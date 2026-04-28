Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Remo Dsouza: খ্রীষ্টান হয়েও রোজ মহাদেবের পুজো করেন রেমো পত্নী লিজেল, নেপথ্যে রয়েছে কোন অলৌকিক ঘটনা

    Remo Dsouza And Lizel: রেমো ডিসুজা এবং তাঁর স্ত্রী লিজেল জানিয়েছেন যে তাঁরা তাঁদের বাড়িতে তৈরি শিব মন্দিরের কাছে একটি সাপ দেখেছিলেন। লিজেল নিজে খ্রীষ্টান হলেও প্রতিদিন শিবলিঙ্গে জল অভিষেক করেন। জানা গেছে, এই কারণেই রেমো ধর্ম পরিবর্তন করেছিলেন।

    Apr 28, 2026, 20:47:47 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Remo Dsouza And Lizel: নাচের কোরিওগ্রাফার থেকে চলচ্চিত্র পরিচালক হওয়া রেমো ডিসুজা অত্যন্ত পরিচিত মুখ। রিয়েলিটি শো-এর বিচারক এবং অনেক জনপ্রিয় গানের কোরিওগ্রাফি করার জন্য তিনি পরিচিত। সম্প্রতি রেমো তাঁর জীবন এবং পরিবার নিয়ে কথা বলেছেন। তাঁর স্ত্রী লিজেল জানিয়েছেন যে তিনি জন্মসূত্রে খ্রীষ্টান হলেও ভগবান শিবের প্রতি তাঁর গভীর ভক্তি রয়েছে। তিনি আরও জানান যে তাঁদের নতুন বাড়ি তৈরির আগেই সেখানে শিবলিঙ্গ স্থাপন করা হয়েছিল। লিজেল তাঁর শিব মন্দিরের বাইরে একটি সাপও দেখেছিলেন।

    খ্রীষ্টান হয়েও রোজ মহাদেবের পুজো করেন লিজেল

    রেমো ডিসুজা সম্প্রতি কাম্যা জনিকে তাঁদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এই সময় রেমো এবং তাঁর স্ত্রী লিজেল তাঁদের বাড়ির সবচেয়ে সুন্দর অংশটি দেখিয়েছিলেন। তাঁদের বাড়ির সবচেয়ে সুন্দর অংশ হলো এই শিব মন্দির। এখানে তাঁরা শিবলিঙ্গ স্থাপন করেছেন। লিজেল, যিনি খ্রীষ্টান, প্রতিদিন এখানে জল অভিষেক করেন।

    লিজেল জানিয়েছেন যে তাঁদের আগের বাড়ির নীচে একটি শিব মন্দির ছিল যেখানে তিনি প্রায়শই জল অভিষেক করতে যেতেন। কিন্তু তিনি পুরো সময় পেতেন না। সেই সময় অন্য কেউ জল অভিষেক করতে শুরু করত। তাই যখন তাঁরা নতুন বাড়ি নেন, তখন নকশা তৈরির আগেই শিবলিঙ্গটি সঠিক জায়গায় স্থাপন করা হয়েছিল। তারপর বাড়ি তৈরি হয়। লিজেল আরও জানিয়েছেন যে একদিন হঠাৎ তিনি ফোন পান এবং তাঁর পরিচারিকা জানান যে তাঁদের শিব মন্দিরের কাছে একটি সাপ দেখা গেছে। তিনি সেই সাপটিকে মন্দিরের কাছে দেখেছিলেন।

    ধর্ম পরিবর্তন করেছিলেন রেমো

    রেমো জানান যে তিনি চার্চে অনেক সেবা করতেন, তাই সেখানকার পাদ্রীর কথায় মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি ধর্ম পরিবর্তন করেন এবং হিন্দু থেকে খ্রীষ্টান হন। রেমো জানিয়েছেন তাঁর আসল নাম রমেশ গোপী নায়ার। যখন তিনি ধর্ম পরিবর্তন করেন, তখন তিনি রমেশ থেকে রেমো হন। রেমো আরও জানান যে তিনি ছোটবেলা থেকেই পশু-পাখিদের সাথে বড় হয়েছেন। তাই পশু-পাখিদের প্রতি তাঁর বিশেষ টান রয়েছে। তাঁদের বাড়িতে অনেক কুকুর এবং বিড়াল রয়েছে।

    সবশেষে রেমো জানান যে এটাই তাঁর সকালের রুটিন। তিনি সকাল ৭টার দিকে ওঠেন। পুজো-পাঠ করেন। গণেশের আরতি করেন। শিবলিঙ্গে জল নিবেদন করেন এবং তারপর তাঁর কুকুর ও বিড়ালদের সাথে সময় কাটান। রেমো তাঁর সন্তানদের সাথেও সময় কাটান।

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes