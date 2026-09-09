Mannara Chopra: ‘এক্ষুণি সরান, না হলে চাকা পাংচার করে দেব’, গাড়ি পার্কিং নিয়ে বচসা, হুমকি প্রিয়াঙ্কার বোন মানারাকে

Mannara Chopra: ‘এক্ষুণি সরান, না হলে চাকা পাংচার করে দেব’, গাড়ি পার্কিং নিয়ে বচসা, হুমকি প্রিয়াঙ্কার বোন মানারাকে
গাড়ি পার্কিং করা নিয়ে ঝামেলায় জড়ালেন প্রিয়াঙ্কার তুতো বোন মানারা চোপড়া। এক ব্যক্তির হুমকির মুখে পড়লেন বিগ বস প্রতিযোগী।
প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার তুতো বোন তথা অভিনেত্রী মানারা চোপড়াকে (Mannara Chopra) ঘিরে এবার মুম্বইয়ের রাস্তায় তুমুল শোরগোল! অন্যের পার্কিং স্পেসে মানারা গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেওয়ায় এক প্রবীণ ব্যক্তির তীব্র ক্ষোভের মুখে পড়লেন অভিনেত্রী। ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে চটজলদি ছড়িয়ে পড়েছে এই ঘটনার একটি ভাইরাল ভিডিও, যেখানে ওই ব্যক্তি মেজাজ হারিয়ে মানারার ওপর চিৎকার করছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি না সরালে গাড়ির চাকার হাওয়া বার করে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন!
কী ঘটেছিল সেখানে?
প্রকাশ্যে আসা ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, একটি বহুতলে প্রবেশ করছেন 'বিগ বস ১৭'-র চর্চিত রানার্স-আপ মানারা চোপড়া। তাঁকে ঘিরে ধরেছেন চিত্রসাংবাদিকরা। মেকআপ করা নেই বলে পাপারাজ্জিদের এড়িয়ে মুখ লুকিয়ে দ্রুত ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন তিনি। ঠিক সেই মুহূর্তেই পেছন থেকে এক ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্বরে চিৎকার করে বলতে শুরু করেন, মানারা তাঁর বরাদ্দ করা পার্কিং জায়গায় নিজের গাড়িটি দাঁড় করিয়েছেন, তাই যেন অবিলম্বে সেটি সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।
মানারার সহকারী তাঁকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে জানান যে গাড়ি এখনই সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তাতে শান্ত হওয়ার বদলে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ওই ব্যক্তি। তাঁকে উপেক্ষা করে মানারা যখন ভেতরে ঢুকে যেতে থাকেন, তখন প্রবীণ ব্যক্তি রেগে গিয়ে বলে ওঠেন: ‘ও ম্যাডাম! গাড়িটা সরান, নাহলে কিন্তু চাকা পাংচার করে দেব!’
সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটিজেনদের তীব্র ক্ষোভ
ভিডিওটি ভাইরাল হতেই নেটিজেনদের বড় একটি অংশ প্রবীণ ব্যক্তির পক্ষ নিয়েছেন এবং সাধারণ মানুষের নিয়ম না মানায় মানারার স্বভাব নিয়ে কটাক্ষ করেছেন।
এক ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন, ‘ভুল জায়গায় গাড়ি পার্ক করলে ওই আঙ্কেল একদম ঠিকই বলেছেন। আপনি সেলেব্রিটি হন বা সাধারণ মানুষ, নিয়ম তো সবার জন্য একই হওয়া উচিত!’ আরেকজনের ক্ষুব্ধ পোস্ট, ‘এই সেলেব্রিটিদের বড্ড বাড় বেড়েছে! সাধারণ মানুষদের এরা মানুষই মনে করে না। টাকা আছে বলে যেখানে খুশি যা ইচ্ছে করে বেড়াবে? আঙ্কেল একদম সঠিক জায়গায় কথা শুনিয়ে দিয়েছেন!’
'জিদ' দিয়ে বলিউডে ডেবিউ করার পর 'বিগ বস' ও 'লাফটার শেফস'-এর মাধ্যমে জনপ্রিয়তা পেলেও, মুম্বইয়ের রাস্তায় পার্কিংয়ের এই বিতর্কিত আচরণে বেশ বিপাকেই পড়লেন চোপড়া পরিবারের এই কন্যা!
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More