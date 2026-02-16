Edit Profile
    রণবীরের 'ধুরন্ধর' দেখে ইয়ামির কাছে ক্ষমা চাইলেন রবীণা! কেন জানেন? নায়িকা নিজেই তা খোলসা করলেন

    বি-টাউনের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী রবীণা ট্যান্ডন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানান যে, 'ধুরন্ধর' সিনেমাটি দেখার পর তিনি ইয়ামি গৌতমের কাছে ফোন করে ক্ষমা চেয়েছিলেন। তিনি কেন এমন করেছিলেন তাও জানিয়েছেন।

    Feb 16, 2026
    Sayani Rana
    রণবীরের 'ধুরন্ধর' দেখে ইয়ামির কাছে ক্ষমা চাইলেন রবীণা!
    রণবীরের 'ধুরন্ধর' দেখে ইয়ামির কাছে ক্ষমা চাইলেন রবীণা!

    রবীণা আদিত্য ধর এবং ধুরন্ধর সিনেমার অভিনেতাদের প্রশংসা করে জানান, রণবীর সিং-এর প্রশংসা করার মতো কোনও ভাষা তাঁর কাছে নেই। তিনি এমন একটি সময়ের কথাও ভাগ করেছেন যখন রণবীর সিং তাঁর শ্যুটিং দেখতে এসেছিলেন এবং তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

    জুম স্পটলাইট পডকাস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রবীণা ট্যান্ডন 'ধুরন্ধর' নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া শেয়ার করেছেন। রবীণা জানান যে, ছবিটি দেখার পর তিনি ইয়ামিকে ফোন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। রবীণা বলেন, 'আমি 'ধুরন্ধর' দেখে গিয়েছিলাম। তারপর ইয়ামিকে ফোন করে বলেছিলাম, 'আমি দুঃখিত, আমি তোমার স্বামীর সবচেয়ে বড় ভক্ত। এখন আমার মনোযোগও তার দিকে এবং তোমাকে তা সহ্য করতে হবে। সে যা হারিয়েছিল তা পুরোপুরি ফিরিয়ে এনেছে। পুষ্পা, কেজিএফ এবং 'ধুরন্ধর'-এর মতো ছবি দেখে দর্শকরা তৃপ্তি পান।'

    রবীণাকে বলা হয়েছিল যে, রণবীর সিং সবসময় নিজেকে রবীণা ট্যান্ডনের একজন বিরাট ভক্ত বলে দাবি করে। এই কথা শুনে রবীণা অবাক হয়ে যান। তিনি বলেন, 'ও মিথ্যা বলছে। সবাই জানে ও কীভাবে সেটে আসত। ওঁর বয়স নিশ্চয়ই ১০-১১ বছর হবে। আমরা একটা গানের শ্যুট করছিলাম। সেটা ঠিক বাচ্চাদের জন্য নয় তাই, আমরা একটা ছোট বাচ্চাকে আসতে দিতে পারিনা। বেচারা আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, আর আমি বললাম, 'না, আমরা একটা বাচ্চাকে এই ধরনের গানের শ্যুটিং দেখতে আসতে দিতে পারি না। একটা বাচ্চার মন কেন নষ্ট করব?' কিন্তু আমার তখনই জানা উচিত ছিল যে রণবীর সিংকে নষ্ট করার কোনও প্রয়োজন নেই।'

    'ধুরন্ধর' ছবিতে রণবীরের অভিনয়ের প্রশংসা করেন রবীণা। তিনি বলেন, 'আদিত্য একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি। রণবীরকে বর্ণনা করার জন্য মন ছুঁয়ে যাওয়া শব্দ খুব ছোট। সঞ্জয় এবং অক্ষয় অসাধারণ ছিলেন। সারাও অসাধারণ। রাকেশ বেদী স্যার এবং গৌরব গেরা দুর্দান্ত ছিলেন।'

    প্রসঙ্গত, সকলে এবার 'ধুরন্ধর'-এর দ্বিতীয় পর্বের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। ছবিটি চলতি বছরের ১৯ মার্চ ইদের আবহে মুক্তি পাচ্ছে। এটা যশের 'টক্সিক' ছবির সঙ্গে মুক্তি পেতে পারে। তবে, চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ অনুমান করছেন যে 'টক্সিক' -এর মুক্তি স্থগিত করা হতে পারে।

