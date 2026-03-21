বিয়েতে নেই আমন্ত্রণ, রাগ ছোট্ট ভক্তের, তাকে শান্ত করতে যা করলেন বিজয়-রশ্মিকা
বিজয় এবং রশ্মিকা তাদের এক ছোট্ট ভক্তের জন্য লাইমলাইটে এসেছেন। একদিকে এই দম্পতির ছবি ও ভিডিওতে ভালোবাসা ঢেলে দিচ্ছেন তাঁর ভক্তরা। একইসঙ্গে তার ওপর ক্ষুব্ধ এক ছোট্ট ভক্ত। তবে এখন এই দম্পতি তাদের বিরক্ত ছোট্ট ভক্তকে রাজি করান।
গত ২৬ ফেব্রুয়ারি উদয়পুরে একটি ঘরোয়া জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন রশ্মিকা মন্দানা এবং বিজয় দেবেরকোন্ডা। এই বিশেষ দিনটির পর দম্পতি বিভিন্ন শহর এবং মন্দিরে মিষ্টির বাক্স বিতরণ করেছিলেন। কিন্তু এই সবকিছুর মধ্যে একটি ছোট্ট খুদে এমন ছিল, যে বিয়েতে নিমন্ত্রণ না পাওয়ার জন্য ভীষণ রাগ করেছিল!
সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছোট্ট ভক্তের ভিডিয়ো তুমুল ভাবে ভাইরাল হয়ে যায় যেখানে বিজয়ের উদ্দেশ্যে সে বলে, ‘আমি কি আপনার ভক্ত নই? তাহলে আমার কী হবে?’ এই পোস্ট দ্রুত ভাইরাল হওয়ার পর তা নজরে আসে বিজয়ের। বিজয় কমেন্ট সেকশনে ওই ছোট্ট খুদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন, ‘খুব তাড়াতাড়ি তোমাকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করবো। তুমি তোমার প্রিয় খাবার এবং মিষ্টির নাম বল। আমরা বাড়িতে সব রান্না করে সবাই মিলে আনন্দের সঙ্গে খাব।’
বিজয় যে নিজের কথা রেখেছেন সেটা স্পষ্ট হয়ে যায়, ওই ছোট্ট খুদের পুনরায় পোস্ট করা আরও একটি ভিডিয়ো থেকে। ভিডিয়োয় দেখতে পাওয়া যায়, ওই ছোট্ট খুদে চলে এসেছে নবদম্পতির বাড়িতে। ছোট্ট ভক্তকে কোলে নিয়ে বেজায় খুশি বিজয়। ওই ছোট্ট ভক্তের প্রিয় দুটি খাবার লাড্ডু আর পোলাও তাকে পরিবেশন করছেন নবদম্পতি।
ভিডিয়োর ক্যাপশনেও গোটা দিনের বিবরণ খুব সুন্দর করে লেখা। আক্ষরিক অর্থে একেই বলে ‘রিল থেকে রিয়েল’। বিজয় এবং রশ্মিকার এই অনবদ্য পদক্ষেপ সকলের মন জয় করে নিয়েছে। সত্যি তো, ভক্তদের ডাকে মাঝেমধ্যে এভাবেই সাড়া দিতে হয় তারকাদের।
রশ্মিকা মান্দান্না এবং বিজয় দেবেরকোন্ডার বিয়ে প্রসঙ্গে
কিছুদিন প্রেম করার পর, রশ্মিকা এবং বিজয় গত বছরের অক্টোবরে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাগদান সম্পন্ন করেন এবং ২ ফেব্রুয়ারি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তবে, ফেব্রুয়ারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের বিয়ের ঘোষণা দেওয়ার আগে পর্যন্ত এই জুটি তাদের সম্পর্ক বা বাগদানের কথা প্রকাশ্যে আনেননি।
বিয়ের পর, এই দম্পতি একটি নোটে জানান যে, এবং ভক্তদের আশীর্বাদ চাইতে ১ মার্চ তারা দেশজুড়ে ‘ভালোবাসা ও মিষ্টিতে ভরা ট্রাক’ পাঠাবেন। সেইমতো দিল্লি, বিহার, তেলেঙ্গানা, চণ্ডীগড়, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরি সহ বিভিন্ন শহরে এই মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছিল। এছাড়াও কর্ণাটক, আসাম, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মন্দিরগুলিতে অন্নদানমের আয়োজন করা হয়েছিল।