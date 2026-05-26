দিয়েছেন ১০০০ কোটির ছবি! ডন ৩ বিতর্কে FWICE নিষিদ্ধ ঘোষণার পর মুখ খুললেন রণবীর

দিয়েছেন ১০০০ কোটির ছবি! ডন ৩ বিতর্কে FWICE নিষিদ্ধ ঘোষণার পর মুখ খুললেন রণবীর
রণবীর সিংকে নিষিদ্ধ করেছে ফেডারেশন অব ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ। এখন এই ক্ষেত্রে, অভিনেতার টিম থেকে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, এই বিষয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে নীরব ছিলেন অভিনেতা।
বলিউড অভিনেতা রণবীর সিংকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে খবর সামনে এসেছে। ফারহান আখতারের সঙ্গে চলা ‘ডন ৩’ ছবিকে ঘিরে বিতর্কের জেরে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফেডারেশন অব ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ (FWICE)। তবে এবার এই পুরো বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছে রণবীর সিংয়ের টিম। তাদের দাবি, রণবীর ইচ্ছাকৃতভাবেই এতদিন চুপ ছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, এমন বিষয় প্রকাশ্যে নয়, বরং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান করা উচিত।
রণবীরের টিমের বক্তব্য
রণবীর সিংয়ের মুখপাত্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রণবীর সিং চলচ্চিত্র জগত এবং ‘ডন’ ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককে সম্মান করেন। ‘ডন ৩’-কে ঘিরে বিতর্ক চলাকালীন তিনি সচেতনভাবেই নীরব ছিলেন, কারণ তাঁর বিশ্বাস পেশাগত আলোচনা ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক মর্যাদা, পরিপক্বতা এবং পারস্পরিক সম্মানের সঙ্গে সামলানো উচিত। সময়ের সঙ্গে নানা জল্পনা ও আলোচনা সামনে এলেও, রণবীর কখনও প্রকাশ্যে প্রতিক্রিয়া জানানো বা বিতর্ক আরও বাড়ানো প্রয়োজন মনে করেননি। বর্তমানে তাঁর সম্পূর্ণ মনোযোগ নিজের কাজ ও আসন্ন প্রজেক্টগুলিতে।
এছাড়াও জানানো হয়েছে, ‘ডন’ ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত সকলের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল এবং ছবির সাফল্য কামনা করেন। এই পরিস্থিতিতেও ধৈর্য ও শান্তি বজায় রাখাই তাঁর সিদ্ধান্ত।
ফরহান আখতারের সঙ্গে বিতর্ক
গত কয়েক মাস ধরে ‘ডন ৩’ ছবিকে ঘিরে রণবীর সিং ও ফরহান আখতারের মধ্যে মতবিরোধ চলছিল। ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে ফরহান আখতার FWICE-এর কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে বলা হয়, ফরহানের প্রযোজনা সংস্থা এক্সেল এন্টারটেইনমেন্টের সঙ্গে রণবীর তিনটি ছবির চুক্তি করেছিলেন। এর মধ্যে একটি ছবি প্রি-প্রোডাকশনে ছিল। কিন্তু শুটিং শুরুর মাত্র তিন সপ্তাহ আগে রণবীর নাকি সেই প্রজেক্ট ছেড়ে দেন, যার ফলে প্রযোজনা সংস্থার প্রায় ৪৫ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করা হয়। সেই ক্ষতিপূরণও চাওয়া হয়েছে রণবীরের কাছে।
FWICE-এর সিদ্ধান্ত
FWICE-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযোগ জমা পড়ার পর রণবীর সিংকে প্রতি ১০ দিন অন্তর তিনটি নোটিস পাঠানো হয়েছিল। পরে তাঁকে প্রেস কনফারেন্সের বিষয়েও জানানো হয়। তবে রণবীরের টিমের তরফে একটি ইমেল পাঠিয়ে বলা হয়, এই বিষয়ে FWICE-এর হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। এরপরই সংস্থাটি অভিনেতাকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং ইন্ডাস্ট্রির সদস্যদের নির্দেশ দিয়েছে, যতদিন না ফরহান আখতারের দাবি করা ৪৫ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ মেটানো হচ্ছে, ততদিন রণবীর সিংয়ের সঙ্গে কাজ না করতে।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে।