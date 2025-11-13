Edit Profile
    ‘পুরুষদেরও অন্তত একবার পিরিয়ড হোক…’, ঋতুস্রাব নিয়ে মন্তব্যে বিপাকে রশ্মিকা! ভয়ে কোন কাজ বন্ধ রাখতে চান বিজয়ের হবু বউ?

    রশ্মিকা মন্দান্না একজন ভক্তকে জবাব দিয়েছিলেন যিনি অভিনেতা কী বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে পুরুষদেরও পিরিয়ডের ব্যথা অনুভব করা উচিত। 

    Published on: Nov 13, 2025 7:40 AM IST
    By Tulika Samadder
    সম্প্রতি জগপতি বাবুর জি ফাইভ টক শো ‘জয়ম্মু নিশ্চায়াম্মু রা’-তে ঋতুস্রাব নিয়ে একটি মন্তব্য করে বসেন রশ্মিকা মন্দনা। আর তা ছিল, পুরুষদেরও পিরিয়ডস হওয়া উচিত, যাতে মহিলারা মাসের এই দিনগুলোয় যে ব্যথা অনুভব করেন, তা যেন পুরুষরাও টের পান। আর রশ্মিকার এই কথা নিয়ে বেশ বড় বিতর্ক তৈরি হয়। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ার একটি পোস্টে রশ্মিকা লেখেন, এই কারণেই আজকাল শো-তে বা সাক্ষাৎকারে যেতে ভয় পান তিনি!

    ছেলেদের পিরিয়ড হওয়া নিয়ে কী বলেছিলেন রশ্মিকা মন্দনা।
    রশ্মিকার এক ভক্ত সেই শো থেকে একটি ক্লিপ এক্স (পূর্বে টুইটার) প্ল্যাটফর্মে শেয়ার করে নিয়েছেন এবং অভিনেতা এর দ্বারা কী বোঝাতে চেয়েছেন তা পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা লেখে, ‘পুরুষদের পিরিয়ড সম্পর্কে রশ্মিকার দৃষ্টিভঙ্গি। আসলে কখনও কখনও আমরা শুধু চাই যে আমাদের দুঃখ এবং আবেগ মানুষ বুঝুক। এটি কখনোই কোনো তুলনা বা পুরুষের দায়িত্বকে ছোট করে দেখার বিষয় ছিল না। কিন্তু কিছু মানুষের ভঙ্গুর অহংবোধ এটিকে সেভাবে মোচড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’

    রশ্মিকা সেই পোস্টের জবাবে লিখেছেন যে তাঁর কথাগুলি প্রায়শই ভুল ব্যাখ্যা করা হয়, লিখেছেন, ‘এবং এটি নিয়ে কেউ কথা বলবে না… শো এবং ইন্টারভিউতে যাওয়া নিয়ে এর জন্য ভয় লাগে আমার আজকাল.. আমি কিছু বলতে চাইছি এবং সেটিকে সম্পূর্ণরূপে অন্যভাবে নেওয়া হচ্ছে...’

    অসংখ্য ভক্ত তাঁর সমর্থনে মন্তব্য করেছেন। তার সঙ্গে একমত হয়েছেন যে, বেশিরভাগই তাঁর বক্তব্যকে প্রসঙ্গের বাইরে নিয়ে গিয়েছেন।

    পিরিয়ড নিয়ে কী বললেন রশ্মিকা মান্দনা?

    অনুষ্ঠানে জগপতি বাবু রশ্মিকাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি সত্যিই বিশ্বাস করেন নাকি যে পুরুষদেরও পিরিয়ড হওয়া উচিত। তা স্বীকার করে রশ্মিকা বলেন, ‘হ্যাঁ। আমি চাই তাদের কমপক্ষে একবার পিরিয়ড হোক, ব্যথা এবং ট্রমা জানার জন্য। হরমোনের ভারসাম্যহীনতার কারণে, আমরা এমন আবেগ অনুভব করি যা আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি না। এবং আপনি পুরুষদের উপর তা বোঝাতে পারবেন না। কারণ, আপনি যতই ব্যাখ্যা করুন না কেন, তাদের পক্ষে সেই অনুভূতি বোঝা মুশকিল। সুতরাং, যদি পুরুষদের একবারই পিরিয়ড হয়, তবে তারাও বুঝতে পারবে যে পিরিয়ডের ব্যথা কেমন।’

    রশ্মিকা এরপর আরও বলেন, ‘আমি এত ভয়াবহ পিরিয়ডের ব্যথা অনুভব করি যে, একবার আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলম। আমি অসংখ্য পরীক্ষা করেছি এবং ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করেছি, কিন্তু কেউ জানে না কেন এটি ঘটে। প্রতি মাসে আমি ভাবি ভগবান, তুমি কেন আমার ওপর এত অত্যাচার করছ। আমার মনে হয় যে কেউ এই কষ্ট বুঝতে পারে যখন তাঁরা এটি অনুভব করে। এ কারণেই আমি মনে করি পুরুষদের অন্তত একবার পিরিয়ড হওয়া উচিত।’

    রশ্মিকাকে সম্প্রতি আদিত্য সরপোতদারের ‘থাম্মা’ এবং রাহুল রবীন্দ্রনের ‘দ্য গার্লফ্রেন্ড’-এ দেখা গিয়েছিল। অভিনেতা সম্প্রতি অক্টোবরে বিজয় দেবেরাকোন্ডার সঙ্গে বাগদানের জন্য খবরে আছেন। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে গাঁটছড়া বাঁধার কথা রয়েছে এই দম্পতির।

