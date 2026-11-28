প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।
২০ লিটার দুধ দিয়ে স্নান করে ছবির শট দেন রবি কিষাণ? মাধুরীকে কী উত্তর দিলেন ‘বিহারের ব্র্যাড পিট’?
প্রতিটি শটের আগে ২০ লিটার দুধ এবং গোলাপের পাপড়ি দিয়ে স্নান করেন রবি কিষাণ! আজব এই গুজব শুনে কী করলেন অভিনেতা? মাধুরী দীক্ষিতের মারাঠি শো ‘কোণ হওনার ক্রোড়পতি’-তে ফাঁস হলো আসল সত্য!
বলিউড ও ভোজপুরি সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা রবি কিষাণ (Ravi Kishan) নিজের অকপট মেজাজ ও রসবোধের জন্য দর্শকদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। সম্প্রতি বলিউডের ‘ধকধক গার্ল’ মাধুরী দীক্ষিত (Madhuri Dixit)-এর মারাঠি রিয়্যালিটি শো ‘কোণ হওনার ক্রোড়পতি’ (Kon Honaar Crorepati)-তে অতিথি হিসেবে হাজির হয়েছিলেন তিনি। সেখানেই নিজের সম্পর্কে ছড়ানো এক অদ্ভুত ও হাস্যকর গুজবের পর্দাফাঁস করলেন রবি। রটে গিয়েছিল, তিনি নাকি প্রতিটি শট দেওয়ার আগে ২০ লিটার দুধ এবং গোলাপের পাপড়ি দিয়ে স্নান করেন! এই আজব গুজবের আসল সত্যিটা কী, তা মাধুরীর সামনেই খোলসা করলেন অভিনেতা।
‘২০ লিটার দুধে স্নান করি শুনে হেসে গড়িয়ে পড়েছিলাম’— কী বললেন রবি কিষাণ?
শো চলাকালীন মাধুরী দীক্ষিত রবি কিষাণকে প্রশ্ন করেন যে, নিজের সম্পর্কে শোনা কোন গুজবটি তাঁকে সবচেয়ে বেশি অবাক করেছিল। উত্তরে হেসে উঠে রবি জানান, তাঁর সম্পর্কে সবচেয়ে মজার ও আজব গুজব হলো— প্রতিটি শুটিংয়ের আগে তিনি নাকি দুধ ও গোলাপের পাপড়ি দিয়ে স্নান করেন।
নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে অভিনেতা বলেন, ‘লোকে বলে, ও নাকি ২০ লিটার দুধ দিয়ে স্নান করে, তারপর শট দেয়! এটা শুনে আমি হাসতে হাসতে পড়ে গিয়েছিলাম।’
রবির কথায় সিলমোহর দিলেন মাধুরী, জানালেন শুটিংয়ের আসল অভিজ্ঞতা:
রবি কিষাণ জানান, শুটিংয়ে আসার আগে সকালের ফ্লাইট ধরার জন্য তিনি সারারাত গোরক্ষপুরের বিভিন্ন ঘাটে ঘুরে কাজ সামলেছেন। এরপরই মাধুরীকে উদ্দেশ্য করে রবি বলেন, “আপনি তো আমার সঙ্গে কাজ করেছেন, আপনি কি কখনও আমাকে এমন কিছু করতে দেখেছেন?”
মাধুরী দীক্ষিত সঙ্গে সঙ্গেই এই গুজব উড়িয়ে দিয়ে জানান, রবি কিষাণ বরং বহুবার সারারাত সফর করে সরাসরি শুটিং সেটে পৌঁছে যেতেন। উল্লেখ্য, চলতি বছরেই নেটফ্লিক্সে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘মা বহেন’ (Maa Behen) ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন মাধুরী ও রবি কিষাণ। তৃপ্তি দিমরি ও ধরনা দুর্গা অভিনীত এই ছবিটি দর্শকদের কাছে দারুণ প্রশংসা কুড়িয়েছে।
‘কফি উইথ করণ’-এও অক্ষয়ের সঙ্গে মজার আড্ডা ও বাবার মারের স্মৃতি:
অন্যদিকে, সম্প্রতি করণ জোহরের চ্যাট শো ‘কফি উইথ করণ’-এর সাম্প্রতিক এপিসোডেও বলিউড সুপারস্টার অক্ষয় কুমারের সঙ্গে দেখা গিয়েছে রবি কিষাণকে। সেখানে অক্ষয়ের সঙ্গে জমজমাট আড্ডার পাশাপাশি নিজের কেরিয়ারের শুরুর দিকের এক কঠিন সংগ্রামের কথাও ভাগ করে নেন রবি। তিনি জানান, অভিনয়ে আসার ইচ্ছার কথা জানতে পেরে তাঁর বাবা তাঁকে প্রচণ্ড মারধর করেছিলেন— এমনকি তিনি বাড়িতে থাকলে বাবা হয়তো তাঁকে মেরেই ফেলতেন! সেই বিপদের মুহূর্তে রবির মা তাঁর হাতে সামান্য কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে তাঁকে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন।
মাধুরী রবি সম্পর্কে যা বলেছিলেন: রবি তখন ব্যাখ্যা করেন যে, সকালে ফ্লাইটে শুটিংয়ের জন্য যাওয়ার আগে তিনি গোরখপুরের বিভিন্ন ঘাটে সারারাত কাটিয়েছিলেন। রবি তখন মাধুরীকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি আমার সঙ্গে কাজ করেছ, তাই কখনো আমাকে এটা করতে দেখেছ?' মাধুরী অস্বীকার করেন। মাধুরী বলেন রবি প্রায়ই রাতভর ভ্রমণ করতেন এবং তারপর সরাসরি শুটিংয়ে যেতেন। উল্লেখযোগ্য যে মাধুরী এবং রবি কিশান এই বছর মুক্তি পাওয়া 'মা বেহেন' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন। এই ছবিটি নেটফ্লিক্সে স্ট্রিম হয়েছিল এবং এতে অভিনয় করেছেন মাধুরী, রবি কিশন, ত্রিপ্তি দিমরি এবং ধরানা দুর্গা। ছবিটি ভালো সাড়া পেয়েছিল।
রবি কিশন সম্প্রতি 'কফি উইথ করণ রবি কিশন'-এ অভিনয় করেছেন, যিনি সম্প্রতি 'কফি উইথ করণ' এর সর্বশেষ পর্বে উপস্থিত হয়েছেন। এই সময়ে, অক্ষয় কুমার রবির সঙ্গে যোগ দেন। রবি ও অক্ষয় এই শোতে অনেক মজা করেন, এবং দর্শকরাও এই এপিসোডটি পছন্দ করেন। রবি আরও শেয়ার করেন যে যখন তার বাবা বুঝতে পারেন তিনি অভিনয় করতে চান, তখন তিনি রবিকে খুব মারাত্মকভাবে মারধর করেন। এতটুকুই নয়, তার বাবা যদি সেখানে থাকতেন তবে তাকে মারতেন। সেই সময় তার মা তাকে কিছু টাকা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেন।