওয়া ছবিতে বাদামি রঙের ডেনিম জ্যাকেট পরে দেখা গিয়েছে রণবীরকে। মুখ ঢাকা নীল কাপড়ে। বড় দাড়ি ও এলোমেলো চুলের এই লুকে অভিনেতাকে বেশ রুক্ষ দেখাচ্ছে। তাঁর সাজপোশাক দেখে মনে হচ্ছে, ছবিতে অ্যাকশন দৃশ্যেরও যথেষ্ট গুরুত্ব থাকতে চলেছে। যদিও ছবির গল্প বা চরিত্র সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।
অ্যাকশন দৃশ্যের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত অভিনেতা
শুটিংয়ের আরও একটি ছবিতে ক্যামেরা ও কলাকুশলীদের মাঝে অ্যাকশন দৃশ্যের প্রস্তুতি নিতে দেখা গিয়েছে রণবীরকে। গাঢ় বাদামি পোশাক এবং ভারী জুতোয় তাঁর চেহারায় ফুটে উঠেছে কঠিন লড়াইয়ের আবহ। এর আগে সহ-অভিনেত্রী কল্যাণী প্রিয়দর্শনের সঙ্গে রণবীরের একটি ছবিও প্রকাশ্যে এসেছিল। সেখানে তাঁর পিঠে বাঁধা ছিল একটি শিশু। সেই ছবি দেখে অনুরাগীদের একাংশের অনুমান, ছবিতে শিশুটিকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে দেখা যেতে পারে অভিনেতাকে।
‘এক্সটরশন’-এর সঙ্গে মিল খুঁজছেন অনুরাগীরা?
সমাজমাধ্যমে ছবির সম্ভাব্য কাহিনি নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। অনুরাগীদের একাংশের মতে, গল্পে শিশুকে রক্ষা করার বিষয়টি থাকলে তা ‘এক্সটরশন’ ছবির কথা মনে করাতে পারে। তবে দুই ছবির কাহিনি এক হবে, এমন কোনও তথ্য এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।
‘প্রলয়’ আসলে একটি পোস্ট-অ্যাপোক্যালিপটিক জম্বি সারভাইভাল থ্রিলার। ছবির পরিচালক জয় মেহতা, যিনি এর আগে ‘স্ক্যাম ১৯৯২’-এর মাধ্যমে দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছিলেন। মুম্বইয়ের পটভূমিতে তৈরি এই ছবির গল্পে এমন এক পরিস্থিতি উঠে আসবে, যেখানে পৃথিবী ধ্বংসের মুখে। জম্বিদের আক্রমণের মধ্যে প্রাণ বাঁচানোর লড়াই চালাবে মানুষ। এই ছবির হাত ধরেই প্রথমবার প্রযোজকের ভূমিকাতেও আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন রণবীর সিং।
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