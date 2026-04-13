Dhurandhar 2 BO: চতুর্থ রবিবারেও ধুরন্ধর ২-এর রেকর্ড ভাঙা আয়! ২৫ দিনের মোট সংগ্রহ কত হল?

Dhurandhar 2 BO: চতুর্থ রবিবারেও ধুরন্ধর ২-এর রেকর্ড ভাঙা আয়! ২৫ দিনের মোট সংগ্রহ কত হল?
Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 25: বলিউডের জনপ্রিয় পরিচালক আদিত্য ধরের ছবি ‘ধুরন্ধর ২’ এই মুহূর্তে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। ছবির প্রথম পর্ব ‘ধুরন্ধর’-এর বিপুল সাফল্যের পর থেকেই দর্শকরা এর সিক্যুয়েলের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। অবশেষে ‘ধুরন্ধর ২’ ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। শুধু ভারতেই নয়, পাকিস্তানেও এই ছবিকে ঘিরে ব্যাপক আলোচনা চলছে। বক্স অফিসেও ছবিটি দারুণ সাফল্য পাচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই একাধিক ব্লকবাস্টার ছবিকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। এর মধ্যেই রবিবারের প্রাথমিক আয়সংক্রান্ত তথ্য সামনে এসেছে। তাহলে দেখে নেওয়া যাক মুক্তির ২৫তম দিনে ‘ধুরন্ধর ২’ কতটা আয় করেছে।
রবিবারে নিজেরই এক সপ্তাহের রেকর্ড ভাঙল ‘ধুরন্ধর ২’
‘ধুরন্ধর ২’ এই মুহূর্তে যেন ঝড় তুলেছে। দর্শকদের মধ্যে ছবির জনপ্রিয়তা কমার কোনো লক্ষণই নেই। ছবিতে রণবীর সিংয়ের দুর্দান্ত অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করেছে। শুধু গল্প নয়, ছবির গানগুলিও ইন্টারনেটে তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।
‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’-এর রবিবারের আয়ের প্রাথমিক হিসাব প্রকাশিত হয়েছে। সপ্তাহান্তে ছবিটি আবারও গতি পেয়েছে। ‘ধুরন্ধর ২’ অ্যাডভান্স বুকিং থেকেই ৪৩.০০ কোটি টাকা আয় করেছিল। অন্যদিকে, মুক্তির প্রথম দিনেই ছবিটি ১০২.৫৫ কোটি টাকার দুর্দান্ত ওপেনিং করে।
Sacnilk-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২৫তম দিনে (রবিবার) ছবিটি ১৪.১৪ কোটি টাকা আয় করেছে। এর ফলে ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’-এর ২৫ দিনের মোট ভারতীয় নেট আয় দাঁড়িয়েছে ১,০৮৩.০৬ কোটি টাকা। আশা করা হচ্ছে, চূড়ান্ত পরিসংখ্যান আরও বেশি হতে পারে।
দেখে নিন ধুরন্ধর ২-এর দিনভিত্তিক আয়ের ঝলক:
|প্রথম সপ্তাহ
|৬৭৪.১৭ কোটি টাকা
|দ্বিতীয় সপ্তাহ
|২৬৩.৬৫ কোটি টাকা
|তৃতীয় সপ্তাহ
|১১০.৬০ কোটি টাকা
|২৩তম দিন
|৭.০০ কোটি টাকা
|২৪তম দিন
|১৩.৫০ কোটি টাকা
|২৫তম দিন
|১৪.১৪ কোটি টাকা
|মোট সংগ্রহ
|১,০৮৩.০৬ কোটি টাকা
‘ধুরন্ধর ২’ সম্পর্কে
‘ধুরন্ধর ২’ হল ২০২৫ সালের হিট ছবি ‘ধুরন্ধর’-এর সিক্যুয়েল, যা গত বছরের ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পেয়েছিল। প্রথম ছবিতে দেখানো হয়েছিল, কীভাবে হামজা পাকিস্তানের লিয়ারি অঞ্চলে একটি বালোচ গ্যাংয়ে অনুপ্রবেশ করে একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে ধ্বংস করে।
এই সিক্যুয়েলে সেই চরিত্রের অতীত কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে—কীভাবে পরিস্থিতির চাপে জস্কিরত সিং ধীরে ধীরে হামজায় পরিণত হয়।
ধুরন্ধর ২ সিনেমায় আগের মতোই শক্তিশালী তারকা কাস্ট দেখা গেছে। রণবীর সিং, সারা অর্জুন, আর. মাধবন, অর্জুন রামপাল, রাকেশ বেদী, দানিশ পাণ্ডোর-সহ আরও অনেকেই তাঁদের পুরনো চরিত্রে অভিনয় করেছেন। প্রথম ছবি ‘ধুরন্ধর’ বিশ্বব্যাপী প্রায় ১৩০০ কোটি টাকা আয় করেছিল। এমনকী মুক্তির তিন মাস পরেও ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে চলছিল। সেই সাফল্যের ওপর ভর করেই সিক্যুয়েল ‘ধুরন্ধর ২’-এর কাছ থেকে বড় প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল এবং বর্তমান বক্স অফিস পারফরম্যান্স দেখে মনে হচ্ছে, সেই প্রত্যাশা পূরণ হচ্ছে।
ডিসক্লেমার: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত বক্স অফিসের আয়ের পরিসংখ্যান বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্ট, ট্রেড বিশ্লেষক এবং সূত্রের ভিত্তিতে তৈরি। প্রকৃত সংখ্যা ভিন্ন হতে পারে। এই তথ্যগুলিকে অফিসিয়াল বলে নিশ্চিত করা হয়নি।
