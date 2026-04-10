    Rashmika Mandanna: বিয়ের পর প্রথম জন্মদিন রশ্মিকার, বিশেষ দিনে বাবার থেকে পেলেন সারপ্রাইজ গিফট

    Rashmika Mandanna 30th birthday:  অভিনেত্রী রশ্মিকা মন্দানা তাঁর বিয়ের পর প্রথম জন্মদিন পালন করলেন। তিনি তাঁর ৩০তম জন্মদিন পরিবারের সঙ্গে উদযাপন করেন। এই অনুষ্ঠানে তাঁর স্বামী অভিনেতা বিজয় দেবেরকোন্ডাও উপস্থিত ছিলেন।

    Apr 10, 2026, 08:18:28 IST
    By Swati Das Banerjee
    Rashmika Mandanna 30th birthday: অভিনেত্রী রশ্মিকা মন্দানার জন্মদিনের উদযাপনের ছবি সামনে এসেছে। যদিও তাঁর ৩০তম জন্মদিন ছিল ৫ এপ্রিল, কিন্তু তিনি এর ছবি বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন। সামনে আসা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, রশ্মিকা বিয়ের পর তাঁর প্রথম জন্মদিন পরিবারের সঙ্গে উদযাপন করেন। এই শুভ দিনে তাঁর বাবা তাঁকে একটি সারপ্রাইজ উপহারও দেন।

    বিয়ের পর প্রথম জন্মদিন রশ্মিকার
    কী সেই সারপ্রাইজ?

    জন্মদিনে রশ্মিকা তাঁর পুরো দিনটি তাঁর স্বামী বিজয় দেবেরকোন্ডা এবং পরিবারের সঙ্গে কাটান। এর পাশাপাশি, দম্পতি 'পাড়ি শ্রী ইগ্গুতাপ্পা মন্দিরের' দর্শনও করেন। উল্লেখ্য, ‘পাড়ি শ্রী ইগ্গুতাপ্পা মন্দির’ একটি অত্যন্ত পবিত্র এবং প্রাচীন মন্দির, যা বৃষ্টি ও ফসলের দেবতা ভগবান সুব্রহ্মণ্যমকে উৎসর্গীকৃত।

    সারপ্রাইজ উপহার

    রশ্মিকার জন্মদিনে তাঁর বাবা ঘোষণা করেন যে তিনি তাঁকে শহরের কাছে অবস্থিত একটি বাংলো উপহার দিচ্ছেন। এই সম্পত্তির নাম রাখা হয়েছে 'সেরেনিটি'।

    জন্মদিনে রশ্মিকা কী পরেছিলেন?

    বিয়ের পর এটি রশ্মিকার প্রথম জন্মদিন ছিল, তাই রশ্মিকা তাঁর জন্মদিনে ঐতিহ্যবাহী কোডভা পরেছিলেন। উল্লেখ্য, কোডভাতে মহিলারা শাড়ি এমনভাবে পরেন যে তার আঁচল পিছনে থাকে এবং আলগা প্রান্তটি ডান কাঁধে পিন দিয়ে আটকানো থাকে।

    কবে হয়েছিল রশ্মিকার বিয়ে?

    রশ্মিকা ২৬ ফেব্রুয়ারি উদয়পুরে একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে অভিনেতা বিজয় দেবেরকোন্ডাকে বিয়ে করেন। এই বিয়েতে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এরপর, ৪ মার্চ বিজয় এবং রশ্মিকা হায়দরাবাদে একটি রিসেপশন পার্টি দেন, যেখানে চলচ্চিত্র জগতের অনেক পরিচিত মুখ উপস্থিত ছিলেন।

    রশ্মিকার আসন্ন প্রজেক্ট

    পেশাগত জীবনের কথা বলতে গেলে, রশ্মিকার ছবি 'ককটেল ২' ১৯ জুন ২০২৬-এ মুক্তি পেতে চলেছে। এই ছবিতে তাঁর সঙ্গে শহিদ কাপুর এবং কৃতি স্যানন দেখা যাবে। এটি পরিচালনা করেছেন হোমি আদজানিয়া এবং প্রযোজনা করেছে ম্যাডক ফিল্মসের সঙ্গে লাভ ফিল্মস।

    রশ্মিকা এবং বিজয় বিয়ের আগে 'গীতা গোবিন্দম' এবং 'ডিয়ার কমরেড'-এর মতো ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন। বিয়ের পর তাঁরা রাহুল সাঙ্কৃত্যায়নের পরিচালনায় তৈরি হওয়া পরবর্তী ছবি 'রণবলী'-তে একসঙ্গে দেখা যাবে।

