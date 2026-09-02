Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

আপনি কি জানতেন খান ও বচ্চনদের মধ্যে রয়েছে আত্মীয়তা! সম্পর্কে সইফের কে হন অমিতাভ?

অমিতাভ বচ্চনের শো কেবিসি-তে এসেছিলেন অক্ষয় কুমার ও সইফ আলি খান। সেখানেই খোলসা হল, সইফ ও বিগ বি-র মধ্যেকার এই বিশেষ সম্পর্কের কথা। 

Published on: Sep 2, 2026, 22:20:12 IST
By Tulika Samadder
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

অমিতাভ বচ্চন বর্তমানে 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' শো-তে অংশ নিচ্ছেন। বিগ বি-র এই শো ব্যাপক জনপ্রিয়। সম্প্রতি, শো-টির একটি প্রোমো সামনে এসেছে, যেখানে অক্ষয় কুমার এবং সইফ আলি খানকে কেবিসি হট সিটে দেখা যাচ্ছে। প্রোমোটিতে বিগ বি-কে সাইফের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে কথা বলতে দেখা যায়, যা শুনে অভিনেতা নিজেও অবাক হন।

সম্পর্কে সইফের কে হন অমিতাভ?
সম্পর্কে সইফের কে হন অমিতাভ?

বিগ বি এবং সইফের সম্পর্ক

আসলে, সাইফ এবং অক্ষয় একসঙ্গে হট সিটে বসেছিলেন, তখন বিগ বি বলেন যে তাদের সম্পর্কের কথা খুব কম লোকই জানে, যা শুনে সাইফ নিজেও অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, ‘আমার সঙ্গে?’

বিগ বি-র মেয়ে কাপুর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত

এর পরে, বিগ বি ব্যাখ্যা করেন কীভাবে খান ও বচ্চনদের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। অমিতাভ ব্যাখ্যা করেন যে ঋতু নন্দা হলেন রাজ কাপুরের মেয়ে, যার ছেলে নিখিল নন্দা। নিখিল অমিতাভ বচ্চনের মেয়ে শ্বেতাকে বিয়ে করেছেন।

রাজ কাপুর আবার হলেন করিনার দাদু, যার ফলে নিখিল এবং কারিনা দূর সম্পর্কের ভাই-বোন হন। এখন, যখন সইফ করিনাকে বিয়ে করছেন, তখন বচ্চন পরিবারের সঙ্গে তারও একটি যোগসূত্র তৈরি হচ্ছে।

বিগ বি-র গুগলিতে কাত সইফ

এরপর বিগ বি সাইফকে জিজ্ঞেস করেন, ‘তাহলে আমাদের মধ্যে কী যোগসূত্র? আমাদের সম্পর্কটা কী? কারিনা আমাকে কী বলবে?’ এই প্রশ্নে রীতিমতো বিভ্রান্ত বয়ে পড়েন সইফ। বলে ওঠেন, ‘তাও ভালো, এই প্রশ্নটা কেবিসি শো-এর অংশ নয়’! সইফের কথা শুনে বিগ বি আর অক্ষয় দুজনেই শব্দ করে হেসে ওঠেন। অক্ষয় সইফকে মজা করে একটা ঘুষিও মারেন।

সইফ ও বিগ বি-র সিনেমা

উল্লেখ্য যে, সইফ এবং বিগ বি দুটি ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন- ‘একলব্য: দ্য রয়্যাল গার্ড’ এবং ‘আরক্ষণ’।

হায়ওয়ান সিনেমা সম্পর্কে

সইফ এবং অক্ষয়ের কথা বলতে গেলে, তাদের একসঙ্গে 'হায়ওয়ান' ছবিতে দেখা যাবে। প্রিয়দর্শন পরিচালিত এই ছবিতে সইফ একজন অন্ধের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, অন্য দিকে অক্ষয় এখানে খলনায়ক। ছবিটি ১১ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।

বহু বছর পর সাইফ ও অক্ষয়ের পুনর্মিলন

এই ছবির মাধ্যমে বহু বছর পর সইফ ও অক্ষয় একসঙ্গে বড় পর্দায় হাজির হলেন। এর আগে তাঁরা ‘কিমত’, ‘তু চোর ম্যায় সিপাহি’, ‘আরজু’, ‘ইয়ে দিল্লাগি’, ‘ম্যায় খিলাড়ি তু অনারি’ এবং ‘তাশান’-এর মতো ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন। পর্দায় তাঁদের জুটি বেশ প্রশংসিতও হয়েছে।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/আপনি কি জানতেন খান ও বচ্চনদের মধ্যে রয়েছে আত্মীয়তা! সম্পর্কে সইফের কে হন অমিতাভ?
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes