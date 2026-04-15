    Rashmika Mandanna: হাতে মাত্র ৪০ মিনিট! বিয়ের দিন রশ্মিকাকে সাজানোর অভিজ্ঞতা ভাগ করলেন মেকআপ আর্টিস্ট

    Rashmika Mandanna: অভিনেত্রী রশ্মিকা মন্দানার মেকআপ আর্টিস্ট এক পডকাস্টে জানিয়েছেন যে, বিয়ের দিন রশ্মিকা তাকে প্রস্তুত করার জন্য মাত্র ৪০ মিনিট সময় দিয়েছিলেন।

    Apr 15, 2026, 19:47:12 IST
    By Swati Das Banerjee
    Rashmika Mandanna: দক্ষিণী সুপারস্টার অভিনেত্রী রশ্মিকা মন্দানা এবং বিজয় দেবেরকোন্ডার বিয়ের খবর সম্প্রতি বেশ আলোচিত ছিল। এই তারকা যুগল ২৬ ফেব্রুয়ারি উদয়পুরে রাজকীয়ভাবে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের ছবি ও ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। এখনও এই জুটির বিভিন্ন রীতিনীতির রিল ইনস্টাগ্রামে ভাইরাল হচ্ছে। কিন্তু আপনি কী জানেন যে বিয়ের দিন রশ্মিকা নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য তার মেকআপ টিমকে মাত্র ৪০ মিনিট সময় দিয়েছিলেন।

    রশ্মিকাকে সাজানোর অভিজ্ঞতা ভাগ করলেন মেকআপ আর্টিস্ট
    রশ্মিকাকে সাজানোর অভিজ্ঞতা ভাগ করলেন মেকআপ আর্টিস্ট

    সম্প্রতি মেকআপ আর্টিস্ট তন্বী চেম্বুরকার মাসুম মীনওয়ালা-র পডকাস্টে বলেছেন যে, বিয়ের দিন রশ্মিকার ঘুমও পুরোপুরি হয়নি। অভিনেত্রী তার মেকআপ টিমকে তাকে প্রস্তুত করার জন্য মাত্র ৪০ মিনিট সময় দিয়েছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে, টিমের সামনে চ্যালেঞ্জ ছিল যে তাদের অল্প সময়ের মধ্যে অভিনেত্রীকে তার সবচেয়ে বিশেষ দিনের জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

    তন্বী বলেছিলেন, 'রশ্মিকা খুশিতে ঝলমল করছিলেন। আগের সন্ধ্যায় তার একটি অনুষ্ঠান ছিল, তাই তার ঘুম হয়নি। তিনি একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে বলেছিলেন যে তাঁকে প্রস্তুত করার জন্য মাত্র ৪০ মিনিট আছে। কিন্তু মেকআপ পুরো কমপ্লিট হতে ১ ঘণ্টা লেগেছিল।

    তন্বী আরও জানান যে রশ্মিকা এতটাই খুশি ছিলেন যে অল্প সময়ে প্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও তার মুখের উজ্জ্বলতা কমেনি। তিনি বলেন, 'মোটকথা, তাকে পুরোপুরি প্রস্তুত হতে মাত্র দেড় ঘন্টা সময় লেগেছিল। কিন্তু তিনি এতটাই খুশি ছিলেন যে করিডোর দিয়ে হাঁটার সময়ও তার মুখে সেই উত্তেজনা দেখা যাচ্ছিল।' উল্লেখ্য, রশ্মিকা মন্দানার বিয়ের ছবি বিশ্বজুড়ে ভাইরাল হয়েছিল এবং তার লুকের অনেক প্রশংসা হয়েছিল।

    বিয়ের কয়েকদিন পর ৪ মার্চ এই জুটি হায়দ্রাবাদে একটি রিসেপশনের আয়োজন করা হয়েছিল। বিয়ের পর এই জুটি ভারতের বিভিন্ন শহরে মিষ্টি বিতরণ করেছিল। বিয়ের পর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে দুজনে লিখেছিলেন, ‘এই দেশের সকল প্রিয় মানুষের জন্য। আপনারা সবসময় আমাদের যাত্রার এবং আমাদের ভালোবাসার অংশ। আপনাদের সকলের সাথে আমাদের বিয়ে উদযাপন করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। আর ভারতে সবকিছু উদযাপন করা হয় কীভাবে? মিষ্টি এবং খাবারের সাথে।’

